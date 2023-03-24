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Глава Еврокомиссии: Новый пакет антироссийских санкций будет направлен на борьбу с обходом ранее введенных мер

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Глава Еврокомиссии: Новый пакет антироссийских санкций будет направлен на борьбу с обходом ранее введенных мер

Одиннадцатый по счету пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации будет направлен на борьбу с обходом уже введенных ранее санкционных мер в отношении РФ. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.


Руководитель Еврокомиссии предпочла не уточнять, ведется ли в настоящее время работа над новым пакетом антироссийских санкций, или к ней еще не приступили. Также не были прояснены и возможные сроки введения одиннадцатого пакета санкций.

Однако очевидно, что запас возможных санкционных действий Евросоюза против России истощается. Это заметно по заявлениям европейских лидеров. Фактически Европе уже нечем отвечать России на продолжающуюся специальную военную операцию. За год были приняты десять санкционных пакетов. Но они, как отмечают и западные аналитики тоже, не повлияли существенным образом на состояние российской экономики.

Можно утверждать, что санкции против России, введенные Евросоюзом, не привели к желаемому результату. Более того, главным пострадавшим от них оказался сам Евросоюз, в котором началось значительное ухудшение качества жизни населения. Рост цен на энергоресурсы и продукты питания стали непосредственным результатом антироссийских санкций, и это постепенно осознает все больше европейцев.

Другой вопрос, что действующие европейские элиты совершенно не интересуются благосостоянием собственных граждан, потакание геополитическим амбициям США для них намного важнее.
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Использованы фотографии:
Wikipedia / EmDee
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7 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:32
    0
    Пакет по контролю предыдущих пакетов..., надеюсь, что круг замкнулся. Ослики на мельнице .....
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:33
    0
    Одиннадцатый по счету пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации будет направлен на борьбу с обходом уже введенных ранее санкционных мер в отношении РФ.

    Это стало напоминать борьбу сита с водой. smile
    Инструментов давления на Россию у ЕС не осталось, вот теперь придумывают чем это закрыть.
  3. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 08:42
    0
    следующий будет, контрольный пакет по контролю за контролирующим пакетом
  4. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 08:45
    0
    Ввести новые санкции, помогающие обойти ранее введенные санкции????!!!
    Шедеверально!!!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:47
    0
    Новый пакет антироссийских санкций будет направлен на борьбу с обходом ранее введенных мер
    Следующий так же на борьбу с обходом ранее введенных мер (предыдущих)... и так до бесконечности.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:48
    0
    Ну, да- спецконтроль за спецнадзором. А, если серьезно, то будем надеяться, что отпущенное время мы использовали с пользой. И, когда закончаться запасы и обходные пути, у нас будет все свое.
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:01
    -1
    НЕ привели к должному эффекту , так как мы эти санкции пока обходим.
    Товары завозили через Турцию , Казахстан. Самолеты обслуживали в Турции. А сейчас Польша границы с Белоруссией на глухо закрыла, Турки санкционку не пропускают, самолеты обслуживать отказываются.
    Поэтому с каждым пакетом давление будет ощутимее