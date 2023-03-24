Глава Еврокомиссии: Новый пакет антироссийских санкций будет направлен на борьбу с обходом ранее введенных мер

Одиннадцатый по счету пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации будет направлен на борьбу с обходом уже введенных ранее санкционных мер в отношении РФ. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.Руководитель Еврокомиссии предпочла не уточнять, ведется ли в настоящее время работа над новым пакетом антироссийских санкций, или к ней еще не приступили. Также не были прояснены и возможные сроки введения одиннадцатого пакета санкций.Однако очевидно, что запас возможных санкционных действий Евросоюза против России истощается. Это заметно по заявлениям европейских лидеров. Фактически Европе уже нечем отвечать России на продолжающуюся специальную военную операцию. За год были приняты десять санкционных пакетов. Но они, как отмечают и западные аналитики тоже, не повлияли существенным образом на состояние российской экономики.Можно утверждать, что санкции против России, введенные Евросоюзом, не привели к желаемому результату. Более того, главным пострадавшим от них оказался сам Евросоюз, в котором началось значительное ухудшение качества жизни населения. Рост цен на энергоресурсы и продукты питания стали непосредственным результатом антироссийских санкций, и это постепенно осознает все больше европейцев.Другой вопрос, что действующие европейские элиты совершенно не интересуются благосостоянием собственных граждан, потакание геополитическим амбициям США для них намного важнее.