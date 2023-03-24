Зампред Совбеза РФ Медведев назвал условия завершения спецоперации, предупредив, что можно «идти и до Львова»

Если до Киева надо дойти, значит, надо идти до Киева, если до Львова, значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу

На Украине Россия противостоит не украинским вооруженным силам или украинскому нацистскому режиму, а многомиллионной армии НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.По утверждению Медведева, НАТО участвует в гибридном конфликте с Россией и даже этого не скрывает. Страны альянса поставляют военную технику, вооружение и деньги киевскому режиму.Далее Медведев рассказал о главных условиях прекращения вооруженного конфликта на Украине. По его словам, России надо добиться всех поставленных перед специальной операцией целей, защищая свою территорию. К ним он отнес, во-первых, изгнание всех иностранцев, которые там находятся. Речь идет, судя по всему, о формированиях ВСУ, находящихся на оккупированных частях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Во-вторых, создание санитарной полосы, не позволяющей применять какие-либо виды оружия , работающие на средних и коротких дистанциях. Ширина этой полосы должна составлять 70-100 километров, она должна быть демилитаризованной.В случае недостаточности этих решений, подчеркнул Медведев, придется действовать иначе.- подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности РФ.Таким образом, цели спецоперации могут быть определены на данном этапе как сохранение контроля России над освобожденными территориями, включенными в ее состав, причем по административным границам регионов, и создание демилитаризованной зоны за их пределами. Но в этом случае, если киевский режим сохранится, НАТО продолжит накачивать его вооружениями и техникой для подготовки через несколько лет нового нападения на российские территории.