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Зампред Совбеза РФ Медведев назвал условия завершения спецоперации, предупредив, что можно «идти и до Львова»

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Зампред Совбеза РФ Медведев назвал условия завершения спецоперации, предупредив, что можно «идти и до Львова»

На Украине Россия противостоит не украинским вооруженным силам или украинскому нацистскому режиму, а многомиллионной армии НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.


По утверждению Медведева, НАТО участвует в гибридном конфликте с Россией и даже этого не скрывает. Страны альянса поставляют военную технику, вооружение и деньги киевскому режиму.

Далее Медведев рассказал о главных условиях прекращения вооруженного конфликта на Украине. По его словам, России надо добиться всех поставленных перед специальной операцией целей, защищая свою территорию. К ним он отнес, во-первых, изгнание всех иностранцев, которые там находятся. Речь идет, судя по всему, о формированиях ВСУ, находящихся на оккупированных частях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Во-вторых, создание санитарной полосы, не позволяющей применять какие-либо виды оружия, работающие на средних и коротких дистанциях. Ширина этой полосы должна составлять 70-100 километров, она должна быть демилитаризованной.

В случае недостаточности этих решений, подчеркнул Медведев, придется действовать иначе.

Если до Киева надо дойти, значит, надо идти до Киева, если до Львова, значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу

- подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Таким образом, цели спецоперации могут быть определены на данном этапе как сохранение контроля России над освобожденными территориями, включенными в ее состав, причем по административным границам регионов, и создание демилитаризованной зоны за их пределами. Но в этом случае, если киевский режим сохранится, НАТО продолжит накачивать его вооружениями и техникой для подготовки через несколько лет нового нападения на российские территории.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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37 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 08:46
    +2
    При этом вначале нужно сдержать весной украинский контрнаступ.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:49
      +5
      Не отвлекайте человека от глобальных вопросов такими мелочами. В конце концов, наступ же не на Москву будет.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:52
      +7
      Бред какой-то то несёт. Беспилотники атакуют Коломну, Минск, Рязань, Энгельс и т.д., а он про какие-то 100 км. Теракты в Москве и других регионах. Эту клоаку Украину нужно хорошенько пробанить ёршиком до самых западных границ, чтобы отправить всю бандеровскую нечисть на встречу с Бандерой. am
      1. Датчанин
        Датчанин Сегодня, 09:01
        +1
        Кто будет пробанить ? Не подскажите? Только и говорят да мы ...да мы....а толку? Бахмут какой то не могут взять .....на терракты на нашей территории только озабоченность выражаем .....разве так можно победить?
      2. ГИС
        ГИС Сегодня, 09:13
        0
        ну за словами ДАм часто не успевает...как я сочувствую ВВП...
        хотя может это "замена" Жириновскому на инфополе правительства?
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:55
      +4
      Никаких территориальных уступок ни Польше,ни Венгрии ни Румынии за счет Украины быть НЕ МОЖЕТ !!! Сегодня они открыли рты на Западную Украину, а завтра попрутся в Западную Белоруссию ? Нет только полное уничтожение государство Украина и создание вместо нее анклавов лояльных России без вооруженных сил.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:47
    +4
    А почему не до Ла Манша?А,Дмитрий Анатольевич?Раз мы уже с НАТО закусились?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:57
      +5
      Да не серьезно обсуждать эти теории Медведева, стрелковым оружием России Запад не победить, в ход обязательно пойдет ЯО, как бы этого не хотелось ((( Запад и США поставили цель уничтожить Россию, мы с этим не согласимся и когда встанет вопрос "быть или не быть" его применят, а там и Ла Манша уже не будет.
    2. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 09:24
      0
      Цитата: dmi.pris1
      А почему не до Ла Манша?А,Дмитрий Анатольевич?Раз мы уже с НАТО закусились?


      С козырей сразу не ходим. Это на потом оставлено.
    3. bandabas
      bandabas Сегодня, 09:37
      0
      И пошли они до городу Парижа. Бредут лесами тёмныма, идут степями широкима, лезут горами высокима... Ну, по пути в городах концерты давали, с большим успехом… Ну, вот так… до Парижу и… доправилися.
  3. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 08:47
    +5
    Оракул наш новый! в Димаса, точно Жирик вселился! wassat
    1. barclay
      barclay Сегодня, 08:56
      +1
      Интересная мысль! Только Жирик сталинских телеграмм не зачитывал. Но с Димоном, явно случилась какая-то реинкарнация.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:20
      +2
      Цитата: Бонифаций
      Оракул наш новый! в Димаса, точно Жирик вселился! wassat

      До жириновского он значительно не дотягивает. Тот выдавая себя за шута мог сказать то, о чём предпочитали молчать дипломаты, а этот обычный пустомеля.
    3. Mishka78
      Mishka78 Сегодня, 09:29
      0
      Цитата: Бонифаций
      Жирик вселился!

      Жирик был поумнее, похитрее и похаризматичнее.
      Этому же товарищу больше всего подходит выражение "боевой хомячок"...
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 08:49
    +3
    Бред сивой кобылы........................
  5. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 08:49
    -1
    Сынишка уже в рядах наших ВС, прорывается к Львову? Или все на партийной работе?
    1. Дес
      Дес Сегодня, 08:59
      -3
      Ваш сын (Вы сами) уже в рядах наших ВС?)))
      1. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 09:05
        -3
        А я на Львов (Ла-Манш, Лондон, Вашингтон) маршировать и не призываю fellow
        1. sergo1914
          sergo1914 Сегодня, 09:26
          0
          Цитата: Стирбьорн
          А я на Львов (Ла-Манш, Лондон, Вашингтон) маршировать и не призываю fellow


          А вот мы сейчас Вас в блокнотик-то и запишем...
  6. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 08:50
    +3
    А Илья Дмитриевич Медведев там как? Громит укронацистов?
  7. Million
    Million Сегодня, 08:50
    +5
    Как надоел уже этот пустой треп!На словах одно,а на деле -другое.
  8. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 08:56
    +2
    Как всегда буксует ДАМ, сперва линия, а потом подумаем, подождем, когда пинdosы навтыкают 5ок баз на русской земле в Одессе или Николаеве. И достанется всё это счастье нашим детям.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:57
    0
    Интересно, а за интернет Дмитрий Анатолич из своего кармана платит или он у него казённый, т.е. оплачивается из наших с вами налогов? recourse
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 09:03
      0
      Платит из своего кармана, деньгами, положенными туда народом. laughing так сойдет?
  10. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 09:01
    +3
    Господин Медведев совершенно не воспринимается всерьёз ни на Западе, ни в России. То что он пишет и говорит, все эти лихие ковбойские угрозы - никогда не подтверждены делом. Слова и не более. И если скажет завтра ВВП вывести войска с территории Украины за Урал в качестве жеста доброй воли - так и будет. От него все завис. А не от твит-инстограмно-телеграмных мачо.
  11. Stas157
    Stas157 Сегодня, 09:05
    0
    Если до Киева надо дойти, значит, надо идти до Киева, если до Львова, значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу

    - подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности РФ.

    Гадание на ромашке - а куда же надо дойти?
    Дмитрий Анатольевич, так об этом заранее думают, а не в процессе.
  12. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:08
    0
    Какието аналогии возникают.

    В литературе СССР о 2 МВ - Щит и меч, Сатурн почти не виден, и прочее - как раз и описывалось резкое увеличение всяких разговоров, речей, предупреждений ближе к Победе Советской Армии.

    И раньше схожесть пиара просматривалась, только с заменой "большевистских многомилионных орд" и "кровавых евреев-комиссаров" на современную тематику.
  13. Sniper
    Sniper Сегодня, 09:10
    0
    Димон! Бабок нет! Но ты держись.. забыл наверно добавить!
  14. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:12
    0
    Что значит может идти и до Львова?!
    Мы сливаемся чтоли?
    До Польской границы или уж молчал бы тогда.
    Этот гнойник надо вырезать.
    Я понимаю, что олигархов и ворье наше для этого придётся почикать тоже, может даже "медвежонка" На пенсию спровадить.
    Походу они это понимают и хотят прекратить сие действие.
    В итоге мы получим под боком вооружённое до зубов террористическое государство, без тормозов.
  15. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 09:13
    -1
    Это всё прекрасно, уважаемый бывший президент РФ.
    Только есть несколько моментов..
    Укропам активно поставляют тяжёлую военную технику. Челленджеры, Леопарды, Бредли и др.
    Поставили и длинные ОТРК, ПКР, ЗРК и прочую сложную и опасную хрень.
    Также к ним приехало несколько тысяч БПЛА-камикадзе класса аналогичного Гераням-Шахидам, кои они опробовали на Джанкое намедни.
    Подготовлено 3 корпуса (порядка 75К) укровояк.
    Это я к тому, что украинцы обязательно применят "мопеды" во время своего весенне-летнего наступления - куча тяжёлой бронетехники (основная часть которой уже беспрепятственно доехала до линии фронта по целёхоньким после года войны стратегическим мостам и работающей как часы транспортной инфре) будет проламывать нашу оборону на земле, а по нашим тылам, в т.ч. по гражданским и военным объектам на территории РФ будут массово прилетать "мопеды" и "длинные" ракеты.

    Ну да это ж к лучшему, да? В общем то всем давно понятно, что "Затягивание СВО - это такой хитрый план по перемалыванию врага на благо России", ура, товарищи!
  16. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:15
    -1
    Зампред Совбеза РФ Медведев назвал условия завершения спецоперации, предупредив, что можно «идти и до Львова»

    Кондитерская фабрика «Красный Октябрь» просто обязана подготовить к выпуску конфеты «Мишка во Львове»... yes
  17. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 09:16
    0
    Да,но как достичь этих целей? у запада впк и экономика больше.
  18. alex-defensor
    alex-defensor Сегодня, 09:22
    0
    Важная составляющая, что бы киевский режим НЕ сохранился:
    Осуждение всем мировым сообществом нацизма и военных преступлений нацистов на территории бывшей Украины. Уголовное преследование нацистов и их пособников по всей территории бывшей Украины и за её пределами.
  19. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:25
    0
    Для решения проблемы укронацизма надо пойти по пути Рима: "...Ceterum censeo Carthaginem dellendam esse..."
  20. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 09:26
    0
    М.да... Бывший есть бывший . Всегда дичь такую несет что уши вянут. Может он нам еще расскажет как , а главное как долго он собирается брать славянск с крамоторском, и как собирается вощвращать Херсон с запорожьем? А ? Дмитрий Нанотольевич
  21. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:35
    0
    Цитата: Mishka78
    Это всё прекрасно, уважаемый бывший президент РФ.
    Только есть несколько моментов..
    Укропам активно поставляют тяжёлую военную технику. Челленджеры, Леопарды, Бредли и др.
    Поставили и длинные ОТРК, ПКР, ЗРК и прочую сложную и опасную хрень.
    Также к ним приехало несколько тысяч БПЛА-камикадзе класса аналогичного Гераням-Шахидам, кои они опробовали на Джанкое намедни.
    Подготовлено 3 корпуса (порядка 75К) укровояк.
    Это я к тому, что украинцы обязательно применят "мопеды" во время своего весенне-летнего наступления - куча тяжёлой бронетехники (основная часть которой уже беспрепятственно доехала до линии фронта по целёхоньким после года войны стратегическим мостам и работающей как часы транспортной инфре) будет проламывать нашу оборону на земле, а по нашим тылам, в т.ч. по гражданским и военным объектам на территории РФ будут массово прилетать "мопеды" и "длинные" ракеты.

    Ну да это ж к лучшему, да? В общем то всем давно понятно, что "Затягивание СВО - это такой хитрый план по перемалыванию врага на благо России", ура, товарищи!

    Жанна Д' Арк при Пате, на вопрос: " ...Впереди англичане: что делать? "...ответила: "...У Вас есть шпоры? Да, Жанна. Так используйте их по назначению!!!" Мировая война уже идет, так что врагам России одна дорога: в Ад. Нам в Рай...
  22. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 09:40
    0
    Бла бла бла бла, арестович два. Его еще кто воспринимает всерьез?