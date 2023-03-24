Евросоюз одобрил выделение Украине одного миллиона артиллерийских снарядов «в срочном порядке»

Европейский совет приветствует соглашение в Совете ЕС о срочном выделении Украине боеприпасов "земля - земля" и артиллерийских снарядов, а также, если она их попросит, ракет. (...) путем мобилизации соответствующего финансирования из Европейского фонда мира (...)

Украина получит один миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев, соответствующее решение принято на саммите глав государств и правительств Евросоюза. Также Европа готова обеспечить Киев ракетами "земля-земля".В Брюсселе накануне прошел саммит лидеров ЕС, на котором Украина получила ряд очередных обещаний. Во-первых, Евросоюз подтвердил, что в срочном порядке выделит Киеву один миллион артиллерийских снарядов. В "срочном порядке" - это в течение 12 месяцев. Во-вторых, Европа обещает поставить Киеву ракеты, но только в том случае, если Украина направит соответствующий запрос. Скорей всего, это запрос уже готов, подписан Зеленским и даже направлен в соответствующие структуры Евросоюза, учитывая неоднократные требования Украины о поставках данных видов боеприпасов.- говорится в решении по итогам саммита.Кроме того, Евросоюз принял решение оказывать Украине всестороннюю помощь во всех сферах "сколько потребуется", или, как ранее заявлялось, "до полной победы над Россией". Также на саммите осудили Белоруссию и Иран, которые оказывают России поддержку. По убеждению европейских политиков, Москва должна находится в полной изоляции.Ранее Евросоюз принял план Борреля по выделению Украине 2 млрд. евро из европейского фонда мира для закупки артиллерийских снарядов. Один миллиард будет потрачен на "срочные закупки" снарядов, а второй будет вложен в производство боеприпасов "на будущее".