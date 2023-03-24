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Евросоюз одобрил выделение Украине одного миллиона артиллерийских снарядов «в срочном порядке»

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Евросоюз одобрил выделение Украине одного миллиона артиллерийских снарядов «в срочном порядке»

Украина получит один миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев, соответствующее решение принято на саммите глав государств и правительств Евросоюза. Также Европа готова обеспечить Киев ракетами "земля-земля".


В Брюсселе накануне прошел саммит лидеров ЕС, на котором Украина получила ряд очередных обещаний. Во-первых, Евросоюз подтвердил, что в срочном порядке выделит Киеву один миллион артиллерийских снарядов. В "срочном порядке" - это в течение 12 месяцев. Во-вторых, Европа обещает поставить Киеву ракеты, но только в том случае, если Украина направит соответствующий запрос. Скорей всего, это запрос уже готов, подписан Зеленским и даже направлен в соответствующие структуры Евросоюза, учитывая неоднократные требования Украины о поставках данных видов боеприпасов.

Европейский совет приветствует соглашение в Совете ЕС о срочном выделении Украине боеприпасов "земля - земля" и артиллерийских снарядов, а также, если она их попросит, ракет. (...) путем мобилизации соответствующего финансирования из Европейского фонда мира (...)

- говорится в решении по итогам саммита.

Кроме того, Евросоюз принял решение оказывать Украине всестороннюю помощь во всех сферах "сколько потребуется", или, как ранее заявлялось, "до полной победы над Россией". Также на саммите осудили Белоруссию и Иран, которые оказывают России поддержку. По убеждению европейских политиков, Москва должна находится в полной изоляции.

Ранее Евросоюз принял план Борреля по выделению Украине 2 млрд. евро из европейского фонда мира для закупки артиллерийских снарядов. Один миллиард будет потрачен на "срочные закупки" снарядов, а второй будет вложен в производство боеприпасов "на будущее".
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:45
    +2
    Срочно,это в течение года?Впрочем,это количество снарядов может "наделать дел"..
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:49
      +4
      Вот все таки удивляет, Евросоюз это экономическая организация при ее создании, при чем тут военная составляющая ? Опять же Украина не входит не в НАТО не в ЕС с чего бы они там ей помогать решили ? Видимо все это добром не кончится и этот мир готовится к глобальной бойне (((( их цель уничтожить Россию, а Россия с этим категорически не согласится и вход пойдет ВСЁ что есть в военных закромах.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 09:04
        0
        Вот все таки удивляет, Евросоюз это экономическая организация при ее создании, при чем тут военная составляющая ?

        Будучи субъектом международного публичного права, Европейский союз имеет полномочия на участие в международных отношениях и заключение международных договоров[15]. Сформирована общая внешняя политика и политика безопасности, предусматривающая проведение согласованной внешней и оборонной политики.

        Уже давно не чисто экономическая организация. Экономической она была когда называлось Европейское экономическое общество.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:51
      +4
      О каких дел можно наделать.Установить точный район удара средствами геолокации пока что не удалось, однако, по данным источников, на месте взрыва образовалась 20-метровая воронка, глубиной около 7-8 метров.



      Беспилотник снял на видео удар Царь-бомбой тяжёлой планирующей авиабомбой.На видеокадрах, появившихся в сети, запечатлён мощный бомбовый удар. По данным «Телеграм»-каналов, речь идёт о применении универсального модуля планирования и коррекции, оснащённого 1500-килограммовой фугасной авиационной бомбой.

      https://dzen.ru/b/ZBw8Vs-3Q3Q1sC3-

      Видео этого же взрыва по ссылке ниже.УМПК плюс ФАБ-1500.
      Удар тяжёлой планирующей авиабомбой (предположительно в составе ФАБ-1500) по укрепрайону ВСУ в Запорожской области

      https://t.me/aviapro1/21027
      1. Gpn27
        Gpn27 Сегодня, 08:59
        +1
        Авиа про украинский ресурс, который принадлежит ЦИПСО. Все, что там публикуется в той или иной мере ложь. В интернете есть достаточное количество расследований о деятельности данного сайта. Прошу с недоверием относиться к данному ресурсу.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 09:02
          0
          А телеграмм каналам на которые ссылается этот ресурс вы верите,в том числе опубликованному видео?
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:29
        0
        Только это не Царь-бомба. Бала бы Царь, мы бы об этом не из ресурсов узнали. Царь-бомба 50 мегатонн, а не эти полторы тонны
    3. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 09:16
      +1
      А где крики о том, что эти снаряды: "недостаточны", "не помогут", "не смогут поставить", "не смогут их сделать", "устаревшие", "сплавили ненужное", "не взорвутся" и пр.? Ждём-с. yes
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 09:22
        +1
        полно таких комментариев.....................
        1. Monster_Fat
          Monster_Fat Сегодня, 09:35
          0
          На ЯПе была тема - ее создал какой-то товарищ, который ездил в Польшу получать груз ( сам живёт в ЕС) и он сделал снимки по пути в Польше- в порту и по-дороге. Порт Гдыня или Гданьск, не помню уже- просто забиты боеприпасами, военной техникой и снаряжением идущим на Украину. И все в новой упаковке, аккуратно обмотано плёнкой и пр. На дорогах сплошные колонны которые везут все это и многое другое на Украину. Все площадки у дорог забиты стоящей техникой и снаряжением. Везде военные разных наций и армий. Такое ощущение, что Польша превратилась в военный лагерь, работающий на Украину. Смотришь на это, а потом смотришь на фото, и видео, где наши бойцы тащат на позиции деревянные ящики с облупившейся краской и ржавыми петлями и начинают закрадывается нехорошие мысли и предчувствия....
    4. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 09:31
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Впрочем,это количество снарядов может "наделать дел"..

      Безусловно, любое количество снарядов может наделать дел... однако, все-таки такой разнос во времени даёт нам итог - 85 тысяч снарядов в месяц. Учитывая, что ВСУ тратят в сутки 5-6 тысяч снарядов - то в месяц ими расхдуется ДВА миллиона снарядов.
      А теперь укрорейх в месяц будет получать от Европы снарядов всего на две недели.
      Грубо говоря - каждые 30 дней будут приходить снаряды на 15 дней стрельбы. Вообще-то, это меньше чем поставлялось до этого.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 08:46
    +2
    Украина получит один миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев


    Жаль что не в течении 12 лет.
  3. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:47
    0
    Давайте, везите, наше руководство не возражает и мешать вам не будет.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:51
    +1
    Украина получит один миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев
    Когда же вы (ЕС) вместе с Киевом подавитесь своими же снарядами? Вот уж точно - где появляется фашизм, там сразу появляется Европа с предложением своей помощи. И появляется он обычно на просторах этой самой европы.
  5. палестинец
    палестинец Сегодня, 08:51
    0
    а миллион если в жд вагонах это сколько?. кто разбирается???
    1. NKT
      NKT Сегодня, 09:01
      +2
      Ну, можно прикинуть, примерно.
      155м ~ 45 кг + ящик, грубо 50 кг.
      Вагон - 45т, пусть половина пространства будет занята, итого где-то 450 снарядов в одном вагоне. Получается около 2250 вагонов или 40-50 жд составов
  6. Хагакуре
    Хагакуре Сегодня, 08:52
    +1
    Ну, если это будут современные точные боеприпасы - это много. А если это боеприпасы советского образца и им подобные - это немного.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 09:10
      0
      Корректируемые артиллерийские боеприпасы - это очень дорого. Поставляют их поштучно. Например, осенью речь шла о поставке 500 штук. Так что речь идёт о поставках обычных боеприпасов, причём не только 155-мм, но и более мелких калибров. Миллион штук примерно соответствует полугодовому расходу боеприпасов ВСУ.
  7. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 09:01
    +1
    Рвануть бы это хозяйство при перевозке, эх мечты, мечты.
  8. fiv
    fiv Сегодня, 09:26
    0
    Украина получит один миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев, соответствующее решение принято на саммите глав государств и правительств Евросоюза.

    А вот в Российском Генштабе взяли повышенные обязательства и решили, что украина получит снарядов и ракет в десять раз больше, а еще в поставку войдут крылатые ракеты, авиабомбы и прочее в расширенном ассортименте. И уже сейчас, только лови да нахваливай!