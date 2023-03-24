КНДР испытала способный вызвать радиоактивное цунами подводный ядерный беспилотный аппарат

В Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) были проведены испытания нового беспилотного аппарата, который может действовать под водой. Об этом сообщил журналист агентства Yonhap News Сын Вук Ким.
Подводный ядерный беспилотный аппарат может в случае применения вызвать радиоактивное цунами. Его тактико-технические характеристики пока сохраняются в секрете. Власти КНДР так и именуют, кстати, подводный аппарат – «секретное оружие». Очевидно, что намек на цунами позволяет предположить, что такое оружие может быть использовано в случае конфликта с ближайшими соседями Северной Кореи – Японией и Южной Кореей.
Позиция КНДР по обеспечению своей безопасности в последнее время становится все более жесткой. Это связано с откровенно провокационными заявлениями и действиями США. Например, Вашингтон настаивает на денуклеаризации Северной Кореи, не предоставляя никаких гарантий безопасности Пхеньяну. Кроме того, в Японское море был направлен авианосец ВМС США для поддержки Японии и Южной Кореи.
В Государственном департаменте США называют действия России, Китая и КНДР в Азиатско-Тихоокеанском регионе представляющими угрозу для американских интересов и национальной безопасности. В ответ КНДР заявляет, что действия США являются проявлением агрессивного империализма и предупреждают, что развертывание стратегического вооружения США у границ республики может быть расценено Пхеньяном как объявление войны.
Стоит отметить, что КНДР никогда не проявляла агрессию по отношению к другим государствам. Наращивание вооружений и потенциала Корейской народной армии продиктовано для Пхеньяна исключительно соображениями обороны государства от враждебно настроенных соседей.