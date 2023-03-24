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КНДР испытала способный вызвать радиоактивное цунами подводный ядерный беспилотный аппарат

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КНДР испытала способный вызвать радиоактивное цунами подводный ядерный беспилотный аппарат

В Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) были проведены испытания нового беспилотного аппарата, который может действовать под водой. Об этом сообщил журналист агентства Yonhap News Сын Вук Ким.


Подводный ядерный беспилотный аппарат может в случае применения вызвать радиоактивное цунами. Его тактико-технические характеристики пока сохраняются в секрете. Власти КНДР так и именуют, кстати, подводный аппарат – «секретное оружие». Очевидно, что намек на цунами позволяет предположить, что такое оружие может быть использовано в случае конфликта с ближайшими соседями Северной Кореи – Японией и Южной Кореей.

Позиция КНДР по обеспечению своей безопасности в последнее время становится все более жесткой. Это связано с откровенно провокационными заявлениями и действиями США. Например, Вашингтон настаивает на денуклеаризации Северной Кореи, не предоставляя никаких гарантий безопасности Пхеньяну. Кроме того, в Японское море был направлен авианосец ВМС США для поддержки Японии и Южной Кореи.

В Государственном департаменте США называют действия России, Китая и КНДР в Азиатско-Тихоокеанском регионе представляющими угрозу для американских интересов и национальной безопасности. В ответ КНДР заявляет, что действия США являются проявлением агрессивного империализма и предупреждают, что развертывание стратегического вооружения США у границ республики может быть расценено Пхеньяном как объявление войны.

Стоит отметить, что КНДР никогда не проявляла агрессию по отношению к другим государствам. Наращивание вооружений и потенциала Корейской народной армии продиктовано для Пхеньяна исключительно соображениями обороны государства от враждебно настроенных соседей.
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18 комментариев
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  1. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 08:59
    +5
    Ын - мужик. Не дает заскучать своим "партнерам". В тонусе держит.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:02
      +5
      Почему цели только Япония и Ю. Корея, там и США если что не поздоровится. Успехов северокорейским ученым, они на верном пути.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:00
    +2
    КНДР испытала способный вызвать радиоактивное цунами подводный ядерный беспилотный аппарат

    Надо GB продемонстрировать...Пусть порадуются...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:04
      +2
      Да этих неугомонных британцев следовало бы сделать декорациями дна моря в назидание остальным агрессорам, реально бы стало тише в мире.
  3. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 09:00
    +4
    В аренду Посейдон взяли видимо......
    1. ГИС
      ГИС Сегодня, 09:10
      0
      тожетак подумал)))
      раз мы пока не можем провести натурные испытания, то почему бы не дать "потренироваться" Ыну на британцах)))
  4. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 09:00
    -14
    Я понимаю когда твою страну считают диктатурой и хотят тебя снести, ядерное оружие бывает сдерживающим фактором от всяких революций. Но, семейка ЫН должны сидеть в тюрьме или казнены, потому что со времен его деда, его народ живёт в муках, вплоть до сегодняшнего дня.Ладно бы народ жрёт траву год , два, три, но жрать траву со времен Сталина до 21 века, это не простительно. Позволить иметь ядерное оружие такому мараз-матику, это опасная штука. Очень опасно.
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 09:08
      +5
      Вы что-то попутали, маразматик совершенно точно в Белом Доме сейчас.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 09:14
        -2
        Цитата: vadimtt
        Вы что-то попутали, маразматик совершенно точно в Белом Доме сейчас.

        Я не спорю. Белый дом это отдельная тема. Я о семейке ЫН говорю.
        1. vadimtt
          vadimtt Сегодня, 09:27
          0
          С Ынами непросто, менталитет сильно отличается (причем и с южнокорейцами в этом плане не проще). Но сравните деток Ынов и деток наших властителей.
          Как они себя ведут, каково их воспитание, особенно после обучения "за бугром"? Очень показательно, кстати.
          Так что семейство Ынов хоть и неоднозначное, но даст фору любому семейству из современных "небожителей".
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:12
      +3
      Цитата: Azerbaijan2023
      Позволить иметь ядерное оружие такому мараз-матику, это опасная штука. Очень опасно.

      Ещё хуже, иметь его и размазывать сопли по щекам...
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 09:15
        -3
        Цитата: ROSS 42
        Ещё хуже, иметь его и размазывать сопли по щекам...

        Вы понимаете это семейка ЫН всю свою сущность, всю философию их народа, каленьдарь, причёски и многое другое, он всё переделал на свой лад. Вы понимаете что это не нормально?
        1. vadimtt
          vadimtt Сегодня, 09:30
          0
          Вы кореец? Хотя-бы южнокореец? Нет? Тогда вы почти ничего не понимаете.
          А южнокорейцы, особенно когда напьются, имеют такое мнение "Ын нас бомбить не станет, мы еще Японии не отомстили вместе...". Так что...
    3. Uprun
      Uprun Сегодня, 09:16
      +1
      Рис - это тоже "трава", как и пшеница и рожь, так на всякий случай. Они живут своей жизнью, это их выбор. В Белоруссии все предприятия государственные, там госплан - по "старинке" и что? Респект и уважуха стране, которая сделала аналог "Посейдона". А про многополярный мир походу не слышали? Завтра будет неугодны исламские государства, где религия преобладает над светской властью? Хватит уже этой западной дермократии. Руки прочь от КНДР!
    4. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:27
      0
      Ладно бы народ жрёт траву год , два, три, но жрать траву со времен Сталина до 21 века

      представим что это так... но, замечу вам, сытый (даже пресыщенный!) западный житель движется в сторону полной деградации и приведения себя в скотское состояние (в нравственном смысле)!
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:08
    0
    Сиэтл, Токио, Разлом Сан Адреас... Он применит не колеблясь.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:10
    +2
    Цитата: dnestr74
    В аренду Посейдон взяли видимо......

    Идея стара: 60-т лет, как: я думаю в 90--е несколько ученых ядерщиков с голодной Украины решили заработать.
  7. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:19
    0
    КНДР никогда не проявляла агрессию по отношению к другим государствам.
    Ю. Корею они не считают государством, поэтому взорвали их пассажирский Боинг-707 над Андаманским морем в 1987г, что не помешало провести совместную Олимпиаду через год. И атаковали президентский дворец в Сеуле в 1968 г своим спецназом, уничтожив под сотню охраны, в т.ч. несколько пинд...ов. lol