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Командующий нацгвардией Украины: Наша общая цель – освобождение территорий до границ 1991 года

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Командующий нацгвардией Украины: Наша общая цель – освобождение территорий до границ 1991 года

На Украине продолжается формирование так называемой «гвардии наступления». Это бригады, которые формируются из призванных военнослужащих национальной гвардии, национальной полиции и пограничной службы.


В последние месяцы активный набор в такие вооружённые формирования идёт практически по всем подконтрольным режиму Зеленского территориям, включая столичный регион, Днепропетровскую и Одесскую области, оккупированные ВСУ части Запорожской и Херсонской областей РФ.

Командующий нацгвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Лебедь в эфире так называемого всеукраинского марафона заявил:

Наша общая цель – освобождение территорий до границ 1991 года.

Таким образом, противник в очередной раз не скрывает активности по подготовке к наступлению, а также то, что он собирается пойти войной на Крым и Севастополь.

В связи с этим обращает на себя внимание вопрос представителю Белого дома Джону Кирби, заданный в Конгрессе США по поводу того, поддерживает ли администрация Байдена «военное решение Крымского вопроса». Кирби заявил о том, что «администрация США рассматривает и такие варианты, при которых Украина некоторые свои территории могла бы вернуть и невоенным путём».

Напомним, что ранее в США заявляли о «неготовности всецело поддержать военное решение Крымского вопроса», но тут же добавляли: «Конечное решение, конечно, за Украиной».
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12 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:08
    +3
    А Наша цель - всю коричневую гниль Нацизма стереть с лица Земли! angry
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:12
      +5
      Пусть уточнит месяц границ 1991 года.Может быть у нас с ним общая цель. what
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 09:17
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Пусть уточнит месяц границ 1991 года.Может быть у нас с ним общая цель.

        А эта граница вообще есть? Или только "стену Яйценюха" за границу признают?
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:10
    +4
    Готовятся(цензура), собирают силенки, копят Б. К. и технику. Не пролюбили бы те кому положенно.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:12
    +1
    Мы это читаем через день.От всяких там "пернатых"от петухов до лебедей..Рискните
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:19
      0
      Цитата: dmi.pris1
      От всяких там "пернатых"от петухов до лебедей..Рискните

      Не всякий лебедь является Лебедем. это вам не покойный генерал, а подделка.
  4. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 09:17
    +1
    Хотелось бы услышать и от российских властей заявление подобного рода. Что является целью СВО? Ликвидация Украины? Аннексия Левобережья и Одессы с Николаевым? Киев?
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 09:21
      0
      В этом то и есть коварный замысел Путина . Вы воюейте с обеда и до упора ... Я потом вам скажу до куда laughing
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:21
    0
    Там время эфира по графику расписаны среди чиновников, головы разные, а словесный понос один, поскольку из одной лоханки питаются.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:21
    0
    Командующий нацгвардией Украины: Наша общая цель – освобождение территорий до границ 1991 года

    А наша цель - восстановить границы РИ до 1891 года... belay
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:25
    0
    А вообще то, ВСУки в 1991 году первыми напали на Р.Ф. и "мировое сообщество" как то на это болт положило.
    Мало того, что совет депутатов РСФСР не ратифицировал передачу Крыма УССР, так ещё и Севастополь был территорией РСФСР!
    Вот такой казус.
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:28
    0
    Цитата: Roma-1977
    Что является целью СВО? Ликвидация Украины? Аннексия Левобережья и Одессы с Николаевым? Киев?

    Если исходить из того, что мы на сегодня наблюдаем - забрать максимально, сколько получится. Без конкретизации.
    Дойти до границ с Польшей нам явно не дадут - или введут так называемые миротворческие силы (читай - силы НАТО), или ещё что-нибудь придумают. Поэтому, думаю, будем продвигаться вперед, насколько возможно, пока, наконец, или Польша не выдержит, и не начнет занимать западные земли, или ещё каким-нибудь образом не увидим, что дальнейшее продвижение нарушает разумный компромисс между занимаемыми территориями и собственными потерями.
    Вот на тех границах и остановимся