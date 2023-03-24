Командующий нацгвардией Украины: Наша общая цель – освобождение территорий до границ 1991 года

Наша общая цель – освобождение территорий до границ 1991 года.

На Украине продолжается формирование так называемой «гвардии наступления». Это бригады, которые формируются из призванных военнослужащих национальной гвардии, национальной полиции и пограничной службы.В последние месяцы активный набор в такие вооружённые формирования идёт практически по всем подконтрольным режиму Зеленского территориям, включая столичный регион, Днепропетровскую и Одесскую области, оккупированные ВСУ части Запорожской и Херсонской областей РФ.Командующий нацгвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Лебедь в эфире так называемого всеукраинского марафона заявил:Таким образом, противник в очередной раз не скрывает активности по подготовке к наступлению, а также то, что он собирается пойти войной на Крым и Севастополь.В связи с этим обращает на себя внимание вопрос представителю Белого дома Джону Кирби, заданный в Конгрессе США по поводу того, поддерживает ли администрация Байдена «военное решение Крымского вопроса». Кирби заявил о том, что «администрация США рассматривает и такие варианты, при которых Украина некоторые свои территории могла бы вернуть и невоенным путём».Напомним, что ранее в США заявляли о «неготовности всецело поддержать военное решение Крымского вопроса», но тут же добавляли: «Конечное решение, конечно, за Украиной».