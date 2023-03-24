Евгений Пригожин: Командование ВСУ создало в районе Бахмута группировку численностью 80 тысяч человек

Командование ВСУ готовит контрнаступление на Донецком направлении, на сегодняшний день в районе Бахмута ВСУ сосредоточили группировку численностью до 80 тысяч человек. Такие данные привел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, находясь в штабе "Оркестра".
Противник сосредоточил вокруг Бахмута крупные силы, подготавливая контрнаступление. По словам Пригожина, наращивание сил ВСУ на данном направлении очевидно, в районе города отмечено появление большого количества техники западного производства. По предварительным подсчетам, только личного состава командование ВСУ пригнало порядка 80 тысяч.
Владимир Александрович Зеленский нас услышал: детей и стариков стало меньше, подготовленных войск стало больше
- заявил Пригожин, говоря о ситуации в Бахмуте.
Более точные данные привел один из командиров ЧВК "Вагнер" с позывным Лотос. На совещании в штабе он заявил, что по данным полученным разведкой "музыкантов", в районе Бахмута, Константиновки, Славянска, Краматорска и Дружковки сосредоточено до 80.000 личного состава ВСУ вместе с дополнительным резервом. В их распоряжении 280 танков, свыше 1000 единиц бронетехники, до 300 единиц ствольной артиллерии, а также 93 РСЗО.
В самом Бахмуте и его окрестностях "Оркестру" противостоят несколько тактических групп общей численностью порядка 60 тысяч человек. В городе действует группа "Бахмут", в состав которой входят 14 тысяч военнослужащих ВСУ. С северного направления действует ТГ "Карпаты" - 13 тысяч человек, с северо-западного - ТГ "Адам" - порядка 7 тысяч венных ВСУ, юг и юго-запад прикрывает тактическая группа "Азов", в составе которой порядка 13 тысяч военнослужащих. Также действуют порядка 2-3 тысяч иностранных наемников, отдельные подразделения ССО и СБУ.
Ранее командующий обороной Бахмута генерал ВСУ Сырский заявил, что главной задачей контрудара будет полное "освобождение" города от подразделений ЧВК "Вагнер". В "Оркестре", в свою очередь заявили, что удержат свои позиции, если с флангов их поддержат подразделения российской армии.