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Евгений Пригожин: Командование ВСУ создало в районе Бахмута группировку численностью 80 тысяч человек

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Евгений Пригожин: Командование ВСУ создало в районе Бахмута группировку численностью 80 тысяч человек

Командование ВСУ готовит контрнаступление на Донецком направлении, на сегодняшний день в районе Бахмута ВСУ сосредоточили группировку численностью до 80 тысяч человек. Такие данные привел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, находясь в штабе "Оркестра".


Противник сосредоточил вокруг Бахмута крупные силы, подготавливая контрнаступление. По словам Пригожина, наращивание сил ВСУ на данном направлении очевидно, в районе города отмечено появление большого количества техники западного производства. По предварительным подсчетам, только личного состава командование ВСУ пригнало порядка 80 тысяч.

Владимир Александрович Зеленский нас услышал: детей и стариков стало меньше, подготовленных войск стало больше

- заявил Пригожин, говоря о ситуации в Бахмуте.

Более точные данные привел один из командиров ЧВК "Вагнер" с позывным Лотос. На совещании в штабе он заявил, что по данным полученным разведкой "музыкантов", в районе Бахмута, Константиновки, Славянска, Краматорска и Дружковки сосредоточено до 80.000 личного состава ВСУ вместе с дополнительным резервом. В их распоряжении 280 танков, свыше 1000 единиц бронетехники, до 300 единиц ствольной артиллерии, а также 93 РСЗО.

В самом Бахмуте и его окрестностях "Оркестру" противостоят несколько тактических групп общей численностью порядка 60 тысяч человек. В городе действует группа "Бахмут", в состав которой входят 14 тысяч военнослужащих ВСУ. С северного направления действует ТГ "Карпаты" - 13 тысяч человек, с северо-западного - ТГ "Адам" - порядка 7 тысяч венных ВСУ, юг и юго-запад прикрывает тактическая группа "Азов", в составе которой порядка 13 тысяч военнослужащих. Также действуют порядка 2-3 тысяч иностранных наемников, отдельные подразделения ССО и СБУ.

Ранее командующий обороной Бахмута генерал ВСУ Сырский заявил, что главной задачей контрудара будет полное "освобождение" города от подразделений ЧВК "Вагнер". В "Оркестре", в свою очередь заявили, что удержат свои позиции, если с флангов их поддержат подразделения российской армии.
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9 комментариев
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  1. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 09:23
    +3
    Странно, что у нас, любые разведданные, сразу уходит в печать. По мне, так никогда не бывает и не должно быть. Логичные действия, на средоточение противника, сосредотачивать свои силы. Тот самый вариант, ударить противника в момент подготовки его собственного удара. Либо сейчас все всё знают и знают о том, что все всё знают и поэтому пофиг, либо обычная инфовойна, либо-самый худший вариант-Пригожин делает данные публичными намеренно, поскольку наше командование, как и под Харьковым, игнорирует разведку.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 09:27
      0
      Цитата: Sevastiec
      Странно, что у нас, любые разведданные, сразу уходт в печать. По мне, так никогда не бывает и не должно быть.

      Просто развед.данные устаревают быстрее чем их успевает прочитать читатель. Войска активно двигаются, планы постоянно меняются, и тд.
      1. Sevastiec
        Sevastiec Сегодня, 09:30
        0
        Это вряд ли. Никто не будет ежедневно взад назад таскать 2 корпуса с техникой. Это огромные расходы, износ мат.части и риск бестолково терять людской ресурс и ту самую матчасть на бесконечных маршах.
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 09:42
        0
        Цитата: BlackMokona
        Войска активно двигаются, планы постоянно меняются, и тд.

        Вряд ли войска передвигаются быстрее ракет и реактивных снарядов.
        Просто у Шойгу идёт подготовка к параду (предположительно)...
        * * *
        Мне непонятно вдвойне, к чему и кого обязывают подобные заявления?
        Мы можем только передвинуть диваны или встать с него и пойти подальше от всех этих СМИ и сообщений негосударственных структур.
        Даже, если мы всей аудиторией соберёмся на Красной площади (кто может) на нас обратят внимание только подразделения Росгвардии.
        Планы настолько хитры, а оружие на таких принципах, что трудно представить, до чего доведёт такая рекогносцировка с оглашением результатов...
  2. Бомба
    Бомба Сегодня, 09:24
    +1
    Бесконечная мясорубка. Текст комментария слишком короткий.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 09:30
    +1
    Приличную силу укрофашисты собрали против музыкантов!
    Пригожин давно предупреждал генерала армии об этом! Посмотрим какая реакция последует от генерала армии......
  4. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 09:31
    -2
    Пригожин много чего сказал еще...
    Что Россия воют против украинцев и некоторого
    количества "русофобов" из Европы, а не солдат НАТО.
    Что глупо было не подумать, что НАТО будет снабжать
    Украину техникой, когда начинали СВО.
    Пригожин никогда не говорит о "нацистах" на Украине...
    Короче, Пригожин понял, что СВО провалена.
    1. идунавы
      идунавы Сегодня, 09:40
      0
      Цитата: voyaka uh
      Пригожин никогда не говорит о "нацистах" на Украине..

      Если не говорит,это не значит что их там нет.Их там полно.
      Цитата: voyaka uh
      Короче, Пригожин понял, что СВО провалена.

      Время покажет.
  5. Фразах
    Фразах Сегодня, 09:42
    0
    Поставки оружия так и не перекрыты, западная граница и пути сообщения, видно, кому-то очень нужны, что к ним относятся так трепетно и нежно в отличие от зоны боевых действий.