Заседание комиссии Украина-НАТО пройдёт вопреки принципу единства альянса

В Североатлантическом альянсе важные решения принимаются с согласия абсолютно всех его членов, но ради киевских властей это правило, вероятнее всего, нарушат. Речь идет о том, что заседание комиссии Украина-НАТО пройдет вопреки принципу единства альянса.О проведении данного мероприятия объявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.Предполагается, что на заседании, которое состоится в начале апреля, будут присутствовать министры иностранных дел стран НАТО, а также глава МИД Украины.Пикантность ситуации придает тот факт, что Венгрия, будучи полноправным членом Североатлантического альянса, наложила вето на данное мероприятие. Но руководство НАТО его игнорирует, грубо нарушая собственные правила. При этом генеральный секретарь этой международной организации никак не объясняет свое неординарное решение, вызвав недоумение у представителей западных СМИ.Благодаря последовательной позиции Будапешта, препятствующего любому продвижению киевских властей к членству в ЕС и НАТО, комиссия не заседала с 2017 года вплоть до 22 февраля 2022 года, когда было проведено внеочередное заседание. Теперь, похоже, для разблокирования ее работы потребовалось волевое решение самого Столтенберга.Основной причиной такого поведения Будапешта по отношению к Киеву является нарушение прав национального венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатской области Украины. Ситуация обострилась после 2017 года, когда киевские власти приняли языковой закон, среди прочего, запрещающий преподавание на венгерском языке в школах региона, где компактно проживают этнические венгры.