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Заседание комиссии Украина-НАТО пройдёт вопреки принципу единства альянса

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Заседание комиссии Украина-НАТО пройдёт вопреки принципу единства альянса

В Североатлантическом альянсе важные решения принимаются с согласия абсолютно всех его членов, но ради киевских властей это правило, вероятнее всего, нарушат. Речь идет о том, что заседание комиссии Украина-НАТО пройдет вопреки принципу единства альянса.


О проведении данного мероприятия объявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Предполагается, что на заседании, которое состоится в начале апреля, будут присутствовать министры иностранных дел стран НАТО, а также глава МИД Украины.

Пикантность ситуации придает тот факт, что Венгрия, будучи полноправным членом Североатлантического альянса, наложила вето на данное мероприятие. Но руководство НАТО его игнорирует, грубо нарушая собственные правила. При этом генеральный секретарь этой международной организации никак не объясняет свое неординарное решение, вызвав недоумение у представителей западных СМИ.

Благодаря последовательной позиции Будапешта, препятствующего любому продвижению киевских властей к членству в ЕС и НАТО, комиссия не заседала с 2017 года вплоть до 22 февраля 2022 года, когда было проведено внеочередное заседание. Теперь, похоже, для разблокирования ее работы потребовалось волевое решение самого Столтенберга.


Основной причиной такого поведения Будапешта по отношению к Киеву является нарушение прав национального венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатской области Украины. Ситуация обострилась после 2017 года, когда киевские власти приняли языковой закон, среди прочего, запрещающий преподавание на венгерском языке в школах региона, где компактно проживают этнические венгры.
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Использованы фотографии:
НАТО
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7 комментариев
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 09:31
    0
    нам бы как то в информационном поле поработать в этом направлении, они дают хорошие возможности их шатать, оказывать давление нужно обязательно.. это в наших интересах
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:39
      0
      incoggnoto hi, помниться в начале при Порошенко Запад правила выдачи кредитов проигнорировали и денежки дали, напомню Запад к денежкам СВОИМ трепетно относится и то поступились, а тут то ну посидит энтот Кулеба ну потявкает, зато картинка кака для украинцев будет вон Киевские уже на саммитах на "равных" общаются перемога не за горами.
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 09:33
    0
    Пикантность ситуации придает тот факт, что Венгрия, будучи полноправным членом Североатлантического альянса, наложила вето на данное мероприятие. Но руководство НАТО его игнорирует, грубо нарушая собственные правила. При этом генеральный секретарь этой международной организации никак не объясняет свое неординарное решение, вызвав недоумение у представителей западных СМИ.

    А чего тут объяснять?
    Демократия!!! Она такая.... laughing
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:35
    0
    Где Вашингтон и где Будапешт?! Если ковбой прикажет, кто же ему откажет wink (С).
  4. Million
    Million Сегодня, 09:35
    0
    США творят.что хотят.И плевать они хотели на какие то законы.
    Всегда прав тот,кто сильней.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:37
    -1
    Что-то я не понял... так много и красочно написано, что заседание пройдет вопреки воли Венгрии...
    и совершенно непонятно, какова же сама тема заседания?
    Киев будут в НАТО принимать?
    Или вернут венгерский язык в западных регионах?
    Или введут изучение украинского в странах НАТО?)
  6. fiv
    fiv Сегодня, 09:40
    0
    Отличные новости! Нарушив собственный регламент и устав, натовцы соберутся, чтобы снова посмотреть и послушать на подонка кулебу, к тому же прокинув соратников из Венгрии на потеху журналюгам. Ни нато, ни усраине эти фортели добра не сделают. Воистину, дураку мешать не надо, он сам все испортит, как надо.