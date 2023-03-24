Освободив Красногоровку, российские войска вышли к Новокалиново к северу от Авдеевки

Российские войска осуществляют продвижение от ранее освобождённого населённого пункта Красногоровка в Донецкой Народной Республики. Это продвижение идёт одновременно по нескольким направлениям. Одно из направлений – к западу от Авдеевки, через Степовое – к Орловке, через которую проходит единственная контролируемая ВСУ дорога к авдеевскому гарнизону. Второе направление – на север от Красногоровки.Украинский генеральный штаб в своей утренней сводке уже не упоминает Красногоровку, что только подтверждает её освобождение российскими Вооружёнными силами. При этом в ГШ ВСУ подтверждают данные о том, что российские войска осуществляют наступление на позиции украинских сил в Новокалиново.Это достаточно крупное село, важность которого состоит в том, что через него проходит автомобильная дорога на Новгородское (Нью-Йорк) и Торецк, соединяя эти населённые пункты с расположенным западнее Покровском и позволяя осуществлять снабжение своей восточной группировки.При успехе в районе Новокалиново российские войска получат возможность расширить освобождённую территорию и выйти к селу Очеретино, которое во многом имеет стратегически важное расположение. Через него идут дороги с запада и на Авдеевку, и на Торецк. А это уже может серьёзно осложнить положение ВСУ и в одном, и в другом городе.