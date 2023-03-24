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Освободив Красногоровку, российские войска вышли к Новокалиново к северу от Авдеевки

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Освободив Красногоровку, российские войска вышли к Новокалиново к северу от Авдеевки

Российские войска осуществляют продвижение от ранее освобождённого населённого пункта Красногоровка в Донецкой Народной Республики. Это продвижение идёт одновременно по нескольким направлениям. Одно из направлений – к западу от Авдеевки, через Степовое – к Орловке, через которую проходит единственная контролируемая ВСУ дорога к авдеевскому гарнизону. Второе направление – на север от Красногоровки.


Украинский генеральный штаб в своей утренней сводке уже не упоминает Красногоровку, что только подтверждает её освобождение российскими Вооружёнными силами. При этом в ГШ ВСУ подтверждают данные о том, что российские войска осуществляют наступление на позиции украинских сил в Новокалиново.



Это достаточно крупное село, важность которого состоит в том, что через него проходит автомобильная дорога на Новгородское (Нью-Йорк) и Торецк, соединяя эти населённые пункты с расположенным западнее Покровском и позволяя осуществлять снабжение своей восточной группировки.

При успехе в районе Новокалиново российские войска получат возможность расширить освобождённую территорию и выйти к селу Очеретино, которое во многом имеет стратегически важное расположение. Через него идут дороги с запада и на Авдеевку, и на Торецк. А это уже может серьёзно осложнить положение ВСУ и в одном, и в другом городе.
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2 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 09:38
    +1


    Новобахмутовку взяли и вышли к Новокалиново,которое западнее,а за ним уже Очеретино ещё западнее.
    К северу от Авдеевки есть многострадальная Новобахмутовка (севернее Новосёловки Второй). Бились за неё еще с весны, и кусочек оставался за противником, несмотря на доклады наверх об «освобождении». «Путали» освобождение Новобахмутовки и ж/д станции Новобахмутовка, выдавая желаемое за действительное.На деле же от села 3/4 было за нами, а кусочек – у ВСУ.Бои за Новобахмутовку носили ожесточённый характер и сопровождались большими потерями и в Первой гвардейской Славянской омсбр, и в других частях и соединениях.Теперь её, наконец-то, взяли, зачистив от противника этот аппендикс и пройдя ещё чуть дальше, сообщает военкор Юрий Котенок.


    Продолжаются бои на северо-западе от Авдеевки. Через населённый пункт Орловка проходит единственная дорога, которая связывает украинскую группировку в Авдеевке с западным направлением. Орловка уже в зоне досягаемости нашей артиллерии. Таким образом осуществлять подвоз боеприпасов и проводить ротацию противнику становится всё сложнее, пишет в своём Телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

    https://odnarodyna.org/article/donbasskiy-front-vsu-v-bakhmute-zhaluyutsya-na-nastupayuschikh-muzykantov
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:46
    -1
    Надо продавливать оборону,срывать планы по наступлению ВСУ..