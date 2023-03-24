Военное обозрение
Войти Регистрация

Индийская пресса: Французские истребители Rafale-M войдут в авиакрыло новейшего авианосца INS Vikrant

13
Индийская пресса: Французские истребители Rafale-M войдут в авиакрыло новейшего авианосца INS Vikrant

Новейший индийский авианосец собственной разработки INS Vikrant в скором времени получит для своего авиакрыла истребители Rafale-M, правительство Индии остановило свой выбор на французском самолете. Об этом сообщает New Indian Express.


По данным издания, в споре французского истребителя Rafale-M и американского F/A-18 Super Hornet победил самолет компании Dassault Aviation. В ближайшее время комитет по безопасности (CCS) правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди одобрит закупку французских истребителей для оснащения авиакрыла новейшего авианосца INS Vikrant. Всего планируется закупить 26 палубных истребителей.

Как уже неоднократно сообщалось, индийские ВМС объявили тендер на новый палубный истребитель для авианосца собственной разработки INS Vikrant. В финале сошлись французский палубный истребитель Rafale-M (Marine) и американский палубный F/A-18 Super Hornet. Оба самолета показали неплохие результаты в рамках тестирования. Однако в уже в декабре прошлого года появилась информация, что индийцы склоняются к закупке французского самолета.

В марте этого года главнокомандующий ВМС адмирал Хари Кумар назвал оба истребителя "приемлемыми", но отметил, что для индийского флота предпочтительней был бы истребитель Rafale-M, поскольку данный самолет уже используется индийскими ВВС и его эксплуатация не принесет трудностей. Однако окончательный выбор он возложил на правительство Индии, которое, судя по публикации, также выбрало французский самолет.

Как заявляли в командовании ВМС Индии, от нового палубного истребителя индийские военные ожидают возможности взлёта при полной загрузке топливом и вооружениями, включая бомбы с высокоточным наведением и системы с ядерной начинкой.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 10:07
    0
    зная Индусов, еще все может поменяется, Рафали безумно дорогие, они их очень редко используют даже в тренировочных акциях .мы стати это нишу запустили. у нас кроме 29к и предложить то нечего
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:17
      +2
      Зная индусов можно предположить, что скупая бессистемно оружие по всему миру, и сидя на двух стульях постоянно подмигивания США, принимая во внимание наше тесное сближение с Китаем, который их на дух не переносит, а экономическая ситуация у Индии аховая и Моди может в любой момент слететь, то не стоит особо рассматривать их в качестве серьезных долгосрочных партнеров, так случайные попутчики.
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 10:24
        -4
        я бы не сказал что у них аховое положение в экономике, наоборот перспектива развития там очень хорошая, запад активно начал экономические войны с Китаем, и очевидно расматривает Индию как площадку для переноса своего производства
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 10:35
          +1
          Промышленности нет, с/х нет, нехватка продовольствия, голод, отсутствие энергоресурсов, коррупция и бюрократия госаппарата, не развитость рыночного управления, упор на ремесленников , каждый штат себе на уме, не решенные территориальные споры с соседями, причем СО ВСЕМИ....... и это вы называете путь к успеху ?
          1. incoggnoto
            incoggnoto Сегодня, 11:32
            0
            при этом 3 экономика мира.. можно по разному это оценивать.
          2. shikin
            shikin Сегодня, 11:37
            0
            Статистика за 2022 год, объем промышленного производства в мире: 1 - Китай - 24,45%, 2- США - 10,39%, 3- Индия - 6,93, 4- Россия 3,61.
            Данные отсюда: https://visasam.ru/emigration/economy/promyshlennost-stran-mira.htm
            Причем экономика Индии развивается быстрее, чем Китая.l
  2. Михаил Драбкин
    Михаил Драбкин Сегодня, 10:07
    0
    —-Большая победа французского ВПК! Молодцы …. Причем их традиции палубной авиации - не многократно превышают российские, и всего один авианосец - не помеха, а помощь экспорту ВКС техники!

    —-Жаль что нет российского современного соперника, но лучше французы чем американцы… Так что ждем «Кузнецова»!!!
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:43
      0
      Недалекость индусов это. Вместо изначального палубника, сверхнадежного, закупить доделанный в палубник р aфаль, который, кажись, хуже во всем
  3. Маз
    Маз Сегодня, 10:08
    +2
    Нда, индийцы по меньшей мере удивляют и заставляют задуматься. Китай в этом плане более последователей и самостоятельно.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:22
      +2
      Да ничего удивительного, достаточно тесно с ними общаюсь, в приватной беседе говорят "не верьте нам, можем обмануть", в смысле переметнуться. Берут вооружение преимущественно с технической документацией, с целью воспроизводства. На одном аэродроме стоят разные совершенно не совместимые в обслуживании и ремонте типы самолетов из разных стран, вражда с Китаем и Пакистаном........ короче так себе "союзник"
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:37
        0
        На одном аэродроме стоят разные совершенно не совместимые в обслуживании и ремонте типы самолетов из разных стран,
        Silver99, верю вам, и помню в аэропорту Гоа наблюдал с каким оружием ходит там охрана. Насчитал минимум четыре вида стрелкового оружия, не считая пистолеты в кобуре, где не разберёшь что. И ладно бы это были различные подразделения, так нет же! Это штатная охрана аэропорта, хуже партизан. А перпендикулярно ВПП в Гоа, проложена городская автомобильная дорога с цепочками на въездах с обеих сторон."Патризан" просто поднимает цепь не выходя из будки, когда самолет взлетает или идет на посадку. Это цирк!!! Но на досмотре шмонают по полной...
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 10:14
    +2
    Как то по-меньшей мере "расточительно" - держать на одном авианосце "Викрамадитья" - авиакрыло 14-16 самолётов МиГ-29К, 4 МиГ-29КУБ, 10 вертолёты: Ка-28, Ка-31, HAL Dhruv

    На другом "Викрант" - 26 самолётов Rafale-M, вертолёты: Ка-28, Ка-31, HAL Dhruv
    what
    Это же 2-й запас сопутствующей корабельно-аэродромной, технической ЗИП и Вооружения - техники иметь + специалисты для разных типов самолетов.
    Как то привести к одному знаменателю - не?
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:44
      +1
      Как то привести к одному знаменателю - не?
      Это будет не по индийски... Я спросил у гида в Индии, почему у вас так много богов, не запомнить всех? Ответил: - В каждом из нас свой бог. Очевидно этот подход во всем. wink