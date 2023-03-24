Индийская пресса: Французские истребители Rafale-M войдут в авиакрыло новейшего авианосца INS Vikrant

Новейший индийский авианосец собственной разработки INS Vikrant в скором времени получит для своего авиакрыла истребители Rafale-M, правительство Индии остановило свой выбор на французском самолете. Об этом сообщает New Indian Express.
По данным издания, в споре французского истребителя Rafale-M и американского F/A-18 Super Hornet победил самолет компании Dassault Aviation. В ближайшее время комитет по безопасности (CCS) правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди одобрит закупку французских истребителей для оснащения авиакрыла новейшего авианосца INS Vikrant. Всего планируется закупить 26 палубных истребителей.
Как уже неоднократно сообщалось, индийские ВМС объявили тендер на новый палубный истребитель для авианосца собственной разработки INS Vikrant. В финале сошлись французский палубный истребитель Rafale-M (Marine) и американский палубный F/A-18 Super Hornet. Оба самолета показали неплохие результаты в рамках тестирования. Однако в уже в декабре прошлого года появилась информация, что индийцы склоняются к закупке французского самолета.
В марте этого года главнокомандующий ВМС адмирал Хари Кумар назвал оба истребителя "приемлемыми", но отметил, что для индийского флота предпочтительней был бы истребитель Rafale-M, поскольку данный самолет уже используется индийскими ВВС и его эксплуатация не принесет трудностей. Однако окончательный выбор он возложил на правительство Индии, которое, судя по публикации, также выбрало французский самолет.
Как заявляли в командовании ВМС Индии, от нового палубного истребителя индийские военные ожидают возможности взлёта при полной загрузке топливом и вооружениями, включая бомбы с высокоточным наведением и системы с ядерной начинкой.