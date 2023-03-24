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Глава Союза немецких военнослужащих: оснащению армии мешает недостаток политической воли

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Глава Союза немецких военнослужащих: оснащению армии мешает недостаток политической воли

Действующие в ФРГ бюджетные схемы и структуры, в функции которых входит обеспечение приобретения военной техники для армии, слишком медленно работают.


Об этом заявил глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер.

В ходе интервью немецкому телеканалу ZDF Вюстнер раскритиковал правительство ФРГ, обвинив его в недостатке "политической воли", что вызывает замедление производства и обеспечения оснащения армии.

Вюстнер подчеркнул, что вследствие недостатков структуры бюджетного законодательства и системы закупок были слишком поздно начаты поставки бундесверу необходимого оружия, боеприпасов и военных материалов. Это вызвано недостатком политической воли, наблюдаемым в течение последних лет.

Немецкий министр обороны Борис Писториус после вступления в должность решил политически обусловленную проблему производства вооружений, однако было слишком поздно.

По мнению Вюстнера, необходимы значительные финансовые вливания для обеспечения надлежащего оснащения бундесвера в долгосрочной перспективе. Увеличения военного бюджета с нетерпением ждет не только немецкая армия, но и военная промышленность и зарубежные союзники Германии.

Вюстнер также подчеркнул, что существующие в Евросоюзе структуры совместных закупок сопряжены со слишком высоким уровнем бюрократии и призвал немецкие власти приложить усилия на национальном уровне, нарастив производственные мощности по производству боеприпасов.

Кроме того глава Союза немецких военнослужащих отметил, что Германия не обладает достаточными мощностями по производству боеприпасов и не способна обеспечить необходимые для продолжения вооруженного конфликта на Украине поставки.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Dirk Vorderstraße
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6 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 10:18
    +2
    какая политическая воля если Министрами обороны были тёти 10 - ДЕСЯТЬ лет! ?
    Да и ливерная колбаса - еще тот вождь - марионетка!
    Мне кажется даже Меркель имела больше воли в отношении развития Германии ее идентичности!
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 10:21
    +2
    Германия не обладает достаточными мощностями по производству боеприпасов и не способна обеспечить необходимые для продолжения вооруженного конфликта на Украине поставки.

    Да вы сначала про себя подумайте, а потом уже про Усраину.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 10:34
      0
      Цитата: Егоза
      Да вы сначала про себя подумайте, а потом уже про Усраину.

      Я вот тоже думаю, что же всё-таки плохому танцору больше мешает???
      Вюстнер раскритиковал правительство ФРГ, обвинив его в недостатке "политической воли", что вызывает замедление производства и обеспечения оснащения армии.

      Или
      Германия не обладает достаточными мощностями по производству боеприпасов и не способна обеспечить необходимые для продолжения вооруженного конфликта на Украине поставки.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:27
    0
    Пора в аду Алоизовичу собирать команду чертей,что бы разобраться с нынешним руководством бундесов..
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:31
    0
    А вопросы помощи Киеву в ЕС и НАТО решают практически без проволочек. Вот и подумайте, что важнее вашим бюрократам и задумайтесь о будущем своей страны, а не непонятно кого.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:33
    0
    О чем он? Армия немчуры будет через три-четыре года перевооружена на технику полосатых, для этого и закапывается ВПК немчуры и лягушатников. Не будет больше ни Леопёрдов, ни Эклеров, только Абрашки, очередь за летаками и средствами ПВО. Ничего не будет национального, только американское.