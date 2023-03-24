Глава Союза немецких военнослужащих: оснащению армии мешает недостаток политической воли

Действующие в ФРГ бюджетные схемы и структуры, в функции которых входит обеспечение приобретения военной техники для армии, слишком медленно работают.
Об этом заявил глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер.
В ходе интервью немецкому телеканалу ZDF Вюстнер раскритиковал правительство ФРГ, обвинив его в недостатке "политической воли", что вызывает замедление производства и обеспечения оснащения армии.
Вюстнер подчеркнул, что вследствие недостатков структуры бюджетного законодательства и системы закупок были слишком поздно начаты поставки бундесверу необходимого оружия, боеприпасов и военных материалов. Это вызвано недостатком политической воли, наблюдаемым в течение последних лет.
Немецкий министр обороны Борис Писториус после вступления в должность решил политически обусловленную проблему производства вооружений, однако было слишком поздно.
По мнению Вюстнера, необходимы значительные финансовые вливания для обеспечения надлежащего оснащения бундесвера в долгосрочной перспективе. Увеличения военного бюджета с нетерпением ждет не только немецкая армия, но и военная промышленность и зарубежные союзники Германии.
Вюстнер также подчеркнул, что существующие в Евросоюзе структуры совместных закупок сопряжены со слишком высоким уровнем бюрократии и призвал немецкие власти приложить усилия на национальном уровне, нарастив производственные мощности по производству боеприпасов.
Кроме того глава Союза немецких военнослужащих отметил, что Германия не обладает достаточными мощностями по производству боеприпасов и не способна обеспечить необходимые для продолжения вооруженного конфликта на Украине поставки.