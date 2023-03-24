Медведев: Власти страны не допустят процесса милитаризации российской экономики

Непосредственная угроза милитаризации нашей отечественной экономики, подобно тому, что происходило на рубеже 70-х-80-х годов прошлого века, на сегодняшний день отсутствует, так что мы этого не допустим

Тем не менее, именно противостояние между Организацией Варшавского договора и НАТО являлось фактором, определяющим соотношение сил на международной арене, ведь мир действительно находился в равновесии, однако, сегодня всё совсем иначе

Благодаря развитию современного и конкурентного аграрного сектора, мы сумели не только обеспечить свою продовольственную безопасность, но и других кормим, ведь теперь другие страны обращаются к нам за помощью, а не мы ходим с протянутой рукой. Та же ситуация и с инфляцией, которая в некоторых стран Европы уже достигла отметки в 15-20%, хотя у нас в марте она составила 6%, а через время и вовсе будет находиться на уровне 4%