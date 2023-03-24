Медведев: Власти страны не допустят процесса милитаризации российской экономики

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что власти страны не допустят процесса милитаризации российской экономики.
Вот как политик прокомментировал данную ситуацию:
Непосредственная угроза милитаризации нашей отечественной экономики, подобно тому, что происходило на рубеже 70-х-80-х годов прошлого века, на сегодняшний день отсутствует, так что мы этого не допустим
– отметил экс-председатель правительства РФ.
Также Медведев добавил, что только правильно расставленные государством приоритеты в этом направлении наряду с постоянным регулированием макроэкономических показателей позволят держать ситуацию под контролем.
В то же время, считает председатель Партии «Единая Россия», правительству необходимо удерживать баланс между оборонной и гражданской промышленностью, напомнив и о преобладающей тенденции развития как раз таки военного сектора во времена СССР.
Тем не менее, именно противостояние между Организацией Варшавского договора и НАТО являлось фактором, определяющим соотношение сил на международной арене, ведь мир действительно находился в равновесии, однако, сегодня всё совсем иначе
– отметил он.
В ходе беседы коснулся Дмитрий Медведев и темы развития ОПК, признав, что необходимость пополнения запасов оружия никуда не отпадёт даже после окончания спецоперации, поскольку, как считает политик, по некоторым позициям Россия пока ещё далека от СССР по тем же темпам производства, в то время как по другим уже приблизилась к советским показателям.
Зампред Совбеза РФ провёл параллель между развитием экономики СССР и современной России, подчеркнув, что в настоящее время государству не следует опасаться какого-либо дефицита товаров народного потребления, как это происходило в те времена по причине того, что исключительное внимание тогда уделялось развитию ВПК.
Благодаря развитию современного и конкурентного аграрного сектора, мы сумели не только обеспечить свою продовольственную безопасность, но и других кормим, ведь теперь другие страны обращаются к нам за помощью, а не мы ходим с протянутой рукой. Та же ситуация и с инфляцией, которая в некоторых стран Европы уже достигла отметки в 15-20%, хотя у нас в марте она составила 6%, а через время и вовсе будет находиться на уровне 4%
– резюмировал Медведев.