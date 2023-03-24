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Медведев: Власти страны не допустят процесса милитаризации российской экономики

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Медведев: Власти страны не допустят процесса милитаризации российской экономики

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что власти страны не допустят процесса милитаризации российской экономики.


Вот как политик прокомментировал данную ситуацию:

Непосредственная угроза милитаризации нашей отечественной экономики, подобно тому, что происходило на рубеже 70-х-80-х годов прошлого века, на сегодняшний день отсутствует, так что мы этого не допустим

– отметил экс-председатель правительства РФ.

Также Медведев добавил, что только правильно расставленные государством приоритеты в этом направлении наряду с постоянным регулированием макроэкономических показателей позволят держать ситуацию под контролем.

В то же время, считает председатель Партии «Единая Россия», правительству необходимо удерживать баланс между оборонной и гражданской промышленностью, напомнив и о преобладающей тенденции развития как раз таки военного сектора во времена СССР.

Тем не менее, именно противостояние между Организацией Варшавского договора и НАТО являлось фактором, определяющим соотношение сил на международной арене, ведь мир действительно находился в равновесии, однако, сегодня всё совсем иначе

– отметил он.

В ходе беседы коснулся Дмитрий Медведев и темы развития ОПК, признав, что необходимость пополнения запасов оружия никуда не отпадёт даже после окончания спецоперации, поскольку, как считает политик, по некоторым позициям Россия пока ещё далека от СССР по тем же темпам производства, в то время как по другим уже приблизилась к советским показателям.

Зампред Совбеза РФ провёл параллель между развитием экономики СССР и современной России, подчеркнув, что в настоящее время государству не следует опасаться какого-либо дефицита товаров народного потребления, как это происходило в те времена по причине того, что исключительное внимание тогда уделялось развитию ВПК.

Благодаря развитию современного и конкурентного аграрного сектора, мы сумели не только обеспечить свою продовольственную безопасность, но и других кормим, ведь теперь другие страны обращаются к нам за помощью, а не мы ходим с протянутой рукой. Та же ситуация и с инфляцией, которая в некоторых стран Европы уже достигла отметки в 15-20%, хотя у нас в марте она составила 6%, а через время и вовсе будет находиться на уровне 4%

– резюмировал Медведев.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Медведев
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45 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:41
    0
    Да да, происходящее сейчас это на годы так или иначе, а господин Медведев. Если потрать время можно узнать его мнение которое колеблется с линией партии так сказать. Многое вообще мемами стало.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:46
      +9
      Может надо говорить не о милитаризации экономики, а вернуть весь ВПК в государственную собственность, под единое управление и ответственность за госзаказы.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 10:52
        +9
        Да и все доходные отрасли неплохо бы вернуть
      2. Million
        Million Сегодня, 10:56
        +2
        Не вернут.Это же большая ответстввеннось,а пацаны этого не любят
      3. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 11:16
        +5
        Цитата: Silver99
        а вернуть весь ВПК в государственную собственность

        Вам Ростеха мало? ОСК?
        В государстве последние 20 лет профессионалов-производственников выметали поганой метлой. Набиуллина рулит ЦБ, хотя до этого ни дня в банке не работала. Минэкономразвития возглавляет бывший работник администрации пермской области, который ни дня на заводе не работал. Сейчас уровень госуправления производством - просто ниже низкого
  2. Aken
    Aken Сегодня, 10:42
    +11
    Надеюсь, этот гражданин не претендует на президентство в 24 году?
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 10:47
      +2
      Вы так говорите, как будто кроме него есть кто-нибудь на эту должность. Не Кадырова же с Пригожиным и Шойгу ставить. Крупной буржуазии на троне нужен свой человек ультралиберальных взглядов, но в "патриотическом сеттинге" для электората.
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 10:52
      +3
      Претендует, не претендует - место занято laughing
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:53
      +3
      Как бы не оттягивали ответ на вопрос о приемнике, а он все равно назреет, это жизненно важно. По какому пути пойдет страна после, вон Сталин не думал и попала страна в глупые руки придурка.
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:08
      +5
      Вот интересно,как мы будем выполнять угрозы из уст ДАМа без милитаризации экономики?
      1. Офицер запаса
        Офицер запаса Сегодня, 11:16
        +3
        Похоже, обиделся ДАМ. Айфон все-таки отобрали.
    5. fif21
      fif21 Сегодня, 11:57
      +2
      Цитата: Aken
      Надеюсь, этот гражданин не претендует на президентство в 24 году?

      Он был уже и Президентом и Премьером . Впечетление - так себе ! А сын у него где ? И гражданином какой страны является ? За прозападный курс ЕР кто ответит ? За " палки в колеса " экономике РФ ? Если перечислять все его "грехи" и статьи не хватит. hi
  3. IgorIP
    IgorIP Сегодня, 10:44
    +12
    "..милитаризации российской экономики не будет.."... Т.е. не будет современных танков, САУ и военных беспилотников? Ну правильно... Зачем? Сейчас пошли из закромов танки Т-54/55... А что будет когда они кончатся?
    Вот ведь до чего проклятые коммунисты довели страну! И через 32 года после уничтожения СССР их оружие никак не кончится.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 10:51
      +1
      Кто знает, может где-то стоят тачанки времен гражданской.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:03
        0
        Цитата: Гардамир
        Кто знает, может где-то стоят тачанки времен гражданской.

        Тачанки-то может и стоят, да лошадей не осталось.
        Коров впрягать придётся. good
      2. faiver
        faiver Сегодня, 11:40
        0
        не, с тачанками облом, не надейтесь - деревянные были, сгнили давно....
        А про лошадей выше написано.
        Китайские и уазовские пикапы....
  4. alovrov
    alovrov Сегодня, 10:46
    +16
    С одной стороны "если проиграем войну то России не будет", а с другой "будем воевать армией мирного времени и не допустим милитаризации экономики". И всё говорит один и тот же человек. Куй знает как оно одновременно в голове помещается.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:53
      +4
      Политику, в принципе, необязательно быть последоввтельным
      1. faiver
        faiver Сегодня, 11:37
        0
        и мозги видимо иметь не обязательное условие....
    2. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 10:54
      -5
      кремлю явно виднее, что делать, там же вся статистика и ситуация в целом нагляднее.
      возможно нужен баланс оружия и экономики в текущей ситуации и милитаризация просто не поможет.
      или современные вооружения не получится делать из станков для других отраслей.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:10
        +3
        Цитата: Constantin N
        или современные вооружения не получится делать из станков для других отраслей.

        Из станков, да, вооружение трудно делать. tongue
        1. faiver
          faiver Сегодня, 11:36
          0
          Из станков, да, вооружение трудно делать
          - из бритвенных?
      2. АА17
        АА17 Сегодня, 12:14
        0
        кремлю явно виднее, что делать, там же вся статистика и ситуация в целом нагляднее.
        возможно нужен баланс оружия и экономики в текущей ситуации и милитаризация просто не поможет.

        Уважаемый, Constantin N (Constantin N)
        А как Вы планируете победить в СВО без милитаризации Российской экономики , если решили воевать ???
        Тем более что наши Враги хотят свою экономику перевести на военные рельсы.
        Еврокомиссар Бретон призвал перевести оборонную промышленность ЕС на военные рельсы...https://rg.ru/2023/03/04/evrokomissar-breton-prizval-perevesti-oboronnuiu-promyshlennost-es-na-voennye-relsy.html
        "Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что европейская оборонная промышленность должна перейти на экономику военного времени. Его слова 3 марта приводит газета Financial Times." https://iz.ru/1478622/2023-03-04/v-evrope-zakhoteli-perekhoda-oboronnoi-promyshlennosti-na-voennye-relsy
    3. Комментарий был удален.
    4. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:07
      0
      Цитата: alovrov
      Куй знает как оно одновременно в голове помещается.

      Вот поэтому тезису его шефа "мы ещё не начинали" места в сей голове и не остаётся.
    5. fif21
      fif21 Сегодня, 12:03
      +1
      Цитата: alovrov
      И всё говорит один и тот же человек.

      А ему по барабану что говорить , лишь бы не забыли . hi
  5. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 10:51
    +9
    Отказ от милитаризации - преступление. Мир определённо входит в Третью Мировую войну, и хорошо бы подготовиться к ней заранее, а не как обычно. России как всегда придётся встрять в большой дерибан и хорошо бы не на БМП-1 и Т-55.
  6. Булат
    Булат Сегодня, 10:53
    +5
    Хотят и сесть и рыбку сьесть,так не бывает
  7. Radikal
    Radikal Сегодня, 10:53
    +14
    Медведев: Власти страны не допустят процесса милитаризации российской экономики

    У человека каша в голове. То он приводит в пример директорам предприятий слова Сталина об увеличении выпуска штурмовиков Ил-2, а теперь вот это... .Весь такой внезапный, противоречивый...такой... . lol Если страна ведет войну, то её экономика автоматом должна быть милитаризована. Если конечно военно-политическое руководство этой страны рассчитывает на очередной "договорняк" в стиле Минск-..., тогда конечно, тогда оно (руководство) может бамбук курить, пока ребята гибнут на передовой за невнятно поставленные цели, и задачи. sad
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:57
      +1
      просто ДАМ - говорящая голова, лишь бы пропиарится.
      1. NKT
        NKT Сегодня, 11:06
        +1
        Как бы его не готовили в приемники, а то последнее время прямо разговорился....
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:10
          +1
          Да, чуть ли не по каждому поводу вылазит и озвучивает.... Это навевает грустные мысли о рокировочке.
  8. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:56
    +2
    председатель Партии «Единая Россия»

    С этого и нужно начинать.

    А то всё СБ да СБ.

    "Родина видит, Родина знает
    Где её сын в небесах пролетает" (С)
  9. alekseyzezin
    alekseyzezin Сегодня, 10:59
    +6
    Вот так !Не будет милитаризации экономики сказал Медведев, поэтому не будет необходимой на фронте военной продукции. Не удивляет, что Россия под управлением этих славных парней пребывает в упадка. Где ещё можно найти страну в которой защитники отечества сами себя обеспечивают обмундированием, радиосвязью, беспилотниками и т.д. Слава Путину и Медведеву современным Минину и Пожарскому, они и только они спасут Россию от дикого Запада.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:02
    +2
    Военный конфликт рано или поздно закончится ,лучше бы сейчас думали что будут производить военные мощности в мирное время .Не всех на улицу и потом думать
  11. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 11:08
    0
    Ничего нового он не сказал.Он просто повторил слова Путина,что сво это одно а экономика это другое
    1. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 12:05
      +1
      Дело в том, что СВО должно проводиться с помощью ССО, максимальным вооружением которых является БТР. А если речь идёт уже о ТЯО, то это уже не СВО, а война. Можно, конечно, развести дискуссию о форме, т.е. юридическом статусе, но сути это не поменяет. Кроме того СВО обычно не подразумевает никаких мобилизаций. Так что тут хочется сказать ДАМ - ты либо трусы одень, либо крестик сними. А то какая-то несостыковочка. Тут для народа мы повесточки раздаём на вторую Великую Отечественную, а тут мы олигархов от мобилизации экономики ограждаем, чтоб бедненькие не дай Бог не понесли убытков, да не разбежались.
  12. танк66
    танк66 Сегодня, 11:11
    +1
    Вот,бь,не хочу наговорить на какую-нить новую статью,а ,смолчать не могу.чё-та напоминает мне отчеты алоизовичу во время ВОВ о состоянии экономики Германии- он всё переживал за показатели производства зуб.щеток и велосипедов. Если чё - мне показалось what
    1. solar
      solar Сегодня, 12:01
      0
      он всё переживал за показатели производства зуб.щеток и велосипедов

      Так и было, переживал, он революции в Германии боялся больше, чем всех внешних врагов вместе взятых, он считал, что это главная проблема, у него были плохие воспоминания с Первой мировой, уверен был, что Германия её почти выиграла, но тут пришли революционеры со своей революцией и все испортили, оклеветав при этом генерала Людендорфа. "Чем чудовищнее ложь, тем скорее в неё поверят"- это как раз о Людендорфе.
  13. ort
    ort Сегодня, 11:14
    +5
    Милитаризации российской не допустят. А западной- уже допустили и даже организовали. Типа того, что пусть эти проклятые НАТОвцы себе шею свернут, а мы- многоходовочку сделаем.... Фантастика.
    1. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 11:55
      0
      Дело в том, что многое из того, что представлялось народу как многоходовочка, оказывалось простым вождением за нос, некоторых многоходовых носоводимых.
    2. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 12:04
      0
      В том то и дело, что НАТО и её союзники милитиризируются. А если не провести милитиразацию, то я понимаю, что наше руководство ждёт мирным соглашения снчтий санкций и также торговать.
  14. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 11:27
    +2
    Вот оно.
    Главное - не допустить "процесса милитаризации российской экономики", остальное - трын трава.
    Даже под оккупацией можно неплохо устроиться, французы и чехи не дадут соврать.
  15. Scott Liang
    Scott Liang Сегодня, 11:45
    0
    Если бы Россия продавала нефть, газ, уголь, древесину и другие ресурсы, а цены на ресурсы были бы высокими, то и Россия была бы богатой.
  16. Хагакуре
    Хагакуре Сегодня, 11:54
    +3
    О-хо-хо! А как же вы собрались побеждать, без милитаризации экономики? )) Может вы мечтаете съездить на переговоры в Гаагу? Как там: народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Не тот ли это самый случай? Хотя, может вы себя не ассоциируете с народом, вы там прикидываете варианты пропетлять?
  17. donavi49
    donavi49 Сегодня, 12:33
    -1
    Ну тут Медведев прав. Полноценная милитаризация экономики - это пушки вместо масла в широком смысле. Это резкое снижение выпуска товаров народного потребления. Это закручивание гаек рабочим ресурсам, где с офисов за станки после переподготовки поставят и за зарплату вдвое меньшую (а, еще талоны обычно вводить приходится, ибо это наиболее оптимальный вариант распределения товаров).

    В текущих условиях, это очень быстрый миллионный майдан в Москве и СПб с последующей тотальной демилитаризацией, а также гаагизацией ряда лиц.


    Та милитаризация экономики, которая возможна, без резкой просадки уровня жизни и ущемлений на местах, уже идет/выполнена.