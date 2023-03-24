Представитель ВСУ рассказал о применении планирующих авиабомб самолетами Су-35 ВКС РФ по объектам в Сумской области

Управляемые авиационные планирующие бомбы представляют собой особую угрозу, так как способны лететь далеко и запускающие их самолеты не попадают в зону поражения средств противовоздушной обороны. Об этом заявил официальный представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.
По утверждению украинского военнослужащего, около 10 самолетов Су-35 атаковали объекты на территории Сумской области вечером 23 марта. Более 10 планирующих авиабомб были сброшены на объекты.
Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения ПВО
- заявил Игнат.
Представитель командования ВСУ отметил, что потери в результате вечерних ударов уточняются, их объявят областная и городские военные администрации. Что интересно, информация об авиационных ударах по объектам в Сумской области отсутствовала в традиционной утренней сводке генерального штаба ВСУ.
Не исключено, что удары были нанесены по секретным объектам военного назначения, поэтому и медлят украинские власти с раскрытием подробностей о вчерашних ударах.
Напомним, что удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины ВКС РФ наносят особенно интенсивно с октября 2022 года, после совершения украинскими спецслужбами серии диверсионных актов на территории Российской Федерации. Первые массированные атаки последовали за диверсией на Крымском мосту в начале октября 2022 года.