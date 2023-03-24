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Представитель ВСУ рассказал о применении планирующих авиабомб самолетами Су-35 ВКС РФ по объектам в Сумской области

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Представитель ВСУ рассказал о применении планирующих авиабомб самолетами Су-35 ВКС РФ по объектам в Сумской области

Управляемые авиационные планирующие бомбы представляют собой особую угрозу, так как способны лететь далеко и запускающие их самолеты не попадают в зону поражения средств противовоздушной обороны. Об этом заявил официальный представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.


По утверждению украинского военнослужащего, около 10 самолетов Су-35 атаковали объекты на территории Сумской области вечером 23 марта. Более 10 планирующих авиабомб были сброшены на объекты.

Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения ПВО

- заявил Игнат.

Представитель командования ВСУ отметил, что потери в результате вечерних ударов уточняются, их объявят областная и городские военные администрации. Что интересно, информация об авиационных ударах по объектам в Сумской области отсутствовала в традиционной утренней сводке генерального штаба ВСУ.

Не исключено, что удары были нанесены по секретным объектам военного назначения, поэтому и медлят украинские власти с раскрытием подробностей о вчерашних ударах.

Напомним, что удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины ВКС РФ наносят особенно интенсивно с октября 2022 года, после совершения украинскими спецслужбами серии диверсионных актов на территории Российской Федерации. Первые массированные атаки последовали за диверсией на Крымском мосту в начале октября 2022 года.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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28 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 10:41
    +8
    Очень нравится высший пилотаж Су-35. Машина сама красивая и летит красиво.


    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:58
      +2
      Вообще-то, судя по ЦПГО, это танец Су -30
  2. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:50
    +1
    Это лишний раз подтверждает нужность основного истребителя-бомбардировщика - уровня Су35С. с двумя пилотами. И прекращения выпуск сторонних веток Т10
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 10:58
      +7
      Он есть и называется Су-34. Вовсю производится, есть в войсках.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 11:05
      +4
      Для сбрасывания такого рода боеприпасов сверхманёвренные истребители не нужны. Хватит самолётов и попроще.
      При скорости бомбометания 700 - 1100 км/ч для её применения можно использовать Ил-76. Разумеется, после некоторой доработки.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 11:54
        +1
        Молодец! Отчаянно плюсую. Именно Ил-76.
        Но есть проблему. В Анголе широко использовались Ан-26 как бомберы. Просто ставили транспортёр вдоль грузовой кабины, открывали грузовую рампу, а солдаты грузили на транспортёр бомбы. Говорят, шикарная просека в джунглях получалась.)))
        Но для Ил-76 есть проблемы. Точки подвески на пулукрыльях или бомболюк в фюзеляже - сложнейшая модернизация, практически другой самолёт. Наверно проще всего - это выдвигающийся по грузовой рампе кран-манипулятор? И ещё. Неплохо бы пришпандорить ТТРД. Тогда и до стратегических мостов можно дотянуться, если сброс с максимальной высоты.
        1. Eugen 62
          Eugen 62 Сегодня, 12:05
          +2
          Я не специалист по авиации, но знаю, что на полигоне, недалеко от которого собираем грибы, иногда ИЛ-76 сбрасывают бомбы. Есть у транспортников такие возможности. А упражнения эти нужны, чтобы экипаж навыки не утратил.
          1. Aken
            Aken Сегодня, 12:26
            +1
            Бома - это несколько проще. Вряд ли это делают на скорости 780 км. Нам же нужно не менее 700.
            Важнее наличие приспособления для сброса.
        2. Aken
          Aken Сегодня, 12:22
          +1
          Точки подвески - однозначно нет, На скорость повлияет. Рампу надо модернизировать. А вместо транспортёра я бы предложил салазки. Но это абстрактный разговор.
      2. Denis812
        Denis812 Сегодня, 12:16
        +3
        Я постою тут, послушаю про сброс планирующих авиабомб с Ил-76.
        Вы, ребята, можете фантазировать сколь вам угодно, но с ИЛ-76 никто никаких бомб сбрасывать не будет. По крайней мере на нашей с вами жизни.
        Может быть со следующего поколения транспортников. Но точно не с Ил-76.
        И никаких доработок Ила под это тоже не будет. У Ил-76 и так полно другой работы.
        Оставьте фантастические утопии писателям.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 12:24
          +1
          Конечно же слушайте.
          По крайней мере на нашей с вами жизни.

          Уточню. Не при жизни наших генералов. Костьми лягут, но не пропустят.
          Будь их воля, у нас не было бы беспилотников вообще.
      3. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 12:32
        +1
        Цитата: Aken
        можно использовать Ил-76. Разумеется, после некоторой доработки.

        Предлагаете увеличить объем грузового отсека? Чтобы на всех хватило?
        Я - ЗА! drinks
  3. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:50
    -17
    Вот объясните мне зачем бомбить заштатный город когда все события происходят в Донецкой области.
    Сумы что там стратегического чтобы задействовать полк авиации. Я понимаю мосты, авиабазы, хаймерс наконец.
    Единственно что оправдывает это железнодорожный узел севера Украины и завод по производству насосов для АЭС. soldier
    1. Sergio Vo
      Sergio Vo Сегодня, 10:58
      +7
      потому что ВКС обнаружили скопление военной техники противника рядом с гос границей. И кто знает что они задумали. Может атаку на приграничные территории РФ и в последующем торг-обмен на другие территории Донбасса.
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 10:59
      +7
      Цитата: Солдатов В.
      Вот объясните мне зачем бомбить заштатный город когда все события происходят в Донецкой области.

      Казармы ,склады имущества ,боеприпасы ,техника,штабы управления что не так ?
      Все это из заштатного города попадает в зону боевых действий за 5-6 часов
    3. Denis812
      Denis812 Сегодня, 11:01
      +5
      Есть мнение, что там собираются резервы ВСУ для атаки на Белгородскую область.
      Вот это и бомбили, вероятно.
    4. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:05
      +10
      Извиняйте, что МО РФ не доложили результаты разведки. Надеюсь впредь не повторится.
    5. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 11:17
      -2
      Вот объясняю специально для минусоидалов которые не знают географию. Сумы находятся на расстоянии 30 км (!!!) от границы России. Мы бы ещё ТУ- 160 туда отправили, хотя хватило бы десяток Торнадо Град,
      чтобы уничтожить железную дорогу, пару заводов и десять коммерческих ларьков, и ещё пехотную дивизию чубатых. soldier
    6. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:57
      +2
      зачем бомбить заштатный город

      Сейчас нужно создать на бывшей Украине панику, холод и голод, обрушение всей экономики. Нужно интенсивно бомбить все стратегические тылы. Миллионы беженцев. Фронт без тыла рухнет.
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 10:56
    +3
    Украинцы также заявили о попадании 5 беспилотников Geran 2 в родной город Зеленского.
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:56
    +2
    Представитель командования ВСУ -
    Представитель у.к.р..о..р.ейха. Не должно быть для нас никакого ВСУ, никакого уважения противника и тп дартаньянства.

    Наконец-то. Хочется верить что конвейеры уже запущены.
  6. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 11:04
    +3
    стати это вызывает вопросы, почему 35 а не 34? все таки эта ниша 34.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:06
    +1
    Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения ПВО
    Интересно, это он кому так тщательно разъяснял? Все же конечно в первую очередь своим, которые предъявляют претензии к украинской ПВО и авиации будучи уверенными, что последняя господствует в воздухе.
    потери в результате вечерних ударов уточняются, их объявят областная и городские военные администрации.
    Можно с уверенностью в 99,9% предсказать, что будет заявлено о том, что потерь среди в/сл нет, пострадали гражданские объекты и N количество местного населения.
  8. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:11
    -5
    Для удешевления подобных операций с планирующими бомбами имело бы смысл применять Як-130.
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 11:24
      +1
      у него максимальная нагрузка 3 тоны, получаем 2 1500, и это в лучшем случае.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:06
      +1
      Для удешевления подобных операций с планирующими бомбами имело бы смысл применять.........

      .......идущие на списание самолёты от Ан-2 до Боинга 747 в качестве камикадзе. Примерно как предлагал Бекаури.
      З.Ы. Если Боинг, то в составе ордера из БПЛА типа Калибр (скорость похожая), с тепловыми ловушками, ср-вами РЭБ и т.д. Если выбросить всё лишнее (кресла и т.п.), минимум топлива, то 150 тонн тринитротолуола на борту. Любой мост снесёт.
  9. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:34
    +1
    Цитата: incoggnoto
    у него максимальная нагрузка 3 тоны, получаем 2 1500, и это в лучшем случае.

    Посмотрите , какую нагрузку обычно носит Су-35. 4 ракеты "в-в" и одну Х-31. Это при наличии 12 точек подвески.
    Для Як-130 4 бомбы было бы оптимально.
  10. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:58
    -1
    Су-35 - истребитель и перехватчик.
    Бомбить должны Су-30 - истребители-бомбардировщики.
    Только их надо снабдить подвесными прицелами для наводки точного оружия. И самим этим оружием - плпнирующими бомбами.
    А Су-34 - абсолютно лишние.