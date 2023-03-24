Сербская армия организует крупнейшую в истории страны выставку оружия и военной техники

В честь Дня вооруженных сил Сербии 22 апреля 2023 года Министерство обороны страны организует крупнейшую в ее истории выставку вооружений и военной техники, используемой сербской армией. Об этом пишет сербская пресса, ссылаясь на информацию от военного ведомства.
Выставка начнет свою работу на аэродроме «Полковник летчик Миленко Павлович» в Батайнице. Там будут представлены оружие отечественного и иностранного производства, зарубежная военная техника. Сейчас министерство обороны страны уже занимается подготовкой мероприятия. Известно, что в одно место свезут более 500 единиц военной техники и оружия. Среди них – танки, гаубицы «Нора», артиллерийские орудия, боевые машины «Милош» и «Лазар», зенитные ракетные комплексы «Панцирь», FK-3, PASARS.
Отдельное внимание на выставке будет уделено военно-воздушным силам. Самолеты будут находиться на земле, но летчики покажут свое мастерство на некоторых машинах и в воздухе. Особый сегмент выставки будет представлен беспилотными летательными аппаратами китайского производства, а также сербскими БПЛА «Пегас».
Зенитный ракетный комплекс PASARS-16
На взлетно-посадочной полоса выставят оборудование и оружие 63-й парашютно-десантной бригады, 72-й бригады специальных операций и отряда военной полиции «Кобра». Эти формирования считаются элитными в сербских вооруженных силах.
Это будет самое масштабное мероприятие подобного рода из когда-либо организованных. Мы покажем самое важное оружие, которое имеется в распоряжении нашей армии, все, что было введено в последнее время, а также самые сильные козыри, купленные за границей
- подчеркивается в сообщении министерства обороны страны.
Граждане получат возможность не только посмотреть на военную технику, но даже управлять боевыми машинами «Милош» или «Лазар». Кабины истребителей откроют и для детей.
Сербская пресса пишет, что Белград вынашивает амбициозные планы по дальнейшему оснащению вооруженных сил. Только в 2023-2024 гг. министерство обороны планирует приобрести около 200 боевых машин для различных подразделений сербской армии. Также планируется приобрести новые истребители, беспилотные летательные аппараты, увеличить численность подразделений специального назначения. Стоимость заявленного усиления превысит 300 млн евро.
Показ оружия и военной техники на аэродроме ставит своей целью демонстрацию гражданам и гостям страны серьезность намерений сербского руководства по модернизации и переоснащению вооруженных сил страны. Сейчас оборонные инвестиции рассматриваются властями Сербии как одни из наиболее приоритетных.