Сербская армия организует крупнейшую в истории страны выставку оружия и военной техники

Зенитный ракетный комплекс PASARS-16

Это будет самое масштабное мероприятие подобного рода из когда-либо организованных. Мы покажем самое важное оружие, которое имеется в распоряжении нашей армии, все, что было введено в последнее время, а также самые сильные козыри, купленные за границей