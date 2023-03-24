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Работа барражирующего боеприпаса «Ланцет» против замаскированной техники на Артемовском направлении попала в кадр

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Работа барражирующего боеприпаса «Ланцет» против замаскированной техники на Артемовском направлении попала в кадр

В ходе продолжающегося на Артемовском направлении наступления российской армии для поражения приоритетных целей противника успешно применяются дроны-камикадзе "Ланцет", благодаря которым боевики киевского режима несут тяжелые потери в живой силе и военной технике.


При этом сами российские бойцы констатируют, что число применения дронов значительно выросло. Но у противника различного видов БПЛА как минимум не меньше.

Дрон поразил замаскированную технику ВСУ.




Барражирующие боеприпасы "Ланцет" являются высокотехнологичными дронами-камикадзе, способными с высокой точностью поражать намеченные цели. Взрывной мощности "Ланцета" вполне хватает для поражения вражеских артиллерийских систем и даже легкобронированной военной техники. Хотя идёт и дискуссия о возможном увеличении массы боевой части.

Максимальная скорость российского дрона-камикадзе новейшей модификации ("Ланцет-3") составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при пикировании на цель. Радиус действия барражирующего боеприпаса составляет 40-50 км. Масса БПЛА не превышает 12 кг, из которых масса осколочно-фугасной боевой части составляет около 5 кг. Беспилотник способен около часа находиться в воздухе.

За счет необычного Х-образного размещения крыльев "Ланцет" чрезвычайно меневренен и обладает значительным преимуществом перед американским аналогом - дроном "Свичблейд" в пикировании.

"Ланцет" нередко применяется в паре с разведывательным беспилотником "Орлан", при помощи которого определяются цели для последующего поражения. "Ланцет" также оснащен системой противолазерной защиты, значительно затрудняющей возможность перехвата или уничтожения этого беспилотника.

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7 комментариев
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  1. denplot
    denplot Сегодня, 11:14
    +1
    Честно говоря маскировка целей никакая. Даже масксети не натянуты. Следы гусениц отчетливые. Приходи и поражай. Возможно ложные цели.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:33
      0
      denplot hi, с земли не увидите в копали по маковку, достать ПТУР-ом не получиться, а с воздуха при уровне современных дронов, спутников, сетка маскировочная не поможет. Вот они и не стараются.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 12:18
      +3
      Цитата: denplot
      Возможно ложные цели.

      Тоже возникло такое мнение.. Ни возгорания, ни малейшей детонации, ни черного дыма. Стойкое ощущение какой-то неестественности. yes
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:23
    +1
    Сеточки видать не помогают ВСУ. Статья не так давно была, мол панацею они нашли против Ланцетов. Однако все последние видео показывают что сеточки не прижились, или натягивать в лом?
  3. MARGADON
    MARGADON Сегодня, 11:25
    0
    Ха-рра-шо влетает,без шума и пыли,любо посмотреть.
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:33
    0
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» стал звездой российского вооружения. Он дает очень хороший результат, ему нужно расширить свою разрушительную мощь, чтобы уничтожить тяжелые танки.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:59
      +2
      Carlos Sala hi, лучше нарастить количество самих Ланцетов и операторов.