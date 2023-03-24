Работа барражирующего боеприпаса «Ланцет» против замаскированной техники на Артемовском направлении попала в кадр

В ходе продолжающегося на Артемовском направлении наступления российской армии для поражения приоритетных целей противника успешно применяются дроны-камикадзе "Ланцет", благодаря которым боевики киевского режима несут тяжелые потери в живой силе и военной технике.
При этом сами российские бойцы констатируют, что число применения дронов значительно выросло. Но у противника различного видов БПЛА как минимум не меньше.
Дрон поразил замаскированную технику ВСУ.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" являются высокотехнологичными дронами-камикадзе, способными с высокой точностью поражать намеченные цели. Взрывной мощности "Ланцета" вполне хватает для поражения вражеских артиллерийских систем и даже легкобронированной военной техники. Хотя идёт и дискуссия о возможном увеличении массы боевой части.
Максимальная скорость российского дрона-камикадзе новейшей модификации ("Ланцет-3") составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при пикировании на цель. Радиус действия барражирующего боеприпаса составляет 40-50 км. Масса БПЛА не превышает 12 кг, из которых масса осколочно-фугасной боевой части составляет около 5 кг. Беспилотник способен около часа находиться в воздухе.
За счет необычного Х-образного размещения крыльев "Ланцет" чрезвычайно меневренен и обладает значительным преимуществом перед американским аналогом - дроном "Свичблейд" в пикировании.
"Ланцет" нередко применяется в паре с разведывательным беспилотником "Орлан", при помощи которого определяются цели для последующего поражения. "Ланцет" также оснащен системой противолазерной защиты, значительно затрудняющей возможность перехвата или уничтожения этого беспилотника.