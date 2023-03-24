Вероятный кандидат в президенты США был вынужден оправдываться за слова о «территориальном споре» на Украине

Очевидно, что Россия вторглась на территорию Украины. Также она вторглась в Крым и захватила его в 2014 году. Это было неправильно

Я тогда имел в виду, что боевые действия идут в Донбассе и, возможно, затем будут в Крыму. Когда-то эти земли принадлежали России, там много этнических русских. Но я не считаю законным то, что сегодня делает Россия

Губернатор Флориды Рон Десантис решил кардинально сменить свою позицию по отношению к конфликту на Украине после того, как на него обрушился шквал критики за слова о «территориальном споре», пишет The Guardian.Авторы материала напоминают, что на прошлой неделе в ходе беседы с телеведущим Такером Карлсоном в эфире Fox News политик охарактеризовал текущий украинско-российский конфликт, как «территориальный спор» двух стран. При этом данное заявление вызвало шквал негодования внутри американского истеблишмента.Как пишет The Guardian, нынешний губернатор Флориды может стать кандидатом на предстоящих выборах президента США. Несмотря на то, что он пока не выдвигал свою кандидатуру, он единственный в Республиканской партии, чья популярность среди американцев сопоставима с таковой у экс-президента Дональда Трампа.В итоге, в статье говорится, что Десантис был вынужден оправдываться за свои слова, в связи с чем, в недавнем интервью для Fox Nation губернатор Флориды заявил, что его предыдущее заявление «неправильно поняли».- цитирует издание слова политика.Более того, в материале говорится, что в том же интервью Десантис назвал российского лидера Владимира Путина «военным преступником» и поддержал решение МУС. Это при учёте того, что США не признают легитимность самого МУС.- добавил Десантис, объясняясь за слова о «территориальном споре».Стоит добавить, что из всего вышесказанного напрашивается лишь один вывод: кто бы ни пришел к власти на выборах в 2024 году, на нормализацию отношений с США России рассчитывать не стоит. Все кандидаты отражают мнение, решают цели и задачи, по сути, одной партии США, которая только внешне делится на республиканцев и демократов. Этакий худший вариант однопартийности, где генеральная линия партии должна соблюдаться неукоснительно, причём так, что даже высказывание личного мнения под запретом. Типичный образец неототалитаризма.