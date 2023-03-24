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Вероятный кандидат в президенты США был вынужден оправдываться за слова о «территориальном споре» на Украине

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Вероятный кандидат в президенты США был вынужден оправдываться за слова о «территориальном споре» на Украине

Губернатор Флориды Рон Десантис решил кардинально сменить свою позицию по отношению к конфликту на Украине после того, как на него обрушился шквал критики за слова о «территориальном споре», пишет The Guardian.


Авторы материала напоминают, что на прошлой неделе в ходе беседы с телеведущим Такером Карлсоном в эфире Fox News политик охарактеризовал текущий украинско-российский конфликт, как «территориальный спор» двух стран. При этом данное заявление вызвало шквал негодования внутри американского истеблишмента.

Как пишет The Guardian, нынешний губернатор Флориды может стать кандидатом на предстоящих выборах президента США. Несмотря на то, что он пока не выдвигал свою кандидатуру, он единственный в Республиканской партии, чья популярность среди американцев сопоставима с таковой у экс-президента Дональда Трампа.

В итоге, в статье говорится, что Десантис был вынужден оправдываться за свои слова, в связи с чем, в недавнем интервью для Fox Nation губернатор Флориды заявил, что его предыдущее заявление «неправильно поняли».

Очевидно, что Россия вторглась на территорию Украины. Также она вторглась в Крым и захватила его в 2014 году. Это было неправильно

- цитирует издание слова политика.

Более того, в материале говорится, что в том же интервью Десантис назвал российского лидера Владимира Путина «военным преступником» и поддержал решение МУС. Это при учёте того, что США не признают легитимность самого МУС.

Я тогда имел в виду, что боевые действия идут в Донбассе и, возможно, затем будут в Крыму. Когда-то эти земли принадлежали России, там много этнических русских. Но я не считаю законным то, что сегодня делает Россия

- добавил Десантис, объясняясь за слова о «территориальном споре».

Стоит добавить, что из всего вышесказанного напрашивается лишь один вывод: кто бы ни пришел к власти на выборах в 2024 году, на нормализацию отношений с США России рассчитывать не стоит. Все кандидаты отражают мнение, решают цели и задачи, по сути, одной партии США, которая только внешне делится на республиканцев и демократов. Этакий худший вариант однопартийности, где генеральная линия партии должна соблюдаться неукоснительно, причём так, что даже высказывание личного мнения под запретом. Типичный образец неототалитаризма.
Автор:
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10 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:14
    +4
    Как дети прям, ляпнут а потом начинается, не так поняли, неправильно перевели, вырвали из контекста, и эти люди решают судьбы стран и народов.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:14
    +2
    Вероятный кандидат в президенты США был вынужден оправдываться за слова о «территориальном споре» на Украине
    . Это как раз о том, что ПОФИГ, кто заселится в белый дом на следующий срок!!! СИСТЕМА не допускает каких то принципиальных отклонений от... ЛИНИИ ПАРТИИ!
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:18
    +1
    Не, ну он прав - нормализации отношений не будет... да и не надо!
  4. Denis812
    Denis812 Сегодня, 12:21
    +2
    Довольно странно ждать каких-то преимуществ от какого-либо следующего Президента США.
    США крайне выгодна войн на Украине.
    Зачем какому-либо президенту США останавливать её или договариваться с РФ? Им это не нужно.
    Они от этой войны пока что только выигрывают.

    Ну и да, до выборов можно говорить всё что угодно. Если опросы показывают, что победит кандидат, который обещает мир на Украине, разумеется, что надо говорить про мир и всё такое.
    Что можно впрочем не выполнять когда въедешь в Белый дом.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:23
    +1
    Ему надо идти с Трампом в тандеме, тому всё равно: на следующий срок он не пойдёт, а у Десантиса будут хорошие шансы, если Трамп выправит экономику.
  6. Kusja
    Kusja Сегодня, 12:32
    +1
    Рядовые граждане, читаю в пабликах, не очень одобряют вливания в украинское накачивание, а истеблишмент, мать его за ногу, как собака бешеная...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:33
    +1
    Рон Десантис решил кардинально сменить свою позицию по отношению к конфликту на Украине
    Захочешь жить без проблем в "демократической стране" где правит, якобы закон и имеется свободная пресса не только изменишь свою позицию, но и пол поменяешь.
  8. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:33
    +1
    Цитата: Ропот 55
    Как дети прям, ляпнут а потом начинается, не так поняли, неправильно перевели,

    А они и есть дети, дети олигархов. В штатах кланово- олигархическая система, человек не из этого круга, максимум станет конгрессменом. Ну и несмотря на дипломы об окончании престижнейших учебных заведений, интеллект у многих на грани фантастики. Вспомните историю с покойным Маккейном.
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:37
    0
    "США не ведут войну с Россией, а только помогают Украине бороться за территориальную целостность." госсекретарь США Энтони Блинкен. Мне интересно , а если Россия начнет помогать Мексике , а также а также эскимосам , алеутам и гавайцам "бороться за территориальную целостность" , что нам расскажет Энтони Блинкен? Хотя по сути Россия забирает свои исконно руссккие земли , в отличии от американцев , которые свою "территориальную целостность" создали на крови коренных народов.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:39
    0
    Из ВПК позвонили, вежливо попросили "фильтровать базар".