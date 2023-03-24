На юге Китая прошли учения ПВО и ВВС НОАК по противодействию атакам истребителей-«невидимок» против наземных целей

Подразделения противовоздушной обороны Народно-освободительной армии Китая совместно с Военно-воздушными силами НОАК отрабатывают тактику защиты от действий истребителей-«невидимок». В качестве условного противника китайская армия использует истребители J-20, которые должны имитировать атаки американских самолетов F-35.
Сами учения прошли в центральном районе Гуанси-Чжуанского автономного района на юге КНР. В них были задействованы бригада противовоздушной обороны 75-й армии НОАК и подразделения ВВС, дислоцирующиеся в данном регионе. Командование НОАК поставило перед участниками учений задачу максимальной интеграции систем управления и огневой мощи ВВС и ПВО НОАК.
Информация, полученная ВВС от летчиков, была передана бригаде ПВО сухопутных войск, после чего были развернуты семь зенитных ракетных комплексов. Авиагруппы условного противника, тем не менее, пытались прорвать оборону на очень малой высоте. Ночью они попытались провести внезапную атаку и применили сильные электромагнитные помехи, но обороняющаяся сторона смогла развернуть средства противовоздушной обороны.
Данные учения, проводимые китайской армией, свидетельствуют о том, что в Пекине все серьезнее относятся к США в качестве основной угрозы национальной безопасности Китая в настоящий момент. Нет сомнений, что такой подход связан с тайваньским вопросом. Китай допускает вероятность вмешательства американских вооруженных сил в случае начала масштабного конфликта с островом, соответственно и Народно-освободительная армия Китая должна быть подготовлена для отражения возможных атак американской авиации, в том числе и истребителей – «невидимок», которые используются ВВС США.
Как утверждает китайский военный эксперт Фу Цяньшао в беседе с Global Times, сейчас ВВС США и их сателлитов делают упор на заказ истребителей, предназначенных для наземных атак, а не для завоевания превосходства в воздухе. Это означает, что американские самолеты F-35 могут предпочесть преодолевать ПВО с малых высот, а не с больших, и при таком сценарии развития событий радары и ракеты дальнего действия могут потерять свои преимущества, отмечает аналитик. Но тогда остается рассчитывать на армейские радары ближнего действия и зенитные артиллерийские установки, а также небольшие ЗРК, установленные на автомобилях.