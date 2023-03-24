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Советник главкома ВСУ Залужного: Контрнаступление украинской армии «будет очень мощным»

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Советник главкома ВСУ Залужного: Контрнаступление украинской армии «будет очень мощным»

Контрнаступление украинской армии шокирует весь мир, потому что будет "очень мощным". С таким утверждением выступил американский советник главкома ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс, приставленный к украинскому генералу еще весной прошлого года.


Украина готовится к крупномасштабному контрнаступлению, которое, по задумке Генштаба ВСУ, должно кардинальным образом поменять расстановку сил на фронте и стать началом конца "российской оккупации". По словам представителя США, являющегося советником главкома ВСУ Залужного, "мощное" контрнаступление пройдет весной этого года и "шокирует" весь мир.

Когда наступит правильное время для наступления, а это весна, у Украины будет гораздо сильнее армия, гораздо лучшее обеспечение, чем это было год назад. И вы должны перейти в наступление, чтобы отвоевать позиции. И я верю, что этой весной Украина будет иметь очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир

- заявил американец.

По данным из украинских источников, наиболее вероятные сроки наступления ВСУ - это первая половина апреля. При этом многие эксперты, в том числе и западные, сходятся во мнении, что у Киева будет лишь одна попытка провести наступательную операцию такого масштаба. В случае неудачи, украинская армия потеряет самые боеспособные части, а также веру в возможность победить. К тому же запасы вооружений у Запада на исходе, больше таких поставок не будет.

Между тем, в Киеве прямо говорят о скором контрнаступлении, называя два самых вероятных направления удара - Запорожское и Луганское. Делается это для того, чтобы командование российской группировки распылило силы, тем самым ослабив оборону. В эту же копилку играет и сосредоточение весьма крупных сил ВСУ в районе Бахмута. Вполне возможен вариант с отвлечением внимания, в рамках которого контрудара по Бахмуту не будет.
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46 комментариев
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  1. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 11:41
    +19
    К тому же запасы вооружений у Запада на исходе

    Что-то я сомневаюсь.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 11:52
      +3
      На исходе человеческий ресурс, дальше только наемники из евро зоны.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 12:29
        0
        Цитата: Mitos
        На исходе человеческий ресурс, дальше только наемники из евро зоны.

        Пригожин, оценивает сколачиваемую группировку в 200тыс минимум.кое кто в 300т.(это на "исходе" по вашему ?)
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 11:41
    +11
    очень многое будет зависеть от разведки.. ключ к победе.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:49
      +3
      Си и Путин подписали один из документов по сотрудничеству в спутниковой разведке.
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 11:53
        -1
        тут главной что бы бюрократы не вмешались.. до наступления остались недели возможно даже дни.. и не факт что они успеют реализовать все плюшки.. надеется нужно только на свои силы
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 12:03
          +2
          до наступления остались недели возможно даже дни
          Скорее основное наступление будет в конце апреля начале мая.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:59
        +2
        Точно подписали ,по обмену спутниковыми данными,нас очень интересует " погода" над всей европой,и Америкой тоже.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:03
      +6
      Дело даже не в разведданных, а в реакции руководства.. Эвон - про то, что осенью укровермахт пойдёт в контрнаступ только ленивый всё лето не говорил.. И - чё? Результат мы все помним.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 12:18
        +3
        Вот это-то пугает больше чем укроармия.
      2. Грица
        Грица Сегодня, 12:23
        +2
        Цитата: paul3390
        про то, что осенью укровермахт пойдёт в контрнаступ только ленивый всё лето не говорил.. И - чё? Результат мы все помним.

        Судя по тому, что наш ГШ никак не готовится к этому контрнаступлению, а снова надеется на авось, результат будет таким же.
    3. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 12:32
      0
      Вот как раз у них разведка есть, точнее не их, а американо-британская, а что у нас -скромно помолчим... И планировать их наступ будут разумеется не они сами. То что этим планировщикам плевать, сколько из них погибнет -и так понятно, для них важнее конечный результат! А по поводу фееричности будущего наступа -так тут к гадалке не ходи, постараются удивить! Будут и отвлекающие удары, и ДРГ в т ч и на нашу основную территорию и речной десант на туче катеров, и роями ударные дроны, и снаряды для артподготовки вдруг найдутся, причем ещё и корректируемые, и удары ракетами по тылам и коммуникациям и т.п. Поверьте, выстоять нашим будет не просто! Недооценивать противника -это преступление!
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:42
    +5
    Пригожин сказал ЗОЛОТЫЕ СЛОВА по поводу отношений к противнику и оценки своих сил, вот кого бы некоторым бы послушать.
  4. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 11:42
    +6
    Очень странная тактика, рассказывать со всех утюгов про наступление. Новое слово в военном искусстве.
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 11:50
      +6
      А что такого?
      Мы не знаем где правда, где ложь. Люди слышат про наступление, начинают гадать что же происходит, отвлекаются, демотивируются и прочее.
      Вполне себе элемент психологической войны.
      Даже если завтра ВСУ в инете выложат план наступления с детализацией по ротам, мы же не можем знать это реальный план или просто деза. Опять будем думать, метаться. Это ровно то, на что противник и рассчитывает.
    2. Баюн
      Баюн Сегодня, 12:00
      +2
      Более того! По факту наступать именно так, как заявлено и добиваться того, о чем "говорили из утюгов".

      Полное ощущение наличия единого центра управления происходящим. Верю, что такого "не может быть", а логика вывода обусловлена "коварным дьявольским наваждением".
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:00
      +2
      Потому что мне лично кажется - самое вероятное направление это на Белгород.. Зачем им бодаться на Донбассе, когда есть такой выгодный вариант? И эффект будет сокрушительный, и прикрыть нам те места - почти нечем..
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 12:26
        +1
        наступать на Белгород это запрещенный прием, его запад осудит
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 12:40
          0
          Ааааа... То есть - шумеры типа перейдут прочерченную нами красную линию? belay Да - наверное это их и правда испугает.. what
      2. Жопир Туманов
        Жопир Туманов Сегодня, 12:41
        0
        И эффект будет сокрушительный, и прикрыть нам те места - почти нечем..


        Автор телеграм-канала "Zаписки Vетерана" говорит что границу укрепили хорошо, по сравнению с осенью
    4. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 12:01
      +1
      ну дак впк 50+ стран, которые всу снабжают,явно большое и запасы накопленные то же. Плюс технологии. Понятно, что можно собрать очень много техники, плюс на украине можно хоть все население мобилизовывать,снабжение то внешнее.
  5. divan
    divan Сегодня, 11:42
    -3
    , он думками богатеет! Для начала пусть отобьёт хотя бы то что потеряли за этот год
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:51
      +4
      он думками богатеет!
      Готовится самая крупная общевойсковая наступательная операция со времени второй мировой войны как минимум в Европе. Российской армии придется столкнуться с мощным противником, вопрос только где на этот раз ВСУ остановиться. Все очень серьезно.
      1. пешик
        пешик Сегодня, 12:11
        0
        Может что Российской армия усилит к этому наступлению - может глубину создаст большую, людей больше привлекут, из отпусков, или мобилизацию какую проведут; в том же Гудермесе, где готовят смену, или Пригожин тут в теме писали, говорил, что у него скоро будет дополнительные 30 тысяч воинов.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:43
    +3
    ВС РФ ночью нанесли удар по группировке ВСУ в районе Сумы - Харьков и Изюм-Славянск. Наступление пока откладывается.Только Сумскую область управляемыми бомбами атаковало не менее 10 самолетов СУ -35 ( по заявлению спикера ВВС Украины )
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:52
      +5
      по заявлению спикера ВВС Украины
      Звездун он знатный.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:45
    +1
    Контрнаступление украинской армии «будет очень мощным»
    Слышим все последние дни и с каждым днем все громче. Это вы так нас предупреждаете или все таки заокеанского хозяина "радуете", что вот-вот начнете?
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:47
    +2
    Цитата: Neo-9947
    К тому же запасы вооружений у Запада на исходе

    Что-то я сомневаюсь.

    Имеется ввиду моб запас. Дальше перевод промышленности на военные рельсы.
  9. isv000
    isv000 Сегодня, 11:50
    +3
    Советник главкома ВСУ Залужного: Контрнаступление украинской армии «будет очень мощным»

    Помирать будем жестко, добавил советник, подумав...
  10. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 12:03
    +3
    Констатируем. К весне силы сторон подготовлены немалые. Основных вопроса два. У кого окажется больше мобильных резервов и кто кого в итоге обманет. sad
    1. Грица
      Грица Сегодня, 12:30
      -2
      Цитата: Бывший солда
      У кого окажется больше мобильных резервов

      Судя по тому, что наше руководство никак не желает проводить вторую волну мобилизация, панически боясь волнений в народе, то моб. резерва сейчас больше у противника. И если они вдарят, то перегруппировываться уже будем в Ростовской и белгородской области, и думать про мобилизацию будет поздно. Похоже, ГШ окончательно перестал думать
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:37
        -1
        Будет время почитайте Морозова, он давно на фронте. Первым и главным условием любой успешной обороны является наличие устойчивого управления войсками. ВСУ себе это обеспечило по максимуму, пересадив всю армию на закрытую цифровую связь и рассовав по прифронтовой полосе огромное количество ретрансляторов. ВС РФ свои проблемы со связью решать не хотят. В его последней публикации указаны наши перспективы.

        https://kcpn.info/articles/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%85%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:07
    +4
    Цитата: Mitos
    На исходе человеческий ресурс, дальше только наемники из евро зоны.

    Наёмники приезжают на заработки, а не в поисках смерти...
  12. Konnick
    Konnick Сегодня, 12:09
    0
    По словам представителя США, являющегося советником главкома ВСУ Залужного, "мощное" контрнаступление пройдет весной этого года и "шокирует" весь мир.



    "Cronaca di una morte annunciata"
    Габриэль Гарсиа Маркес

    Хроника широко объявленной смерти
  13. HAM
    HAM Сегодня, 12:11
    +2
    Наступать то будет не "советник",а другие.....и почему бы "советнику" помощнее не наступать из Куева или Вашингтона.....решение явно принято... если уж заговорили и о обеднённом уране то,похоже, эти снаряды уже на Украине.Как только в прессе раздувается какой либо шум об оружии для Украины (хоть танки,хоть РСЗО),то оказывается,что оно уже там....Вот оно то и "шокирует" мир...
  14. alovrov
    alovrov Сегодня, 12:11
    0
    Можно не сомневаться что наступление будет мощным. Остается вопрос каким будет ответ.
    1. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 12:23
      +1
      наступление может быть сколько угодно мощным, но что толку если оно будет провальным в конечно итоге, вот мир то шокируется в таком случае. А наша главная задача разрушить планы врага и воплотить свои, а не какие то ответы организовывать.
    2. Грица
      Грица Сегодня, 12:32
      -2
      Цитата: alovrov
      Можно не сомневаться что наступление будет мощным. Остается вопрос каким будет ответ.

      Судя по "ответу" за Киев, Харьков и Херсон, ваш вопрос достаточно прост - ответ будет таким же как и в прошлые разы. То есть - никаким.
  15. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 12:12
    0
    «Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd» - «Никогда не лгут так много, как до выборов, во время войны и после охоты»


    Судя по бравурным заявлением свинорейха о предстоящей атаке в направлении Бахмута - вероятно это ДЕЗА - основной удар будет нанесен на Мариуполь - даллее (в планах) выход на Крым
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:29
      +1
      это опасно т.к. наступающая группировка будет атаковаться с обоих сторон и возможно окружение тех кто пройдет, и открытая там местность в основном
  16. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:19
    0
    Контрнаступление без авиации ? Или надежда только на танки .Есть подозрение, что атака в СМИ будет гораздо мощнее и сильнее в разы
    1. Грица
      Грица Сегодня, 12:35
      -1
      Цитата: APASUS
      Контрнаступление без авиации ?

      Под Харьков и Херсоном у них все прекрасно получилось и без авиации. Нашим генералам хоть космодесантников с бластерами дай - все равно мозгов то нет.
  17. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 12:26
    +1
    Я даже не сомневаюсь! Особенно это шокирует высшее военно-политическое руководство России, которое в очередной раз проявит "добрую волю" и не однократно. Нет я верю в нашу армию, в каждого рядового солдата, боевого офицера, но у меня нет уверенности в нашем высшем военно-политическом руководстве, которое никак не препятствует накоплению ударных сил противника на линии фронта.
  18. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 12:29
    -1
    Остались считанные дни до вражеского наступления, а в стране мир, веселье и благорастворение воздухов...
    А если что пойдёт не так, генералы опять скажут "ну не шмогла" и будут дальше полировать паркет.
    Но ведь главное - не допустить милитаризации экономики, а с этим у нас всё чудесно.
  19. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:32
    +1
    Уже наверное пару месяцев из всех утюгов несется, сначала о нашем наступлении, теперь об окраинском, раз наши не наступают. Примечательна риторика! У зелебобы в каждом спиче - всё и всегда мощное, явно сказывается комплекс Наполеона. С кем поведешься того и наберешься, а может и просто покусали - у полосатого чиновника тоже всё мощно! В ряде комментарием, походу, покусанных из подвала ципоты, так и сквозит - мощное контрнаступление. Не палитесь хотя бы на риторике, Русский язык богат на синонимы...., упс, а словари и учебники уже пожгли. Только и остается, что повторять спичи зелебобы - мощное то, мощное сё.
  20. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:37
    +1
    Делается это для того, чтобы командование российской группировки распылило силы, тем самым ослабив оборону.

    Это даже я, "строевой не обученный" понимаю, что укронаци "дезу" гонят.