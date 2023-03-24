Советник главкома ВСУ Залужного: Контрнаступление украинской армии «будет очень мощным»

Когда наступит правильное время для наступления, а это весна, у Украины будет гораздо сильнее армия, гораздо лучшее обеспечение, чем это было год назад. И вы должны перейти в наступление, чтобы отвоевать позиции. И я верю, что этой весной Украина будет иметь очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир

Контрнаступление украинской армии шокирует весь мир, потому что будет "очень мощным". С таким утверждением выступил американский советник главкома ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс, приставленный к украинскому генералу еще весной прошлого года.Украина готовится к крупномасштабному контрнаступлению, которое, по задумке Генштаба ВСУ, должно кардинальным образом поменять расстановку сил на фронте и стать началом конца "российской оккупации". По словам представителя США, являющегося советником главкома ВСУ Залужного, "мощное" контрнаступление пройдет весной этого года и "шокирует" весь мир.- заявил американец.По данным из украинских источников, наиболее вероятные сроки наступления ВСУ - это первая половина апреля. При этом многие эксперты, в том числе и западные, сходятся во мнении, что у Киева будет лишь одна попытка провести наступательную операцию такого масштаба. В случае неудачи, украинская армия потеряет самые боеспособные части, а также веру в возможность победить. К тому же запасы вооружений у Запада на исходе, больше таких поставок не будет.Между тем, в Киеве прямо говорят о скором контрнаступлении, называя два самых вероятных направления удара - Запорожское и Луганское. Делается это для того, чтобы командование российской группировки распылило силы, тем самым ослабив оборону. В эту же копилку играет и сосредоточение весьма крупных сил ВСУ в районе Бахмута. Вполне возможен вариант с отвлечением внимания, в рамках которого контрудара по Бахмуту не будет.