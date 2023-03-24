Власти Литвы: У нас нет танков, чтобы передать их Украине, но мы всё равно находимся в танковой коалиции по поддержке этой страны

У нас нет многого из того, что хотела бы получить от партнёров Украина, но у нас есть цель – продолжать оказывать помощь этой стране.

У нас нет танков , чтобы передать их Украине, но мы всё равно находимся в танковой коалиции по поддержке этой страны.

Эту коалицию в мире называют «Леопардовой». Мы подчёркиваем, что мы вместе с Украиной, например, осуществляя поставки боеприпасов.