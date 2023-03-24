Власти Литвы: У нас нет танков, чтобы передать их Украине, но мы всё равно находимся в танковой коалиции по поддержке этой страны

Литовское правительство заявило о том, что оно намерено и дальше поддерживать Украину, сделав интересное добавление:
У нас нет многого из того, что хотела бы получить от партнёров Украина, но у нас есть цель – продолжать оказывать помощь этой стране.
В кабинете министров Литвы заявили, что с февраля прошлого года Литва передала Киеву оружия и боеприпасов на несколько сотен миллионов долларов.
В правительстве Литвы:
У нас нет танков, чтобы передать их Украине, но мы всё равно находимся в танковой коалиции по поддержке этой страны.
Литовские власти:
Эту коалицию в мире называют «Леопардовой». Мы подчёркиваем, что мы вместе с Украиной, например, осуществляя поставки боеприпасов.
Напомним, что на Украину уже доставлено несколько единиц Leopard 2. Первые четыре по автомобильным дорогам на специальных тягачах прибыли на Украину в середина марта из Польши. Утверждалось, что эти танки уже появились на Донбассе, в районе Константиновки и Часова Яра. В этом же районе противник формирует ударный кулак из нескольких десятков тысяч военнослужащих, чтобы, как утверждается, разблокировать Бахмут и продвинуться на восток. Считается, что украинское наступление может начаться в апреле. Причём исключительно артёмовским направлением оно может не ограничиться.