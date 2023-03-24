Военное обозрение
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Власти Литвы: У нас нет танков, чтобы передать их Украине, но мы всё равно находимся в танковой коалиции по поддержке этой страны

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Власти Литвы: У нас нет танков, чтобы передать их Украине, но мы всё равно находимся в танковой коалиции по поддержке этой страны

Литовское правительство заявило о том, что оно намерено и дальше поддерживать Украину, сделав интересное добавление:

У нас нет многого из того, что хотела бы получить от партнёров Украина, но у нас есть цель – продолжать оказывать помощь этой стране.

В кабинете министров Литвы заявили, что с февраля прошлого года Литва передала Киеву оружия и боеприпасов на несколько сотен миллионов долларов.

В правительстве Литвы:

У нас нет танков, чтобы передать их Украине, но мы всё равно находимся в танковой коалиции по поддержке этой страны.

Литовские власти:

Эту коалицию в мире называют «Леопардовой». Мы подчёркиваем, что мы вместе с Украиной, например, осуществляя поставки боеприпасов.

Напомним, что на Украину уже доставлено несколько единиц Leopard 2. Первые четыре по автомобильным дорогам на специальных тягачах прибыли на Украину в середина марта из Польши. Утверждалось, что эти танки уже появились на Донбассе, в районе Константиновки и Часова Яра. В этом же районе противник формирует ударный кулак из нескольких десятков тысяч военнослужащих, чтобы, как утверждается, разблокировать Бахмут и продвинуться на восток. Считается, что украинское наступление может начаться в апреле. Причём исключительно артёмовским направлением оно может не ограничиться.
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11 комментариев
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  1. esl462
    esl462 Сегодня, 11:40
    +8
    Грешно смеяться над убогими........
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 11:52
      0
      Этих убогих 30 стран.
      И они очень прекрасно насыщают ВСУ техникой.
      Надо не над ними смеяться, а над теми, кто недооценивает способность НАТО поставлять технику Украине.
      Вот это реальные дурачки.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:42
    +6
    У нас нет танков, чтобы передать их Украине, но мы всё равно находимся в танковой коалиции по поддержке этой страны
    Это новый прибалтийский анекдот? У нас нет танков и многого другого, но мы все равно громко кричим и этим помогаем Украине. На фоне русофобии совсем болезными стали и в первую очередь на голову.
  3. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:44
    +7
    Танков нет, но вы держитесь... Где-то я слышал похожее lol
  4. bambr731
    bambr731 Сегодня, 11:50
    +4
    Корчат из себя что-то стоящее и что-то значащее, что-то вякают, будто от них зависит принятие каких-то решений. По факту они никто и звать их никак. Нет у них НИЧЕГО СВОЕГО. Сами на подачки ЕС живут. Обыкновенная прислуга, а форсу, как комиссарши (Шариков, Собачье сердце). Презираю их
  5. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 11:58
    +2
    Две Бочки ехали; одна с вином,
    Другая
    Пустая.
    Вот первая — себе без шуму и шажком
    Плетется,
    Другая вскачь несется;
    От ней по мостовой и стукотня, и гром,
    И пыль столбом;
    Прохожий к стороне скорей от страху жмется,
    Ее заслышавши издалека.
    Но как та Бочка ни громка,
    А польза в ней не так, как в первой, велика.
    Кто про свои дела кричит всем без умолку,
    В том, верно, мало толку,
    Кто делов истинно, — тих часто на словах.
    Великий человек лишь громок на делах,
    И думает свою он крепку думу
    Без шуму...
    И.А. Крылов
  6. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 11:58
    +3
    Ждём подобного заявления от Эстонии года так через 3...
    laughing
    P.S.: если, конечно, трибалтийские вымираты будут существовать в текущем подобии
    lol
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:58
    +2
    То есть Литва призналась, что у них танковых войск, от слова совсем? Не удивлюсь, что у них отсутствует ВВС и ВМФ, ПВО, РЭБ, но - армия есть и стоит на страже демократии, целых 1,5 тыс. в качестве подразделений КЭЧ (обслуживающий персонал оккупационных войск, повара, сантехники и т.п.). .
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:59
    +3
    Не ну а что ? В "танковой коалиции " находится почетно. laughing
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:03
    +3
    Звучит идиотизмом. Как если бы какая-нибудь Андорра сказала:"У нас нет атомного оружия - но мы все равно находимся в мировом ядерном клубе!"
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:09
    +3
    Власти Литвы: У нас нет танков, чтобы передать их Украине, но мы всё равно находимся в танковой коалиции по поддержке этой страны
    . Есть ли смысл такое обсуждать?