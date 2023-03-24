СМИ Турции: американский банковский кризис «заражает» Европу

Финансовые рынки Европейского континента и Соединенных Штатов очень тесно взаимосвязаны. Поэтому банковский кризис, разразившийся в США, перебрасывается на Европу.На эту тему рассуждает обозреватель турецкой газеты Yeni Şafak Эрдал Карагёль.Явление, при котором американский банковский кризис «заражает» Европу, наблюдается далеко не впервые. Подобное уже случалось во время кризиса 2008 года.СМИ Турции предполагает, что в этом году события будут разворачиваться примерно по такому же сценарию. Кризисные явления будут усиливаться из-за спекулятивных действия представителей бизнеса и банковской сферы. Это спровоцирует проявления стадного инстинкта других участников рынка, что вызовет «эффект лавины». Справиться с данной ситуацией могут помочь разве что регулирующие действия в отношении финансовой системы на правительственном уровне.Карагёль напоминает, что в 2008 году кризисные явления начали проявляться как банкротство нескольких американских банков, затем проблемы стали наблюдаться в европейских странах. Вскоре география кризиса расширилась и на другие континенты, после чего ряд государств мира оказались на грани экономического краха.Корни сегодняшнего кризиса, по мнению турецкого автора, кроются в пандемии коронавируса, из-за которой во многих странах в значительной степени возросли расходы, а следом за ними и цены. Для борьбы с этими инфляционными процессами, отмечает Карагёль, центробанки повысили ключевые ставки, что негативно сказалось на банковском секторе.