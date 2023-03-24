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СМИ Турции: американский банковский кризис «заражает» Европу

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СМИ Турции: американский банковский кризис «заражает» Европу

Финансовые рынки Европейского континента и Соединенных Штатов очень тесно взаимосвязаны. Поэтому банковский кризис, разразившийся в США, перебрасывается на Европу.

На эту тему рассуждает обозреватель турецкой газеты Yeni Şafak Эрдал Карагёль.

Явление, при котором американский банковский кризис «заражает» Европу, наблюдается далеко не впервые. Подобное уже случалось во время кризиса 2008 года.

СМИ Турции предполагает, что в этом году события будут разворачиваться примерно по такому же сценарию. Кризисные явления будут усиливаться из-за спекулятивных действия представителей бизнеса и банковской сферы. Это спровоцирует проявления стадного инстинкта других участников рынка, что вызовет «эффект лавины». Справиться с данной ситуацией могут помочь разве что регулирующие действия в отношении финансовой системы на правительственном уровне.

Карагёль напоминает, что в 2008 году кризисные явления начали проявляться как банкротство нескольких американских банков, затем проблемы стали наблюдаться в европейских странах. Вскоре география кризиса расширилась и на другие континенты, после чего ряд государств мира оказались на грани экономического краха.

Корни сегодняшнего кризиса, по мнению турецкого автора, кроются в пандемии коронавируса, из-за которой во многих странах в значительной степени возросли расходы, а следом за ними и цены. Для борьбы с этими инфляционными процессами, отмечает Карагёль, центробанки повысили ключевые ставки, что негативно сказалось на банковском секторе.
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8 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:50
    +1
    Вот ЕСЛИ рухнет тогда и пообщаемся а все эти вот-вот, чуть - чуть осталось, в ближайшие времена, надоели.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:15
      +1
      В статье нет слов об обрушении чего либо, есть слово кризис, это не одно и тоже с тем о чём вы подумали, просто пришло время жирным пожирать тощих, чем они с удовольствием и займутся.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:00
    +1
    Странно, что он не увязал это в СВО на окраине, бидон только и валит все на ВВП.
  3. Комментарий был удален.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:03
    +1
    Путин шатал финансовый систем Запада .Бидон уже доложил мировой общественности
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:08
    +1
    США выберутся, у них и не такое было по ставке ФРС,сейчас правда намного труднее.Привыкли жить бохато
    .
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 12:19
      +2
      Да тут дело не только в ФРС и её ставке.
      Настал момент передела всего мироустройства Мира. А с учётом набранных долгов США, их гегемонии всех доставшей и не способностью их экономики столько производить сколько тратить, то они в любом случае в проигрыше и дефолт неизбежен или инфляция с обесцениванием доллара и потере им международного статуса надёжной бумажки.
      Всё в Мире зашатается и забурлит.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:10
    +1
    СМИ Турции: американский банковский кризис «заражает» Европу
    . Да ладно, они сами туда влезли, с превиликим удовольствием.
    Впрочем, куда ещё можно было влезать???
  7. ivselim
    ivselim Сегодня, 12:22
    +1
    Думаю через месяц будет понятно валится у них банковская система или нет. Будем посмотреть.