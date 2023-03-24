Один из кандидатов в президенты Турции заявил о своей позиции касательно Крыма и новых регионов России

Кандидат в президенты Турции Догу Перинчек заявил о своей позиции касательно Крыма и новых регионов России. По словам политика, партия «Родина», лидером которой он является, признаёт все эти территории в качестве субъектов РФ, а в случае необходимости пойдёт и на признание Абхазии.
Также рассказал он и о своём участии в конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, проходившей в Баку. В ходе своего выступления он высказался о том, что Крым является частью Российской Федерации.
На этом мероприятии я решительно поддержал вхождение Крыма в состав РФ. Также Партия «Родина» заявила о признании новых республик [ЛДНР]
– отметил Перинчек в интервью РИА Новости.
В то же время претендент на пост главы турецкого государства поделился своими планами в случае победы на предстоящих президентских выборах, намеченных в стране на 14 мая, пообещав добиваться выхода страны из НАТО.
Наше правление ознаменуется выходом Турции из НАТО, поскольку именно этот военно-политический блок представляет наибольшую угрозу для страны
– подчеркнул оппозиционный политик.
Отметим, что Партия «Родина» - политформирование левоцентристского толка с антизападными взглядами, придерживающееся позиций первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
Среди причин выхода республики из североатлантического альянса будущий кандидат назвал высокую поддержку со стороны турецкого населения России и Китая, которых они считают друзьями. Также обусловлено это и мнением большинства жителей страны (80%), рассматривающих США как угрозу.