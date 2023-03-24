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Один из кандидатов в президенты Турции заявил о своей позиции касательно Крыма и новых регионов России

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Один из кандидатов в президенты Турции заявил о своей позиции касательно Крыма и новых регионов России

Кандидат в президенты Турции Догу Перинчек заявил о своей позиции касательно Крыма и новых регионов России. По словам политика, партия «Родина», лидером которой он является, признаёт все эти территории в качестве субъектов РФ, а в случае необходимости пойдёт и на признание Абхазии.


Также рассказал он и о своём участии в конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, проходившей в Баку. В ходе своего выступления он высказался о том, что Крым является частью Российской Федерации.

На этом мероприятии я решительно поддержал вхождение Крыма в состав РФ. Также Партия «Родина» заявила о признании новых республик [ЛДНР]

– отметил Перинчек в интервью РИА Новости.

В то же время претендент на пост главы турецкого государства поделился своими планами в случае победы на предстоящих президентских выборах, намеченных в стране на 14 мая, пообещав добиваться выхода страны из НАТО.

Наше правление ознаменуется выходом Турции из НАТО, поскольку именно этот военно-политический блок представляет наибольшую угрозу для страны

– подчеркнул оппозиционный политик.

Отметим, что Партия «Родина» - политформирование левоцентристского толка с антизападными взглядами, придерживающееся позиций первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Среди причин выхода республики из североатлантического альянса будущий кандидат назвал высокую поддержку со стороны турецкого населения России и Китая, которых они считают друзьями. Также обусловлено это и мнением большинства жителей страны (80%), рассматривающих США как угрозу.
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Использованы фотографии:
Соцсети/Перинчек
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:36
    +1
    Совсем неожиданно, доживет ли до выборов.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:40
      0
      Такие кандидаты первыми на мушке у западных СМИ и если они не затравят его, то англосаксонские спецслужбы применят максимум усилий для того, чтобы он не стал заменой Эрдогану. Вариант ликвидации один из них.
      1. КызымсИзымович
        КызымсИзымович Сегодня, 12:52
        0
        Никто не будет его ликвидировать. С левацкими взглядами он займёт последнее место. Заявления по Крыму - это - Россия, дай денег.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:43
      0
      Цитата: Uprun
      Совсем неожиданно, доживет ли до выборов.

      Я многим женщинам признавался в любви и обещал жениться, но только один раз женился, да и то потом развелся. Признание чего то, ил кого то, не является истиной. Чтобы принять реальность, мы должны сначала испытать её.
    3. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 12:52
      0
      А что неожиданного? Перед выборами они все и везде повторяют то, что публике хочется услышать: значит есть спрос на выход из наты; значит есть спрос на понимание действий России, значит…., но мы то помним, что цыплят по осени считают. А так - да ниспосшлет ему Аллах успехов в достижении поставленных целей.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:38
    0
    признаёт все эти территории в качестве субъектов РФ, а в случае необходимости пойдёт и на признание Абхазии... Наше правление ознаменуется выходом Турции из НАТО
    Вот это заява да еще от кандидата в президенты Турции, прямо "сюрприз" Эрдогану, который не признает Крым российским и мечтает сам владеть им. Это от чистого сердца или какой-то "хитрый план"?
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:41
      0
      то от чистого сердца или какой-то "хитрый план"?
      Рассчитывает на "босяцкий подгон" в фонд своей избирательной кампании yes .
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 12:42
      0
      Вот это заява да еще от кандидата в президенты Турции

      Он еще в 2014 году поддержал возвращение Крыма.

      Партия «Родина» - политформирование левоцентристского толка с антизападными взглядами, придерживающееся позиций первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

      Парадокс в том, что в отличии от исламиста Эрдогана эти идеи поддерживает армия, стоящая на защите заветов Эрдогана. Жалко что военный переворот по смещению исламиста не удался...
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:45
    0
    Только вот партию родины(так правильно),и 50% населения Турции не поддерживает.