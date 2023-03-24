Один из кандидатов в президенты Турции заявил о своей позиции касательно Крыма и новых регионов России

На этом мероприятии я решительно поддержал вхождение Крыма в состав РФ. Также Партия «Родина» заявила о признании новых республик [ЛДНР]

Наше правление ознаменуется выходом Турции из НАТО, поскольку именно этот военно-политический блок представляет наибольшую угрозу для страны