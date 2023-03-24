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В попытке стать «ближе к народу» Макрон во время интервью «незаметно» снял часы за 80 тысяч евро

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В попытке стать «ближе к народу» Макрон во время интервью «незаметно» снял часы за 80 тысяч евро

Во Франции уже который день продолжаются массовые беспорядки, народ вышел на улицы, чтобы выразить свое недовольство новой пенсионной реформой, принятой в обход парламента. По официальным данным, поступающим от французских властей, только в Париже накануне на улицы вышло порядка одного миллиона протестующих.


В Париже снова горят автомобили, магазины стоят с разбитыми витринами, а полиция пытается усмирить протестующих, вышедших на улицы под лозунгами против новой пенсионной реформы, в рамках которой правительство Макрона подняло пенсионный возраст с 62 до 64 лет, тем самым пытаясь уменьшить количество пенсионеров в стране.

Сам Макрон решил выступить на одном из французских телеканалов и рассказать про пенсионную реформу и как французское правительство заботится о народе. Однако, рассуждая о том, как он "понимает народ", вдруг понял, что размахивает перед камерами часами стоимостью 80 тысяч евро.

Считаете ли вы, что мне доставляет удовольствие проводить эту реформу? Нет! (...) Мне это не доставляет удовольствия, и я бы хотел этого не делать, но беру на себя ответственность. И это в общих интересах

- заявил французский президент, и чтобы быть "ближе к народу", провернул маленький фокус - не прерывая своего повествования опустил руки под стол и, как ему показалось, незаметно снял дорогие часы. Но всевидящие камеры зафиксировали и этот момент, сделав его всеобщим достоянием.

Теперь попытка Макрона избавиться от часов вовсю обсуждается во всемирной сети, а во Франции уже стала мемом. При этом французские граждане обращаются к президенту, зачем он снял свои дорогие часы и что хотел этим показать. Макрон, по своему обыкновению, вопросы просто игнорирует.

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21 комментарий
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 12:11
    +6
    Вот сразу глобальные выводы. Может просто ремешок сильно натирал! laughing
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:22
      +2
      Цитата: Pharmacist
      Вот сразу глобальные выводы. Может просто ремешок сильно натирал! laughing

      Рука под часами потела и зудела от волнений, а они... сразу знаки ищут. lol
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:11
    +1
    И каждый день в городе Парижу, прибавляется 3 000тонн мусора,и покрышек не надо. good
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 12:15
      +1
      Сомневаюсь я, что 3000...
      В Москве 3000 тонн это только четверть города в лучшем случае.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:18
        0
        Извиняюсь,пришлось покопаться в статистике этого дерьма в Париже.Цифру обнулил,100 тонн списал на пожар.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:11
    +3
    Крендель заявил что ему по мужскому половому органу на рейтинги и прочие неприятности с этим связанные, часы мелочи. Так штришок.
  4. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 12:13
    +3
    Макрон во время интервью «незаметно» снял часы за 80 тысяч евро

    А у ВВП, ну или у "патриарха" Гундяева по-чём часики? Я ни на что не намекаю - так, интереса ради....
    А вообще да, новость прямо куда тут....
    Кстати, а у кого снял? laughing
    1. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 12:40
      -1
      До Гундяя Микрону далеко, у Гундяя часики особые, "контровампирские" видны только в отражении зеркала/стола.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:14
    0
    Так ему пофиг на рейтинг или нет?!
    Что наши, что их - одинаковые!
    Хотят сидеть на хребте обычных граждан.
  6. Stormtrooper
    Stormtrooper Сегодня, 12:14
    +3
    Часы за 80 тысяч евро? Пффф, нищеброд европейский. У Пескова, вон, который всего-лишь секретарь Путина, часы за 620 тысяч баксов!
  7. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 12:15
    +1
    Где-то вдалеке,смотря на это, "кокаиновый" президент прячет от мировой общественности свои замки и квартиры, счета и прочее в Мелкобритании laughing учиться от макароныча)) яйценюх смеётся где-то в Канаде, ну и прочие кадры
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 12:44
      0
      А ,,прочие кадры,, это случайно не наши ,,слуги народа,, начиная с темнейшего.
  8. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:15
    +3
    Угу.."Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот! "(с)
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:19
    +1
    Цитата: Pharmacist
    Вот сразу глобальные выводы. Может просто ремешок сильно натирал! laughing

    Гражданин Капет чихнул в мешок за неудачную шутку своей жены о пирожных вместо хлеба. Ждём...
  10. Паллада
    Паллада Сегодня, 12:20
    +4
    Нас не проведешь. Макрон может себе позволить, все же президент. Кстати по курсу это всего лишь 6,5 млн. рублей. Но вот секретарь Песков имеет часы 30 млн.руб, и далеко не президент. Очень скромно.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 12:33
      0
      Либералы Пескову и Макрону не только часы такие подарят .Народ, я думаю, галстуки им подарят или костюмы.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:28
    +1
    А зачем нужно было проделывать этот "фокус" если сам заявил, что на очередные выборы не пойдет? Или все же лучше быть "ближе к народу" если вдруг народ решит силой разобраться с властью? Хотя во Франции уже те, радикально революционные (с гильотиной, расстрелами) французы перевелись.
  12. Роман RUS
    Роман RUS Сегодня, 12:30
    +1
    Этот недостойный муж страшной бабушки еще и обвинит в итоге телеканал, что у него часы стырили!
    И в суд подаст на них
    1. Офицер запаса
      Офицер запаса Сегодня, 12:50
      0
      Ну да. Вы только посмотрите, что в стране Франции делается. Три магнитофона, три портсигара. Французских, отечественных. Ну и часов тоже. Три штуки.
  13. Грац
    Грац Сегодня, 12:48
    0
    может проще было негров и арабов с пособий по безработице скинуть?
    ну те которые годами и десятилетиями на них живут
    и перестать слать оружие на Украину, чтоб потом заказывать новое для своей армии?
    так глядишь и на пенсионеров денег бы осталось вдоволь, ась? stop
  14. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:50
    0
    Как говаривала одна хранцузска особа королевских кровей: "А чаво людишки бунтую?" Ей в ответ - хлеба нема! На что она: " Таки пущай пирожное жрут!" (Прошу прощенья за мой французский).