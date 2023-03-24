В попытке стать «ближе к народу» Макрон во время интервью «незаметно» снял часы за 80 тысяч евро

Во Франции уже который день продолжаются массовые беспорядки, народ вышел на улицы, чтобы выразить свое недовольство новой пенсионной реформой, принятой в обход парламента. По официальным данным, поступающим от французских властей, только в Париже накануне на улицы вышло порядка одного миллиона протестующих.
В Париже снова горят автомобили, магазины стоят с разбитыми витринами, а полиция пытается усмирить протестующих, вышедших на улицы под лозунгами против новой пенсионной реформы, в рамках которой правительство Макрона подняло пенсионный возраст с 62 до 64 лет, тем самым пытаясь уменьшить количество пенсионеров в стране.
Сам Макрон решил выступить на одном из французских телеканалов и рассказать про пенсионную реформу и как французское правительство заботится о народе. Однако, рассуждая о том, как он "понимает народ", вдруг понял, что размахивает перед камерами часами стоимостью 80 тысяч евро.
Считаете ли вы, что мне доставляет удовольствие проводить эту реформу? Нет! (...) Мне это не доставляет удовольствия, и я бы хотел этого не делать, но беру на себя ответственность. И это в общих интересах
- заявил французский президент, и чтобы быть "ближе к народу", провернул маленький фокус - не прерывая своего повествования опустил руки под стол и, как ему показалось, незаметно снял дорогие часы. Но всевидящие камеры зафиксировали и этот момент, сделав его всеобщим достоянием.
Теперь попытка Макрона избавиться от часов вовсю обсуждается во всемирной сети, а во Франции уже стала мемом. При этом французские граждане обращаются к президенту, зачем он снял свои дорогие часы и что хотел этим показать. Макрон, по своему обыкновению, вопросы просто игнорирует.