В попытке стать «ближе к народу» Макрон во время интервью «незаметно» снял часы за 80 тысяч евро

Считаете ли вы, что мне доставляет удовольствие проводить эту реформу? Нет! (...) Мне это не доставляет удовольствия, и я бы хотел этого не делать, но беру на себя ответственность. И это в общих интересах

Во Франции уже который день продолжаются массовые беспорядки, народ вышел на улицы, чтобы выразить свое недовольство новой пенсионной реформой, принятой в обход парламента. По официальным данным, поступающим от французских властей, только в Париже накануне на улицы вышло порядка одного миллиона протестующих.В Париже снова горят автомобили, магазины стоят с разбитыми витринами, а полиция пытается усмирить протестующих, вышедших на улицы под лозунгами против новой пенсионной реформы, в рамках которой правительство Макрона подняло пенсионный возраст с 62 до 64 лет, тем самым пытаясь уменьшить количество пенсионеров в стране.Сам Макрон решил выступить на одном из французских телеканалов и рассказать про пенсионную реформу и как французское правительство заботится о народе. Однако, рассуждая о том, как он "понимает народ", вдруг понял, что размахивает перед камерами часами стоимостью 80 тысяч евро.- заявил французский президент, и чтобы быть "ближе к народу", провернул маленький фокус - не прерывая своего повествования опустил руки под стол и, как ему показалось, незаметно снял дорогие часы. Но всевидящие камеры зафиксировали и этот момент, сделав его всеобщим достоянием.Теперь попытка Макрона избавиться от часов вовсю обсуждается во всемирной сети, а во Франции уже стала мемом. При этом французские граждане обращаются к президенту, зачем он снял свои дорогие часы и что хотел этим показать. Макрон, по своему обыкновению, вопросы просто игнорирует.