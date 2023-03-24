Defense Post: В сирийском Алеппо произошло столкновение между правительственными войсками и джихадистами

Как минимум пять сирийских солдат и примерно столько же боевиков джихадистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация*) были убиты в четверг, 23 марта, в ходе столкновений в провинции Алеппо (север Сирии), пишет The Defense Post со ссылкой на данные Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR). Также сообщается о 6 получивших ранения военных ВС САР и 10 раненных террористах.Напомним, что вышеупомянутая организация является информационным бюро Великобритании и была основана в 2006 году. С 2011-го она якобы занимается сбором данных и документированием нарушений прав человека в ходе сирийской гражданской войны.В докладе SOHR говорится, что военные ВС САР вступили в бой с джихадистами после того, как те проникли в западную часть провинции Алеппо. Также в организации сообщили, что Дамаск отреагировал на вторжение, «обстреляв гражданские позиции в Атаребе (провинция Алеппо), ранив 10 мирных жителей».Кроме того, в своем материале The Defense Post упоминает некое СМИ, связанное с «Хайят Тахрир аш-Шам»*, которое также сообщило об атаке членов группировки на позиции правительственных войск САР, якобы «окруживших позиции противника, а затем ранивших и убивших много солдат».В то же время, как пишет издание, сирийские средства массовой информации не стали комментировать инцидент.Напоследок в статье приводится мнение главы Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахмана, который заявил, что активизация джихадистов, которые с конца прошлого года начали регулярно атаковать военных САР, вероятно, связана с потенциальным сближением Анкары и Дамаска.Напомним, что в конце декабря министры обороны Турции и Сирии провели в Москве переговоры, которые стали первым подобным мероприятием с 2011 года.