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Американская авиация нанесла серию ударов по предположительно связанным с КСИР объектам в Сирии

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Американская авиация нанесла серию ударов по предположительно связанным с КСИР объектам в Сирии

Армия США нанесла серию авиационных ударов по расположенным в Сирии объектам, которые, по версии американских властей, предположительно связаны с иранским Корпусом стражей исламской революции. Сам термин "предположительно" звучит странно. Получается, что эти объекты к КСИР могут и не иметь отношения...


Как сообщает пресс-служба Пентагона, поводом для нанесения авиаударов стала атака беспилотника на базу возглавляемой США международной коалиции, в результате которой погиб один американский военнослужащий, а еще шестеро получили ранения разной степени тяжести. Двум раненым американским военнослужащим была оказана первичная медицинская помощь на месте, еще четверо пострадавших были эвакуированы в военные госпитали США на территории Ирака.

Глава американского Минобороны Ллойд Остин заявил, что высокоточные удары по расположенным на востоке Сирии объектам, предположительно связанным с КСИР, были нанесены по личному распоряжению президента США Джо Байдена. Авиаудары были нанесены в ответ на совершенную недавно серию нападений на силы западной коалиции в Сирии со стороны связанных с КСИР групп.

В Пентагоне утверждают, что высокоточные авиаудары нанесены для "обеспечения защиты военнослужащих США, а также для снижения рисков эскалации и минимизации числа потерь".

Ранее в конгрессе США был предложен законопроект, предполагавший вывод с территории Сирии оставшихся там американских военнослужащих, однако законодатели ожидаемо отклонили это предложение.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Tech Sgt c/o Michael B. Keller
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3 комментария
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  1. САРМАТ123
    САРМАТ123 Сегодня, 12:40
    +1
    На одного убитого - бобовые удары! Кому то надо поучиться
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:41
    +1
    предположительно связаны с иранским Корпусом стражей исламской революции.
    Точно не уверены, но отбомбились. И эти еще что-то лопочут в нашу сторону? Интересно, практика предупреждения российской стороны о предстоящем ударе американских ВВС еще в силе?
  3. vadi64
    vadi64 Сегодня, 12:47
    0
    Амерам надо просто вывести свою военную кодлу из Сирии, тогда и проблема с трупиками звездно-полосатыми сама собой исчезнет