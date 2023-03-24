Американская авиация нанесла серию ударов по предположительно связанным с КСИР объектам в Сирии

Армия США нанесла серию авиационных ударов по расположенным в Сирии объектам, которые, по версии американских властей, предположительно связаны с иранским Корпусом стражей исламской революции. Сам термин "предположительно" звучит странно. Получается, что эти объекты к КСИР могут и не иметь отношения...
Как сообщает пресс-служба Пентагона, поводом для нанесения авиаударов стала атака беспилотника на базу возглавляемой США международной коалиции, в результате которой погиб один американский военнослужащий, а еще шестеро получили ранения разной степени тяжести. Двум раненым американским военнослужащим была оказана первичная медицинская помощь на месте, еще четверо пострадавших были эвакуированы в военные госпитали США на территории Ирака.
Глава американского Минобороны Ллойд Остин заявил, что высокоточные удары по расположенным на востоке Сирии объектам, предположительно связанным с КСИР, были нанесены по личному распоряжению президента США Джо Байдена. Авиаудары были нанесены в ответ на совершенную недавно серию нападений на силы западной коалиции в Сирии со стороны связанных с КСИР групп.
В Пентагоне утверждают, что высокоточные авиаудары нанесены для "обеспечения защиты военнослужащих США, а также для снижения рисков эскалации и минимизации числа потерь".
Ранее в конгрессе США был предложен законопроект, предполагавший вывод с территории Сирии оставшихся там американских военнослужащих, однако законодатели ожидаемо отклонили это предложение.