Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: Никаких препятствий для службы в рядах украинских ВВС для иностранных пилотов нет

Воздушные силы ВСУ могут принимать на службу граждан иностранных государств, никаких препятствий для этого нет. Об этом сообщил официальный представитель украинских ВВС Юрий Игнат.
Иностранцы могут нести службу в составе Воздушных сил ВСУ в качестве пилотов боевой авиации, или на должностях инженерно-технического состава. Для этого необходимо иметь желание "защищать Украину" и соответствующую военно-учетную специальность. По словам Игната, с начала российской спецоперации "тысячи человек" уже обратились к командованию ВСУ, желая участвовать в боевых действиях на стороне Украины против "российских оккупантов". Среди них были и граждане иностранных государств.
Было очень много обращений от людей, связанных с авиацией. (...) Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ
- добавил спикер ВС ВСУ.
На сегодняшний день, подчеркнул Игнат, у Воздушных сил ВСУ хватает своих пилотов, поскольку используются самолеты советской постройки. А вот с начало поступления западной техники, потребуется много пилотов, способных на них воевать. Так что в Киеве будут только приветствовать иностранцев в кабинах истребителей. Правда, все это прикрывается заявлениями о якобы привлечении их только в качестве "инструкторов".
Если у нас появятся F-16 или другие образцы техники, то, возможно, появятся. Потому что даже опыт людей, имеющих большой стаж работы с этой техникой, понадобится и в плане инструктажа
- заявил представитель ВВС, не забыв добавить, что как только западные истребители поступят на вооружение Воздушных сил ВСУ, так они сразу завоюют превосходство в воздухе, вытеснив российские самолеты.