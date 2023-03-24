Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: Никаких препятствий для службы в рядах украинских ВВС для иностранных пилотов нет

Было очень много обращений от людей, связанных с авиацией. (...) Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ

Если у нас появятся F-16 или другие образцы техники, то, возможно, появятся. Потому что даже опыт людей, имеющих большой стаж работы с этой техникой, понадобится и в плане инструктажа