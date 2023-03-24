«Всадники апокалипсиса в пути»: Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта возросла из-за поставок Западом оружия Украине

Нет, угроза ядерного конфликта не миновала. Она возросла.

Всадники апокалипсиса в пути, они продолжают своё движение.

И он поступает так по одной простой причине – ему не разрешают за океаном. А там одна, но пламенная, страсть или цель: нанести максимальный урон России. Именно поэтому полубезумный дед Байден со своими опричниками, что называется, пытается эту инициативу протолкнуть.

Они там, конечно, призывают сбивать самолёты. Но конфликт на Украине – тема демократов. И не просто демократов, а Джозефа Байдена, семьи Байдена.

Дмитрий Медведев продолжает публиковать отрывки со своей фактически пресс-конференции, в ходе которой он отвечал на вопросы не только журналистов, но и пользователей соцсети «ВКонтакте». Один из вопросов, заданных заместителю председателя Совбеза России, звучал так: «Миновала ли угроза ядерного конфликта?»Дмитрий Медведев:По словам бывшего председателя правительства, каждый день поставок иностранного вооружения на Украину приближает ядерный апокалипсис.При этом Медведев добавил, что это не обязательно произойдёт, но риски очень высоки:По словам Медведева, Россия, конечно, в этом плане торопить события не намерена и хотела бы, чтобы всё разрешилось мирным путём. Но, как отметил, зампред Совбеза РФ, против переговоров, как минимум публично, выступает Киев.Медведев:Медведев почему-то уверен, что республиканцы «этого не дадут» в случае «полного» прихода к власти.Медведев:Медведев назвал украинский кризис незаживающей раной Байдена ещё с тех времён, когда на Украине начал работу Хантер Байден, которому платили только за то, что он сын тогдашнего вице-президента США.