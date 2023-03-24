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«Всадники апокалипсиса в пути»: Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта возросла из-за поставок Западом оружия Украине

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«Всадники апокалипсиса в пути»: Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта возросла из-за поставок Западом оружия Украине

Дмитрий Медведев продолжает публиковать отрывки со своей фактически пресс-конференции, в ходе которой он отвечал на вопросы не только журналистов, но и пользователей соцсети «ВКонтакте». Один из вопросов, заданных заместителю председателя Совбеза России, звучал так: «Миновала ли угроза ядерного конфликта?»


Дмитрий Медведев:

Нет, угроза ядерного конфликта не миновала. Она возросла.

По словам бывшего председателя правительства, каждый день поставок иностранного вооружения на Украину приближает ядерный апокалипсис.

При этом Медведев добавил, что это не обязательно произойдёт, но риски очень высоки:

Всадники апокалипсиса в пути, они продолжают своё движение.

По словам Медведева, Россия, конечно, в этом плане торопить события не намерена и хотела бы, чтобы всё разрешилось мирным путём. Но, как отметил, зампред Совбеза РФ, против переговоров, как минимум публично, выступает Киев.

Медведев:

И он поступает так по одной простой причине – ему не разрешают за океаном. А там одна, но пламенная, страсть или цель: нанести максимальный урон России. Именно поэтому полубезумный дед Байден со своими опричниками, что называется, пытается эту инициативу протолкнуть.

Медведев почему-то уверен, что республиканцы «этого не дадут» в случае «полного» прихода к власти.

Медведев:

Они там, конечно, призывают сбивать самолёты. Но конфликт на Украине – тема демократов. И не просто демократов, а Джозефа Байдена, семьи Байдена.

Медведев назвал украинский кризис незаживающей раной Байдена ещё с тех времён, когда на Украине начал работу Хантер Байден, которому платили только за то, что он сын тогдашнего вице-президента США.
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34 комментария
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 12:56
    +7
    ДАМ - Разбушевался! Весна однако...
    Всадники апокалипсиса в пути, они продолжают своё движение.ж

    Как-то чересчур театрально.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:19
      +1
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      ДАМ - Разбушевался! Весна однако...
      Всадники апокалипсиса в пути, они продолжают своё движение.ж

      Как-то чересчур театрально.

      Эпистолярный жанр конечно не является коньком Дмитрия Анатольевича, поэтому он рубит правду-матку как заправский гусар.

      Но я бы посоветовал Дмитрию Анатольевичу не только читать Откровения Иоанна Богослова, но и почитать мнения последующих богословов, которые не много по другому относились к этим всадникам и не признавали их как последнюю точку в жизни человечества. yes
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:54
        -2
        Медведев назвал украинский кризис незаживающей раной Байдена ещё с тех времён, когда на Украине начал работу Хантер Байден, которому платили только за то, что он сын тогдашнего вице-президента США.
        Абсолютно верно! А именно.

        Пока папочка Хантера Байдена Джо Байден находится у власти в США в качестве президента США, его сыночеку Хантеру Байдену ничего не угрожает оказаться за тюремной решёткой в самих США. Ведь все ниточки в пономочии уголовного правосудия над Хантером находятся в руках самого Джо Байдена как президента США.
        В результате таким образом Хантер Байден оказывается временно спасённным папочкой от уголочного преследования, суда над ним и от тюремного заключения его в США.

        По этой причине Байден будет обязательно бороться за 2-ой срок своего пребывания в президентах США на предстоящих президентских выборах в США.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:59
      -1
      Дмитрий Анатольевич жги дальше про ядерную бонбу,вас в Англии цитируют.Но на первом месте Мария Захарова с высказыванием:".Ну что Вильям Чарльзович - привёз в Польшу снаряды с урановыми сердечниками?"Англичане крайне возмущены ,их будущего короля обозвали! lol
    3. Умник
      Умник Сегодня, 14:04
      +2
      Если нет сил и возможности изменить ситуацию приходится что то говорить
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:56
    +9
    По моему Дмитрий Анатольвич скачет впереди этих "всадников апокалипсиса"
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 13:36
      +5
      Причем, скачет с бутылкой коньяка в руке, вместо меча. laughing
      Отсюда, его заявы...
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 14:14
        0
        " Несёт меня течение... " Песня такая
      2. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 14:48
        +1
        Цитата: voyaka uh
        Причем, скачет с бутылкой коньяка в руке, вместо меча. laughing
        Отсюда, его заявы...
        Ну как простой русский человек любит выпить, пятница опять же lol
  3. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 13:01
    +8
    Кто-нибудь - дайте уже ему айфон, а то гиперактивный мальчик себе места не находит!
    1. faiver
      faiver Сегодня, 13:13
      0
      ага, мальчик, а ничего что мальчику уже под шестьдесят? bully
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:23
        +11
        Дурость с молоду сберег.Есть чем в старости маяться
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:02
    +12
    Один из всадников апокалипсиса - это сам Недимон.. Ибо в том числе и под его мудрым руководством страна дошла до всего этого окаянства..
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:28
      0
      Цитата: paul3390
      Один из всадников апокалипсиса - это сам Недимон.. Ибо в том числе и под его мудрым руководством страна дошла до всего этого окаянства..

      Да и под руководством руководимой им партии ЕР.

      Ужель зампредство СБ важнее руководства всенародно "любимой" партией ЕР что упоминается только первое?
      Лидер партии "Единая Россия" должен бы гордиться этим статусом и ставить его выше прочих.

      Не надо бы с народом в прятки играть.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:02
    +3
    Сейчас в западном параллельном мире всё перевернут с ног на голову,нам белым и пушистым опять Россия ядерной войной угрожает.Нам ядерной войной, да как она смеет?!Надо выразить обеспокоенность ,Блинкин,Кирби в стойло ,к микрофону.Предлагаю выдвинуть Дмитрия Анатольевича на Нобелевскую премию мира,он доходчиво народным языком озвучивает позицию Кремля о западе,без всяких этих дипломатических вывертов.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 14:29
      +1
      Дак а чего переворачивать там? даже слова переставлять не надо - он прямым текстом говорит. Западные пропагандисты даже зарплату просто так уже получают - им ничего не надо делать.
  6. spirit
    spirit Сегодня, 13:05
    +8
    Видимо После очередного опрокинутого стаканчика крепенького ДАМ начинает видеть всадников апокалипсиса laughing
    Медведев почему-то уверен, что республиканцы «этого не дадут» в случае «полного» прихода к власти.

    Так у них это норма, у "великих геополитических" шахматистов.Потом скажут что они надеялись на республиканцев а те их водили за нос.Необучаемые персонажи
    1. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 13:19
      +1
      Видимо После очередного опрокинутого стаканчика крепенького ДАМ начинает видеть всадников апокалипсиса laughing

      Наоборот, это если очень резко завязать после долгого и продолжительного, они начинаю лезть изо всех углов и шкафов. Медицинский термин даже есть на такое дело.
  7. faiver
    faiver Сегодня, 13:10
    +4
    Я давно предлагал отключить ему интернет - никто не послушал, теперь всем мучиться....
  8. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 13:11
    +5
    Что-то слишком много Дмитрия Анатольевича стало в последнее время. Уж не задумали ли там наверху чего нехорошее... what
    1. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 13:23
      +1
      Что-то слишком много Дмитрия Анатольевича стало в последнее время. Уж не задумали ли там наверху чего нехорошее... what

      Вот увидите, если это что то нехорошее будет в избирательных списках вместо того, чье имя не упоминается, будет 101% за.
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 14:23
      +1
      Уж не задумали ли там наверху чего нехорошее...
      Хитрый план. Напугают Медведевым, а подсунут Мишустина.
  9. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 13:11
    +5
    Фотографию можно и по приличнее было выставить. А то вспоминается Пелевин
    - Ух, - сказал он, хлопая Татарского по спине, - ну и морда у тебя, Ваван. Давно пьешь-то?
    - Только из штопора выхожу, - виновато ответил Татарский. - Мне тут такое задание дали, что иначе невозможно.
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 13:36
      +2
      Ну может не просто так такую фотку помятую воткнули. Может на то причины есть, ну типа весна, обострения всякие.. wink
  10. Николай310
    Николай310 Сегодня, 13:11
    +4
    Осталось только вспомнить,а почему же и когда западное оружие массово пошло в Украину...и как с этим связаны жест доброй моли из-под Киева и 8ми летнее хождение с зажатым "уважаемыми западными партнёрами" носом...
    1. ник7
      ник7 Сегодня, 14:13
      0
      жест доброй моли из-под Киева и 8ми летнее хождение с зажатым "уважаемыми западными партнёрами" носом...

      Похоже ДАМ обиделся на партнёров, он со всей душой, а с ним обошлись как с папуасом амазонии.
  11. Тополь
    Тополь Сегодня, 13:12
    +2
    Чё-то Димон зачастил: за сегодня уже третий раз на ВО. К чему бы это? Гарант тут реже появляется, чем он. А уж какие пассажи выдаёт - просто жуть.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:16
      +1
      Так он с утра расширенное интервью дал российским журналистам.Это ещё не конец.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:25
    -1
    Что-то сегодня многовато Д.А. Медведева на сайте, не находите? Даже "Откровения Иоанна Богослова" вспомнил.
    Всадники апокалипсиса в пути, они продолжают своё движение.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:46
      0
      Время сейчас такое. Осталось ещё только "Отче наш" процитировать и нажать на Red кнопку. Попытка врубить заднюю не получилась, так что теперь только передняя до талого.
  13. ishinmaikl
    ishinmaikl Сегодня, 13:55
    -2
    Димка Ведмедев че то пыжится пугает белых господ..А белые господа лениво- *Да да,понятно..Еще полсотни танков Украине и наверно пора уже о самолётах подумать*
  14. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 14:11
    0
    И не просто демократов, а Джозефа Байдена, семьи Байдена.

    Во, блин, виноват то кто. А мы тут репу чешем... Байден!
  15. Ярик
    Ярик Сегодня, 14:16
    0
    По существу - Ничего, нового не сказал. Как переобулся на лету, так и продолжает в своем стиле .
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 14:32
      +1
      Обычный приспособленец,да..
      Вчера с Джобсом ручкался и Айфоном восхищался,сегодня готов в лаптях ходить и уткой по пекински давиться