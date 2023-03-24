«Всадники апокалипсиса в пути»: Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта возросла из-за поставок Западом оружия Украине

Дмитрий Медведев продолжает публиковать отрывки со своей фактически пресс-конференции, в ходе которой он отвечал на вопросы не только журналистов, но и пользователей соцсети «ВКонтакте». Один из вопросов, заданных заместителю председателя Совбеза России, звучал так: «Миновала ли угроза ядерного конфликта?»
Дмитрий Медведев:
Нет, угроза ядерного конфликта не миновала. Она возросла.
По словам бывшего председателя правительства, каждый день поставок иностранного вооружения на Украину приближает ядерный апокалипсис.
При этом Медведев добавил, что это не обязательно произойдёт, но риски очень высоки:
Всадники апокалипсиса в пути, они продолжают своё движение.
По словам Медведева, Россия, конечно, в этом плане торопить события не намерена и хотела бы, чтобы всё разрешилось мирным путём. Но, как отметил, зампред Совбеза РФ, против переговоров, как минимум публично, выступает Киев.
Медведев:
И он поступает так по одной простой причине – ему не разрешают за океаном. А там одна, но пламенная, страсть или цель: нанести максимальный урон России. Именно поэтому полубезумный дед Байден со своими опричниками, что называется, пытается эту инициативу протолкнуть.
Медведев почему-то уверен, что республиканцы «этого не дадут» в случае «полного» прихода к власти.
Медведев:
Они там, конечно, призывают сбивать самолёты. Но конфликт на Украине – тема демократов. И не просто демократов, а Джозефа Байдена, семьи Байдена.
Медведев назвал украинский кризис незаживающей раной Байдена ещё с тех времён, когда на Украине начал работу Хантер Байден, которому платили только за то, что он сын тогдашнего вице-президента США.