Военное обозрение
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Глава Евросовета: решение о поставках Украине самолётов должен принимать не ЕС, а его члены

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Глава Евросовета: решение о поставках Украине самолётов должен принимать не ЕС, а его члены

Решение о поставках Украине боевых самолетов должен принимать не ЕС, а его члены. Но им следует понимать, что Киев остро нуждается в военных поставках западных стран.


Об этом председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил на брифинге по окончании первого дня саммита Евросоюза.

Он отметил, что Брюссель якобы никак не влияет на решения стран Европы об отправке истребителей для ВСУ. Но при этом чиновник тут же намекнул, что украинские военные нуждаются в увеличении объемов поставок вооружения.

Это решение, которое должно приниматься странами-членами, поэтому я не намерен высказывать свое собственное мнение, но мы считаем, что Киеву нужно больше поддержки и больше военной техники

- заявил глава Евросовета.

Ему вторит и другой еврочиновник – глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Это компетенция стран-членов, они должны решать, что и в каком объеме поставлять

- утверждает она.

В государствах Европы, как и в руководстве ЕС, поставку самолетов Киеву не считают первоочередной задачей. На первом месте в планах европейцев стоит передача украинским военным одного миллиона артиллерийских снарядов в течение этого года.

Вчера власти Словакии отправили Киеву первую партию истребителей МиГ-29 в количестве четырех единиц. Комментируя это решение, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что эти самолеты пополнят список уничтоженной Вооруженными силами РФ вражеской техники.
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19 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:10
    +1
    У ливерной колбасы у самого самолётов мало,кому руки вывернут- может финам ?С Ф - 18 или норгам с ф- 16..
    1. Senator Om
      Senator Om Сегодня, 13:32
      0
      Вы понимаете что тоже самое евросоюз говорил про танки, бтр, бмп, арту и снаряды? Всякие евро президенты и натовские генералы всегда говорят что техники нехватает и они не могут дать украине больше снарядов. А потом через месяц оказывается что нато передало всу еще военной техники на несколько миллиардов долларов. Давно надо понять что это информационная война и уж поверьте нато достанет и снаряды и самолеты и танки. Сколько надо столько и будет.
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:38
      0
      Польша будет передавать свои старые F-16. Благо обучение на них украинские пилоты уже прошли в США, а Польша готовится к крупным закупкам новых истребителей в США и Южной Корее. Причём и пилоты, скорее всего, польские тоже приедут на Украину.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:48
        0
        Да, там польская гусятина поедет на Украину пилотами. Их, польских гусей, и так больше всего в Шароварной.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 13:54
          0
          Цитата: Nexcom
          польская гусятина поедет на Украину пилотами.

  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:10
    +2
    В Брюсселе начали о чём то догадываться в виду озабоченности Гааги.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:13
    +1
    Только что передали по ТВ - словаки пообещали 33 МиГа шароварным. Часть будет летно-годными, часть как доноры запчастей.

    зы Хорошо что хоть часть только летно-годные....
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:15
    +2
    Глава Евросовета: решение о поставках Украине самолётов должен принимать не ЕС, а его члены
    Это что, это как, разделение ответственности или брюссельские бюрократы на бабло зажмотились?
  5. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 13:15
    +1
    европакостники заерзали что ли или снова пыль в глаза пускают всем подряд?
  6. Denis812
    Denis812 Сегодня, 13:20
    +1
    ну в общем он правильно говорит - у ЕС как такогого нет самолётов. И ЕС не распоряжается самолётами
    Они есть у членов ЕС. Соответственно он просто сказал, что раздача самолётов не является функцией ЕС.

    Заодно и ответственность с себя снял :)
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 13:22
    +4
    Глава Евросовета: решение о поставках Украине самолётов должен принимать не ЕС, а его члены
    Что в переводе на общечеловеческий означает: "Денежной компенсации от ЕС за это не ждите и не просите"
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:48
      0
      Цитата: svp67
      Что в переводе на общечеловеческий означает: "Денежной компенсации от ЕС за это не ждите и не просите"

      Всё как у храма на паперти, подающему компенсации не дают, да и сдачи тоже не дают.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:07
      0
      Цитата: svp67
      "Денежной компенсации от ЕС за это не ждите и не просите"

      Как то, при реформе Павлова на лыжи сел. Километров восемь за двадцать минут отмахал. Дед с бабкой сказали, не надо, нету у нас полтинников и стольников...
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:23
    +1
    Никто не хотел отвечать.
    А придётся.
  9. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 13:28
    +1
    Похоже готовят 404 к сливу, что б сказать: "не виноватая я, он сам пришел"!
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:29
    +1
    Шарль Мишель
    Еще один "миротворец" ЕС. А как хитренько переложил ответственность за поставки самолетов на индивидуальных членов ЕС и его тут же поддержала Урсула, которая фон.
  11. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:49
    0
    Вся гейропа против России, как и в ВОВ.
    Ну что ж, тогда выстояли, надеюсь и сейчас выстоим! А по сути, завуалированная 3-я мировая!
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:15
    0
    Это компетенция стран-членов, они должны решать, что и в каком объеме поставлять

    О как! А когда Путин еще в 2014 году разослал письма главам стран ЕС - то Брюссель в истерике завопил, что общаться с отдельными странами недопустимо, что все страны ЕС абсолютно все внешнеполитические решения должны принимать сообща, только единогласно, и по-другому быть не может!
  13. VasyaRules
    VasyaRules Сегодня, 14:44
    0
    Сначала они говорили что поставят лишь оборонительное и тяжелого не будет, теперь самолеты....почему еще не горят с тех баз на которых готовятся к передаче ?