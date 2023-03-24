Глава Евросовета: решение о поставках Украине самолётов должен принимать не ЕС, а его члены

Это решение, которое должно приниматься странами-членами, поэтому я не намерен высказывать свое собственное мнение, но мы считаем, что Киеву нужно больше поддержки и больше военной техники

Это компетенция стран-членов, они должны решать, что и в каком объеме поставлять

Решение о поставках Украине боевых самолетов должен принимать не ЕС, а его члены. Но им следует понимать, что Киев остро нуждается в военных поставках западных стран.Об этом председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил на брифинге по окончании первого дня саммита Евросоюза.Он отметил, что Брюссель якобы никак не влияет на решения стран Европы об отправке истребителей для ВСУ. Но при этом чиновник тут же намекнул, что украинские военные нуждаются в увеличении объемов поставок вооружения.- заявил глава Евросовета.Ему вторит и другой еврочиновник – глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.- утверждает она.В государствах Европы, как и в руководстве ЕС, поставку самолетов Киеву не считают первоочередной задачей. На первом месте в планах европейцев стоит передача украинским военным одного миллиона артиллерийских снарядов в течение этого года.Вчера власти Словакии отправили Киеву первую партию истребителей МиГ-29 в количестве четырех единиц. Комментируя это решение, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что эти самолеты пополнят список уничтоженной Вооруженными силами РФ вражеской техники.