Украина запросила поставку ударных вертолётов Ми-24 из состава ВВС Северной Македонии

Украина остро нуждается в боевой авиации, в том числе и армейской для прикрытия действий наземных войск. В настоящее время Киев нацелился на ударные вертолеты Ми-24 из состава ВВС Северной Македонии, украинское Минобороны очень хотело бы получить данные машины.
Украинская армейская авиация почти не имеет ударных вертолетов, в этом качестве используются еще советские Ми-8, активно скупаемые по всему миру. Потенциальное получение вертолетов Ми-24, имеющихся на вооружении ВВС Северной Македонии, воодушевило Киев, отправившего соответствующий запрос македонскому правительству. В Скопье сейчас оценивают все плюсы и минусы возможной передачи советских винтокрылых машин Воздушным силам ВСУ.
В Минобороны Северной Македонии подтвердили, что получили запрос от Украины, но вдаваться в подробности отказались, лишь заявили, что в настоящее время военные "анализируют украинский запрос". По данным из открытых источников, на вооружении македонских ВВС числится 12 вертолетов Ми-24. В каком они состоянии информации нет, но в Киеве готовы забрать их в любом, благо возможности для восстановления у Украины есть.
Как пишет македонская пресса, вероятность того, что вопрос с передачей вертолетов решится положительно для Украины, достаточно высока, но не прямо сейчас. Все дело в том, что Скопье пока не знает, чем их заменить, выбор в пользу западных вертолетов сделан, но о конкретных моделях пока речь не идет. В общем, как найдут замену, так и отдадут свои вертолеты. А по планам Минобороны республики, замена должна произойти к концу этого десятилетия.
В то же время не исключен вариант с немедленной передачей вертолетов Киеву, если об этом Северную Македонию "попросят", например, США, пообещав поставить что-нибудь взамен, но попозже.