Военное обозрение
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Украина запросила поставку ударных вертолётов Ми-24 из состава ВВС Северной Македонии

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Украина запросила поставку ударных вертолётов Ми-24 из состава ВВС Северной Македонии

Украина остро нуждается в боевой авиации, в том числе и армейской для прикрытия действий наземных войск. В настоящее время Киев нацелился на ударные вертолеты Ми-24 из состава ВВС Северной Македонии, украинское Минобороны очень хотело бы получить данные машины.


Украинская армейская авиация почти не имеет ударных вертолетов, в этом качестве используются еще советские Ми-8, активно скупаемые по всему миру. Потенциальное получение вертолетов Ми-24, имеющихся на вооружении ВВС Северной Македонии, воодушевило Киев, отправившего соответствующий запрос македонскому правительству. В Скопье сейчас оценивают все плюсы и минусы возможной передачи советских винтокрылых машин Воздушным силам ВСУ.

В Минобороны Северной Македонии подтвердили, что получили запрос от Украины, но вдаваться в подробности отказались, лишь заявили, что в настоящее время военные "анализируют украинский запрос". По данным из открытых источников, на вооружении македонских ВВС числится 12 вертолетов Ми-24. В каком они состоянии информации нет, но в Киеве готовы забрать их в любом, благо возможности для восстановления у Украины есть.

Как пишет македонская пресса, вероятность того, что вопрос с передачей вертолетов решится положительно для Украины, достаточно высока, но не прямо сейчас. Все дело в том, что Скопье пока не знает, чем их заменить, выбор в пользу западных вертолетов сделан, но о конкретных моделях пока речь не идет. В общем, как найдут замену, так и отдадут свои вертолеты. А по планам Минобороны республики, замена должна произойти к концу этого десятилетия.

В то же время не исключен вариант с немедленной передачей вертолетов Киеву, если об этом Северную Македонию "попросят", например, США, пообещав поставить что-нибудь взамен, но попозже.
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34 комментария
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  1. Старый_войн
    Старый_войн Сегодня, 13:35
    +4
    Украинцы все 30 лет независимости ходят с протянутой рукой, то газ, то помощь деньгами, то вооружение выпрашивают.
    Прям принцип жизни какой-то!
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:41
      -9
      Главное, что этот принцип работает. А мы, одетые в китайские шмотки, кричим "можем повторить"...
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:47
        +1
        России давно пора поставить Северную Македонию и прочих болгар, греков назад в Турцию. Султан их быстро научит намаз делать.
      2. Havoc
        Havoc Сегодня, 14:06
        +6
        Цитата: Владимир80
        Главное, что этот принцип работает. А мы, одетые в китайские шмотки, кричим "можем повторить"...

        Вы наверное очень удивитесь, когда узнаете что пол Америки ходит в Китайских шмотках.
      3. Ясная
        Ясная Сегодня, 14:19
        +1
        Цитата: Владимир80
        кричим "можем повторить"..

        А, мы и повторяем. Странно, что вы ещё не видели на Украине современных фашистов и бронетехнику с крестами.
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 14:29
          +1
          что мы повторяем? болтать языком? к сожалению, никаких побед и достижений нет... а за каждое слово нам придется дать ответ...
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 13:44
      -1
      Цитата: Старый_войн
      Украинцы все 30 лет независимости ходят с протянутой рукой, то газ, то помощь деньгами, то вооружение выпрашивают.
      Прям принцип жизни какой-то!


      Да это не принцип жизни. Это менталитет хо хля цкий, дайте, дайте, дайте....
      Очень хорошо знаю эти особи.... Есть одна такая в родне, и тоже у нее только дайте! Других слов она не знает! laughing
    3. Sergio_7
      Sergio_7 Сегодня, 13:49
      -2
      Своего уже почти ничего не осталось, вот и побираются по миру.
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 14:02
        +5
        Как не осталось ? Оказывается промышленность работает, и сельское хозяйство . И армия сильна и мотивирована.
        Мы то не побираемся, но и не производим сами, все берём на нефтедоллары . А любая наша промышленность - это сборка иностранных комплектующих, хоть камаз хоть чтз хоть автоваз.
        1. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 14:59
          -2
          В России, не смотря на т.н. "санкции" идет РЕАЛЬНЫЙ, БЫСТРЫЙ и МАССОВЫЙ переход экономики в целом и производств, в частности, на ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ комплектующие...

          РЕАЛЬНО идёт. Так что, не фиг рассказывать сказки о том, что "ситуация застыла" на состоянии двухлетней давности...

          Те же движки для Суперджета, к осени Россия сама РЕАЛЬНО производить начнет.

          И на всякий случай, в контексте сказок о "работающих" у "них" промышленности и сельском хозяйстве...

          ВСЁ ПМЯНУТОЕ может "работать", тем более УСПЕШНО работать, ЛИШЬ ПРИ БЕЗУПРЕЧНО ФУНКЦИОНИРУЩЕЙ СИСТЕМЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ. И НИКАК ИНАЧЕ...

          А с этим, как рассказывают несказочники, у режима обитателей крысятника на Банковой большие проблемы. Как и с "логистикой"...

          И они будут ещё больше...
          1. Владимир80
            Владимир80 Сегодня, 15:02
            +1
            е же движки для Суперджета, к осени Россия сама РЕАЛЬНО производить начнет

            очень хотелось бы... но лучше обсудить это когда действительно сей факт произойдет(когда полетит регулярный рейс суперджета с российским движком)
        2. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 15:04
          0
          Кстати... Поясните туманный для меня Ваш "тезис", типа мы "не производим", а "берём" на нефтедоллары...

          Эти самые "нефтедоллары", что "сами по себе" с какой-то "пальмы" в бюджет России падают?... Добыча и траспортировка энергоносителй (о технологии которых Вы даже приблизительного представления не имеете...) это, что не "производство", да?.. Тем более СТАБИЛЬНАЯ добыча и транспортировка?..
    4. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:49
      +2
      Поведение обитателей крысятника на Банковой, всё больше начинает напоминать поведение "приборзевшего" барыги в кабаке...

      Типа "щёлкнул пальцами" холопу - "европоловому", - "А принеси-ка мне, ещё "графин" Анисовой!! И цыгане пусть спляшут!!"

      Только реальный барыга, на оплату свой борзости, хоть бабки имеет, а обитатели крысятника на Банковой, уже надрессированы Дядей Сэмом "на халяву" борзеть...
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 14:26
        0
        Так, требуют уже штаны снять и задом повернуться
    5. kaufman
      kaufman Сегодня, 13:59
      +1
      Была бы у них нефть и газ как у нас, не просили бы, а покупали бы все, от гвоздей до самолетов на нефтедоллары. Как мы делаем.
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 14:20
        0
        Ага... Помечтайте...

        А ещё лучше, скажите, - "Был бы у них "печатный станок". Как у дяди Сэма...

        А когда "проснётесь", протрите глазки и постарайтесь вспомнить, не было ли "у них", скажем УНИКАЛЬНЫХ авиастроительных "антоновских" заводов?.. И много ли они, имя халявную энергетику на "даровом" по стоимости российском газе (да и то, в "кредит" поставлявшемся ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ) "самолётов" настроили?.. И для кого?..

        На всякий случай - УНИКАЛЬНЫЙ самолёт типа Мрии или Руслана это продукт с ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ добавленной стоимостью. Продажа которого, вполне может обдеспечить средства и для инвестиций в магистральную газопроводную транзитную инфраструктуру. Ну и много, за годы постсоветского развала и "европейской ориентации" бандеро-холопы нацики "напродавали" и "наинвестировали"?..
    6. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:59
      +3
      Киев, отправившего соответствующий запрос македонскому правительству.

      Да, мы видим, как политическое сложное выпрашивание Киева у запада вооружения постепенно переходит в простой запрос, подлежащий немедленному исполнению.
      Англосаксы последовательно и твёрдо делают своё дело.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:35
    +1
    Су25 македонские,простояли двадцать лет на земле.Такие же и "крокодилы"?.Впрочем,их отремонтировать смогут.Сколько времени это займет-вопрос
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:37
    +3
    Украина запросила поставку ударных вертолётов Ми-24 из состава ВВС Северной Македонии
    Пронюхали, что в Северной Македонии "завалялось" 12 штук и сразу запрос - дайте. Кого еще не растрясла на военную технику Украина уже наверное трудно назвать.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:02
      +6
      Цитата: rotmistr60
      Украина запросила поставку ударных вертолётов Ми-24 из состава ВВС Северной Македонии
      Пронюхали, что в Северной Македонии "завалялось" 12 штук и сразу запрос - дайте. Кого еще не растрясла на военную технику Украина уже наверное трудно назвать.

      Если реально, то по Украине все пронюхивания, договорённости... количество вооружения... и т.д. выполняет объединенный штаб НАТО.
  4. кредо
    кредо Сегодня, 13:39
    -3
    ...В каком они состоянии информации нет, но в Киеве готовы забрать их в любом, благо возможности для восстановления у Украины есть....

    До сих пор не отработанные цели для отечественных "Кинжалов" давно ждут их прилёта. Генштабу стоит поднапрячься.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:06
      +2
      Цитата: кредо
      Генштабу стоит поднапрячься.

      Знаю, что наши парни в ГШ и так работают круглосуточно и в офигенном напряжении. Слишком модная военная угроза навалилась на Россию. Мы, её на местах мало ощущаем. Апрель - май будут трудными.
  5. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 13:39
    -1
    Надеюсь что исправность вертолетов сопоставима с недавно отправленными самолетами Су-25 ВС Северной Македонии, а именно - непригодные для боевого применения или вовсе неисправные, а мощности заводов по ремонту вертолетов ВС Украины будут своевременно выведены из строя.
    1. Havoc
      Havoc Сегодня, 14:13
      +1
      Цитата: vorobejti
      Надеюсь что исправность вертолетов сопоставима с недавно отправленными самолетами Су-25 ВС Северной Македонии, а именно - непригодные для боевого применения или вовсе неисправные, а мощности заводов по ремонту вертолетов ВС Украины будут своевременно выведены из строя.

      Мотор Сич и выпускал двигатели для всех вертолётов в СНГ, так что с ремонтом у украинцев проблем не будет.
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:42
    -2
    Меня больше всего удивляют укро летуны. Они не понимают, что их реально отправляют на вылет как камикадзе? Неужели чувство самосохранения напрочь отсутствует?
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 13:55
      -1
      Промытые мозги что сражаются за страну, но на самом деле за нато и кружевные.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:08
      0
      Цитата: lukash66
      Меня больше всего удивляют укро летуны. Они не понимают, что их реально отправляют на вылет как камикадзе? Неужели чувство самосохранения напрочь отсутствует?

      Мозги русофобией у них промыты и все.
  7. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 13:59
    +3
    Ограбление века какое-то получается. Украинцы выбирают любую страну и говорят американцам хотим у них конфисковать такую-то технику, и американцы начинают давить на ту страну пока не получат результат.
  8. uav80
    uav80 Сегодня, 13:59
    0
    По данным из открытых источников, на вооружении македонских ВВС числится 12 вертолетов Ми-24

    8 из которых на хранении...

    ЗЫ: у Скопье есть ещё целый Ан-2, тоже можно отдать, его тоже вооружить можно...

  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:07
    +1
    Представляется такая картина.
    Идет бидон по гейропескому рынку, а за ним зелебоба. Проходят ряды немчуры.
    - зелебоба: "ПВО, танки, БМП надо...."
    - бидон немчуре: "Дайте"....
    Проходят ряды словаков:
    - зелебоба :"Летаки нужны, натовские не дают пока, хоть бывшие совковские СУшки или МИГи...."
    - бидон словакам: "Дайте, мы вам ПОТОМ другие дадим....".
    Проходят ряды македонцев:
    - зелебоба: "У этих вертушки совковские еще есть...."
    - бидон :"Дайте, мы вам ПОТОМ другие дадим....."
    И т.д. по рядам.....и т.д. потом ....., все потом...., а по рядам сейчас.
  10. lestad
    lestad Сегодня, 14:08
    +2
    Одновременно: вооружают украину, избавляют европу от росс. воен. техники переводя на амерзкую- двойной профит
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:11
    +2
    Дайте, дайте, дайте! Натура, однако. А, с давателями- братушками особый разговор должен быть. С ними, надо наверное обходиться более жестко, чем с извечными врагами. С теми (врагами) все понятно и что от них ожидать можно- известно. Хотя, о чем это я? Все наши братушки давно в стане врагов.
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:21
    +1
    Не, ну я понимаю, когда клянчат вооружение со складов и из запасников... Но требовать отдать себе пепелацы из состава строевых частей - это лютая наглость и полная потеря берегов!
  13. Tim666
    Tim666 Сегодня, 14:23
    0
    Цитата: Ghost1
    Промытые мозги что сражаются за страну, но на самом деле за нато и кружевные.

    А чем плохи кружевные труселя?Девки платят приличные деньги, говорят что мужикам нравится.