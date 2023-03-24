Военное обозрение
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Одной из целей ударов истребителей ВКС РФ по объектам в Сумской области мог быть ЗРК Patriot

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Одной из целей ударов истребителей ВКС РФ по объектам в Сумской области мог быть ЗРК Patriot

Вчера поздно вечером российские истребители нанесли массированный удар по объектам в Сумской области Украины. Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, в авианалете участвовали истребители Су-35 ВКС РФ, которые выпустили по целям одиннадцать управляемых планирующих авиационных бомб. Кроме того, говорится в заявлении ВС Украины, была задействована одна ракета Х-31П.


Генштаб ВСУ в утренней сводке, как и представитель Воздушных сил Украины, не сообщают, какие именно цели были поражены. Сегодня глава офиса президента Украины Андрей Ермак привычно заявил, что как минимум одна из российских ракет попала в жилые постройки в городе Белополье, расположенном на западе Сумской области. Хотя, как известно, такие разрушения чаще являются следствием непрофессиональной работы украинских зенитчиков.

Сверхзвуковая тактическая управляемая ракета средней дальности класса «воздух-земля» в модификации Х-31П предназначена для поражения радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов средней и большой дальности, в том числе систем ПРО «Пэтриот». Исходя из этого, ряд украинских СМИ высказали предположение, что целью ночного удара российских истребителей мог быть как раз американский зенитный ракетный комплекс Patriot, базирующийся в Сумской области.

В конце прошлого года, во время посещения президентом Зеленским Вашингтона, Белый дом пообещал Киеву поставить как минимум одну батарею этих ЗРК. Еще один комплекс «Пэтриот» поставить на Украину пообещала Германия. Позже появилась информация, что порядка 100 украинских военнослужащих проходят обучение на военной базе в штате Оклахома использованию этой системы ПВО/ПРО. Сообщалось, что после окончания курсов они отбудут на Украину вместе со столь долго выпрашиваемой у союзников ЗРК Patriot.

О том что одна из батарей ЗРК уже прибыла в распоряжение ВСУ и проходит развертывание в начале марта написала газета Financial Times. Официальное политическое и военное руководство Украины эту информацию не подтвердило.

Будем надеяться, что в сегодняшней сводке Минобороны РФ не ограничится, как обычно, сухим сообщением о «поражении всех целей» в результате ракетного удара и сообщит подробности, что именно было уничтожено российскими летчиками в Сумской области.
Автор:
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Х-31#/media
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22 комментария
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:05
    +13
    Мог быть)))), а мог быть Хаймарс или эшелон с Леопардами. Или туалет на даче зеленского .
    Дорогая редакция.......
    Это не статьи для ВО . Это вброс
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:13
      +5
      Цитата: kaufman
      мог быть Хаймарс или эшелон с Леопардами

      В любом случае нам нужно мешать их группировкам состредотачиваться для наступления.
      1. Sergio_7
        Sergio_7 Сегодня, 14:17
        +3
        Однозначно Генштаб над этим работает! Все ждут этого контрнаступления окраинцев!
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 14:36
        +2
        Цитата: Теренин
        Цитата: kaufman
        мог быть Хаймарс или эшелон с Леопардами

        В любом случае нам нужно мешать их группировкам состредотачиваться для наступления.

        Бандера тоже ждет к себе захистников: скучно одному на сковородке жарится. am
    2. bk316
      bk316 Сегодня, 14:23
      +1
      Мог быть)))), а мог быть Хаймарс или эшелон с Леопардами.

      Х-31П ни по Хаймарсу ни по эшелону не попасть.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:08
    +3
    Тут за Химеры молчек и ничего не докажешь, все установки по словам Киева в строю, а про Патриот и заикаться не стоит, не признают ни за что.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 14:16
      +4
      Все тайное рано или поздно становится явным.
      10 Су-35 в одном налете означает, что цель достойная.
      И просто хорошо, что авиация начала поддерживать войска. hi
    2. bk316
      bk316 Сегодня, 14:29
      +2
      Если наряд средств поражения был именно такой,
      то вряд ли это патриот.
      Должно было быть несколько Х-31П и скорей всего без УПАБов, ну или парочку.
      Тут вероятно был серьезный объект (типа штаба или скопления техники) прикрытый каким-нибудь слабеньким комплексом ПВО. Сначала ЗРК ликвидировали при помощи Х-31П , а потом уже расфигачили сам объект. Классический вариант налета. Спастись помогает эшелонированная ПВО.
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:52
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Тут за Химеры молчек и ничего не докажешь, все установки по словам Киева в строю, а про Патриот и заикаться не стоит, не признают ни за что.

      Судя по тому что об использовании хаймерсов сейчас говорят не так уж и часто, можно предположить, что в отчётах конашенкова доля правды всё же присутствует. feel
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 15:08
        0
        Хорон hi, тут скорее другое, наступление на носу и Химеры и Б. К. берегут.
  3. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 14:09
    0
    пэтриот скорее всего будет прикрывать с ударный кулак всу при наступлении,чтобы с авиацией и искандерами бороться.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 14:12
      +4
      Цитата: Constantin N
      пэтриот скорее всего будет прикрывать с ударный кулак всу при наступлении

      Прикрывать он может быть и будет, но недолго...
    2. JonnyT
      JonnyT Сегодня, 14:13
      +2
      Так сегодня инфа(слухи) в сети всплывала, что ВСУ хотят ударить этим кулаком по Белгородской области
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 14:38
        +3
        кулаком по Белгородской области
        Это самоубийство для них.
    3. bk316
      bk316 Сегодня, 14:35
      +6
      пэтриот скорее всего будет прикрывать с ударный кулак всу при наступлении,чтобы с авиацией и искандерами бороться.

      Вот это точно нет. Пэтриот по сути объектовое ПВО. Его в наступлении использовать затруднительно. Его как-то надо подтянуть на расстояние около 100 км к линии соприкосновения, при наступлении значит километров хотя бы на 50. При его малой мобильности его сразу раздолбят РСЗО, а он у украинцев один. Ну а искандеры он вообще перехватывать не умеет.
    4. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 14:37
      0
      Ничего Пэтриот прикрыть в принципе не способен. Дальность мизерная, мобильные возможности почти на нуле, так, простенький объектовый комплекс с ограниченными углами защиты. Его самого нужно защищать огромным числом комплексов малой дальности.
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 15:02
        +2
        Его самого нужно защищать огромным числом комплексов малой дальности.

        Еще раз. От офицера ПВО laughing Любой объектовый ЗРК большой дальности надо защищать .
        Никакой объектовый ЗРК не предназначен для прикрытия войск в наступлении.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:16
    +2
    Опус конечно не о чем, но одно очевидно и вероятно, что бомбили не коровники и свинарники с животиной, нет конечно может и аналогичные строения, но с иной живностью.
  5. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 14:28
    +3
    ряд украинских СМИ высказали предположение, что целью ночного удара российских истребителей мог быть как раз американский зенитный ракетный комплекс Patriot, базирующийся в Сумской области.

    Не верю! Дальше Львовской обл. Патриота не отправят, слишком велики шансы, что на восточном фронте его сильно обидят, а это станет национальной трагедией небратьев! А вот на западе окраины под контролем АВАКС-ов за него можно быть куда спокойнее.
  6. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 14:35
    0
    Да все просто: применили 11 бомб и ракету, ВСУ сбили 30, все как всегда.
  7. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:56
    +1
    Если бы это был Патриот, то наш спецназ высадился бы на вертолётах и утащил бы его в Россию.
    Напоминаю от Сум до нашей границы 30 км! soldier
  8. ufpb
    ufpb Сегодня, 14:59
    0
    В результате обстрела Белополья погибли 2 человека, ранены 9 человек. Разрушено административное здание, здание школы, жилой дом; повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие.
    Во время ночной атаки погибли 37-летний старший лейтенант полиции Вадим Листопад и сторож местной школы.
    https://twitter.com/i/status/1639219794326028288