Одной из целей ударов истребителей ВКС РФ по объектам в Сумской области мог быть ЗРК Patriot

Вчера поздно вечером российские истребители нанесли массированный удар по объектам в Сумской области Украины. Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, в авианалете участвовали истребители Су-35 ВКС РФ, которые выпустили по целям одиннадцать управляемых планирующих авиационных бомб. Кроме того, говорится в заявлении ВС Украины, была задействована одна ракета Х-31П.
Генштаб ВСУ в утренней сводке, как и представитель Воздушных сил Украины, не сообщают, какие именно цели были поражены. Сегодня глава офиса президента Украины Андрей Ермак привычно заявил, что как минимум одна из российских ракет попала в жилые постройки в городе Белополье, расположенном на западе Сумской области. Хотя, как известно, такие разрушения чаще являются следствием непрофессиональной работы украинских зенитчиков.
Сверхзвуковая тактическая управляемая ракета средней дальности класса «воздух-земля» в модификации Х-31П предназначена для поражения радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов средней и большой дальности, в том числе систем ПРО «Пэтриот». Исходя из этого, ряд украинских СМИ высказали предположение, что целью ночного удара российских истребителей мог быть как раз американский зенитный ракетный комплекс Patriot, базирующийся в Сумской области.
В конце прошлого года, во время посещения президентом Зеленским Вашингтона, Белый дом пообещал Киеву поставить как минимум одну батарею этих ЗРК. Еще один комплекс «Пэтриот» поставить на Украину пообещала Германия. Позже появилась информация, что порядка 100 украинских военнослужащих проходят обучение на военной базе в штате Оклахома использованию этой системы ПВО/ПРО. Сообщалось, что после окончания курсов они отбудут на Украину вместе со столь долго выпрашиваемой у союзников ЗРК Patriot.
О том что одна из батарей ЗРК уже прибыла в распоряжение ВСУ и проходит развертывание в начале марта написала газета Financial Times. Официальное политическое и военное руководство Украины эту информацию не подтвердило.
Будем надеяться, что в сегодняшней сводке Минобороны РФ не ограничится, как обычно, сухим сообщением о «поражении всех целей» в результате ракетного удара и сообщит подробности, что именно было уничтожено российскими летчиками в Сумской области.