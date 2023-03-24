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Находившийся более года в дальнем походе фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся в Североморск

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Находившийся более года в дальнем походе фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся в Североморск

Российский фрегат "Адмирал Касатонов" завершил дальний поход и вернулся в Североморск, к месту постоянной дислокации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


В Североморске прошла торжественная встреча экипажей фрегата "Адмирал Касатонов" и среднего морского транспорта "Академик Пашинин" проекта 23130. Отряд кораблей вернулся из Средиземного моря, где выполнял задачи боевого похода. На берегу моряков встретил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, по традиции вручивший капитанам жареных поросят, а отличившимся морякам — награды и грамоты. Но больше всех возвращению моряков радовались их родные, также присутствовавшие на встрече.

Фрегат "Адмирал Касатонов" провел в дальнем походе 420 суток, покинув Североморск 23 января 2022 года. Все это время корабль выполнял боевые задачи в Средиземном море, прикрывая южные рубежи России на фоне проводимой спецоперации, пройдя в общей сложности более 66,5 тыс. морских миль, что по протяженности соответствует трем кругосветным плаваниям.


Средний морской транспорт "Академик Пашинин" провел в Средиземном море восемь месяцев, обеспечивая российскую группировку кораблей топливом и другими материальными средствами. За этот период судно прошло около 19 тыс. морских миль, выполнив 118 заправок кораблей и судов.

Из Средиземного моря "Адмирал Касатонов" и "Академик Пашинин" совершили переход на Северный флот в составе одного отряда, прибыв в пункт постоянной дислокации 23 и 22 марта 2023 года соответственно.
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15 комментариев
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  1. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 14:13
    0
    Интересно, с какой периодичностью меняется экипаж, в таком долгом походе
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 14:15
      +4
      Цитата: Читателль 2013
      Интересно, с какой периодичностью меняется экипаж, в таком долгом походе

      В боевом походе действует принцип : "Коней на переправе не меняют", тем более боевых... Они выполняли свою СВО
    2. Бонифаций
      Бонифаций Сегодня, 14:25
      +1
      экипаж не меняется вообще - так уж повелось в ВМФ
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:28
      0
      Интересно, с какой периодичностью меняется экипаж, в таком долгом походе
      Знаю, что на стратегических ПЛ есть два экипажа и на "Курске" погиб второй экипаж. Но Бывает, в автономку набирают отчасти смешанный экипаж в целях обучения или самых лучших по специальности. Писали, что экипаж "Адм.Касатонова" имел некоторую ротацию с отправкой в отпуск с базы Хмеймим. Но костяк всегда сохранялся.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 14:43
        0
        "Курск" был ПЛАРК, а нес стратегическим ракетоносцем.
    4. Морячок Мурманский
      Морячок Мурманский Сегодня, 14:49
      0
      по медицине 120 суток смена это с заходами на стоянку с отдыхом пару суток, макс 210 суток потм глючить начнешь))
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 15:23
        0
        АПЛ, максимум ходят на 3 месяца.
        Корабли неограниченно, до выполнения поставленных задач. Давненько Наш корабль не ходил в такой длительный поход. Но, с учетом нахождения в районе базы Тартус, были передышки.
    5. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 15:11
      0
      Экипажи на кораблях в дальних походах, не меняются.
      Только на атомных лодках существует два экипажа. Лодка приходит с БС и меняется экипаж.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:20
    +2
    Адмирал Касатонов,подвёл поотугальцев под суд за отказ ими, его сопровождать. Проходил мимо Эдинбурга.Не его ли присутствие рядом,заставило англицкие рук трястись.Англичане с перепугу,сегодня научноисследовательское судно в Эдинбурге в доке уронили,14 человек пострадало,будет весело его на ровный киль ставить.
  3. Luminman
    Luminman Сегодня, 14:36
    0
    Любопытно, а морской транспорт "Академик Пашинин" имеет хоть какое-то вооружение?
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 14:59
      0
      Цитата: Luminman
      морской транспорт "Академик Пашинин" имеет хоть какое-то вооружение

      https://topwar.ru/167401-kormilec-rossijskogo-flota-srednij-morskoj-tanker-proekta-23130.html
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 15:05
      +1
      Цитата: Luminman
      Любопытно, а морской транспорт "Академик Пашинин" имеет хоть какое-то вооружение?

      Конечно, ПМ у офицеров и мичманов...)))
    3. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 15:14
      0
      Академик Пашин- танкер и он естественно не имеет вооружений. Вспомогательный флот ВМФ, практически не имеет вооружений.
      1. Ватервейс 672
        Ватервейс 672 Сегодня, 15:35
        0
        Не знаю, как сейчас а раньше могли поставить вооружение на танкера ВМФ. Танкер "Днестр" на фото, вверху с открытыми а/установками, внизу эти пушки закрыты контейнерами, сзади грузовые стрелы для их снятия.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:05
    0
    Вот, это я понимаю, боевая работа флота. Очень серьезный "пробег". И, главное - опыт, для личного состава. Достойно уважения.