Находившийся более года в дальнем походе фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся в Североморск

Российский фрегат "Адмирал Касатонов" завершил дальний поход и вернулся в Североморск, к месту постоянной дислокации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В Североморске прошла торжественная встреча экипажей фрегата "Адмирал Касатонов" и среднего морского транспорта "Академик Пашинин" проекта 23130. Отряд кораблей вернулся из Средиземного моря, где выполнял задачи боевого похода. На берегу моряков встретил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, по традиции вручивший капитанам жареных поросят, а отличившимся морякам — награды и грамоты. Но больше всех возвращению моряков радовались их родные, также присутствовавшие на встрече.
Фрегат "Адмирал Касатонов" провел в дальнем походе 420 суток, покинув Североморск 23 января 2022 года. Все это время корабль выполнял боевые задачи в Средиземном море, прикрывая южные рубежи России на фоне проводимой спецоперации, пройдя в общей сложности более 66,5 тыс. морских миль, что по протяженности соответствует трем кругосветным плаваниям.
Средний морской транспорт "Академик Пашинин" провел в Средиземном море восемь месяцев, обеспечивая российскую группировку кораблей топливом и другими материальными средствами. За этот период судно прошло около 19 тыс. морских миль, выполнив 118 заправок кораблей и судов.
Из Средиземного моря "Адмирал Касатонов" и "Академик Пашинин" совершили переход на Северный флот в составе одного отряда, прибыв в пункт постоянной дислокации 23 и 22 марта 2023 года соответственно.