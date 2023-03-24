Самолёты радиоэлектронной разведки ВВС США и Великобритании были замечены у границ России после того, как власти Финляндии открыли небо для авиации НАТО

Впервые после того, как власти Финляндии открыли для авиации военного блока НАТО воздушное пространство страны, американский и британский самолёты радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint были замечены неподалеку от границ России в районе Ленинградской области и Карелии. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Турецкая парламентская комиссия по внешним связям одобрила законопроект, предполагающий членство Финляндии в НАТО. Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал законы, согласно которым страна готова стать членом альянса. Утверждение документов главой государства стало финальным мероприятием в процессе ратификации вступления Финляндии в военный блок. Подписав соглашения, Ниинисте выразил полную приверженность обязательствам, изложенным в этих документах.
До недавнего времени единственным препятствием на пути Финляндии в НАТО оставалась позиция парламентов Турции и Венгрии, отказывавшихся одобрять соответствующее соглашение. Однако, накануне президентских выборов в Турции парламент этой страны все же решил подписать соответствующий законопроект об одобрении вступления Финляндии в военный блок. Ожидается, что парламент Венгрии вслед за Турцией в ближайшее время одобрит заявку Финляндии.
Власти Швеции и Финляндии приняли решение об отказе от нейтралитета и присоединении к НАТО в мае прошлого года. В настоящее время обе заявки одобрены правительствами 28 из 30 стран альянса. Анкара резко ужесточила свою позицию в отношении вступления Швеции в НАТО после акции с публичным сожжением Корана в Стокгольме, совершенной с разрешения властей страны. Правда, с недавних пор власти Турции заявляют, что готовы одобрить вступление в альянс сначала Финляндии, а затем, возможно, и Швеции.