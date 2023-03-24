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Самолёты радиоэлектронной разведки ВВС США и Великобритании были замечены у границ России после того, как власти Финляндии открыли небо для авиации НАТО

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Самолёты радиоэлектронной разведки ВВС США и Великобритании были замечены у границ России после того, как власти Финляндии открыли небо для авиации НАТО

Впервые после того, как власти Финляндии открыли для авиации военного блока НАТО воздушное пространство страны, американский и британский самолёты радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint были замечены неподалеку от границ России в районе Ленинградской области и Карелии. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.


Турецкая парламентская комиссия по внешним связям одобрила законопроект, предполагающий членство Финляндии в НАТО. Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал законы, согласно которым страна готова стать членом альянса. Утверждение документов главой государства стало финальным мероприятием в процессе ратификации вступления Финляндии в военный блок. Подписав соглашения, Ниинисте выразил полную приверженность обязательствам, изложенным в этих документах.

До недавнего времени единственным препятствием на пути Финляндии в НАТО оставалась позиция парламентов Турции и Венгрии, отказывавшихся одобрять соответствующее соглашение. Однако, накануне президентских выборов в Турции парламент этой страны все же решил подписать соответствующий законопроект об одобрении вступления Финляндии в военный блок. Ожидается, что парламент Венгрии вслед за Турцией в ближайшее время одобрит заявку Финляндии.

Власти Швеции и Финляндии приняли решение об отказе от нейтралитета и присоединении к НАТО в мае прошлого года. В настоящее время обе заявки одобрены правительствами 28 из 30 стран альянса. Анкара резко ужесточила свою позицию в отношении вступления Швеции в НАТО после акции с публичным сожжением Корана в Стокгольме, совершенной с разрешения властей страны. Правда, с недавних пор власти Турции заявляют, что готовы одобрить вступление в альянс сначала Финляндии, а затем, возможно, и Швеции.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Balon Greyjoy
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20 комментариев
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  1. Sergio_7
    Sergio_7 Сегодня, 14:17
    +6
    Кто бы сомневался! Теперь граница с НАТО увеличится на 1300 км....
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:50
      +4
      Цитата: Sergio_7
      Кто бы сомневался! Теперь граница с НАТО увеличится на 1300 км....

      Кто бы сомневался в чём? В том, что все достижения СССР во внешней политике успешно погребены нынешней властью?
      А какие неудобства в ответ на агрессивные действия получила Финляндия? Финское посольство в России уехало на родину? Закрыта трасса Выборг-С.Петербург для проезда финских недругов? какой-то там канал перестал пропускать финские суда? Лес РФ перестал поставляться в Финляндию?
      Что финны получили в ответ за привязанность к американским ценностям?
      Да нихрена не изменилось...Кто же позволит залезть в карман частного предпринимателя?
      Даже стесняюсь спросить, откуда там бензин и нет ли там газопроводов из РФ, как на Украину?
      1. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:59
        +1
        Вот- вот! К сожалению, никто не ответит на эти вопросы, хотя они волнуют и беспокоят всех неравнодушных. А, они еще остались.
  2. donavi49
    donavi49 Сегодня, 14:20
    +9
    Вот так на карте это выглядит. В целом Финляндия позволяет зондировать интересные объекты дистанционными методами.
    1. B44
      B44 Сегодня, 15:33
      0
      Это выглядит плохо. Они могут действовать так близко, что даже не успеют поднять ПВО, если взлетят с аэродромов, близких к границе. Где взять ПВО для прикрытия такой растянутой границы?
  3. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 14:25
    +9
    Вот так, отодвигали-отодвигали границу с НАТО на юге, а она хлабысь, и под самым Питером оказалась. Шахматисты.
    1. LTCNL
      LTCNL Сегодня, 14:27
      +7
      Не юродствуйте, это произошло бы в любом случае как и с "нерасширением" НАТО на Восток, вопрос был только во времени.
      1. DMFalke
        DMFalke Сегодня, 14:39
        +1
        Не в любом, а именно в этом. В 2014 г. мы не позволили США занять Крым. И расслабились, видимо. Они разыграли партию "Украина" так, что получили Финляндию и Швецию. И уже не важно - завтра схлопнется незалежная, через годы - граница с РФ и НАТО то всё равно будет вплотную на западе (Украина там будет иль Польша - без разницы), а теперь ещё и вплотную на севере.
        Теперь только один вопрос остался - ракеты будут стоять в 100 км, 200 км от нашей границы или в 300 км.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:32
    +1
    Они наши войска в Карелии назвали - Карельский корпусом ,ищут места дислокации ничего необычного Пора в карелии аэродромы восстанавливать.Проезжая мимо одного ,видел бетонные ангары как в своё время в ГСВГ.СССР финам не доверял,всё там было.Пора беломорскую флотилию усиливать и ещё кое что вернуть в Белое море.
  5. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 14:37
    +1
    Этого и стоило, ожидать. Пройдет немного времени и в альянс войдет Швеция с их хорошим ВПК, Финляндия, которая позволит приблизиться к Питеру, позволят они разместить свои крылатые ракеты, на скандинавском полуострове . при условии милитаризации впк НАТО , то ШВеция поможет экономически, плюс у Шведов прекрасные САУ Арчер есть, и БМП их, а также минометы на платформе. Будут работать на НАТО их развитие. Надо, тоже начать милитизировать экономику и готовится к войне в обозримом будущем. и завершать вот эту войну.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 15:00
      0
      Швеция с их хорошим ВПК
      Их ВПК и так был в распоряжении любого,у кого есть деньги. А крылатые ракеты и так в Эстонии можно было разместить, а там в Россию мост ведет.
      1. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 15:13
        0
        Но они пошли по пути обложить со всех сторон. Пройдет немного времени, и в Азию они заглянут в Казахстан, там сейчас не спокойно , то имущество Роскосмоса арестуют и т.д. А еще есть Грузия и Азербайждан .
      2. B44
        B44 Сегодня, 15:38
        0
        У Эстонии нет армии, она даже не сможет защитить эти ракеты. Финляндия есть, у них небольшая, но хорошая армия и неплохая натовская техника, к тому же война на такой местности сильно вознаграждает Финляндию как защитника.
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:37
    0
    Die Briten und ihre "Metastase" die US-Amerikaner werden niemals
    aufhören, Russland und China bis aufs Blut zu reizen, deshalb sollte
    man ihnen endlich den "Dienst erweisen" und sie in den Staub treten!!

    Die einzige Sprache die diese Staaten von Völkermördern verstehen,
    ist ausschließlich die Sprache der Gewalt und nur SO kann man sich
    mit diesen Herrschaften "verständigen"...!!!

    Noch während sie sich strategisch "zieren", eine friedliche Lösung
    in der Ukraine auch nur in Erwägung zu ziehen, planen sie bereits
    eine riesige US-Militär-Basis in Polen...!!

    Man kann ja unterschiedlicher Auffassung sein, was die Anwendung
    nuklearer Waffen angeht, aber bisher hat mir noch keiner wirklich
    eine andere Methode vorgeschlagen, sich diese US-Filzläuse
    endlich vom Halse zu schaffen...!!?!
    1. Сергей_Симонов
      Сергей_Симонов Сегодня, 15:24
      0
      Gut gesagt.
      Und sehr genau! yes
      Что касается финнов...
      Они променяли свою самостоятельность.
      И взаимовыгодное сотрудничество с Россией.
      На коленно-локтевую позицию.
      И дело наверное даже не в финнах, как народе.
      А в тех проститутках, которые там "правят" .
      Под руководством фашингтонских сутенёров.
      Глобальные сатанисты давно отработали процесс подчинения
      и зомбирования мелких стран...
      Но самое грустное для финнов - это то, что всё что им гарантирует
      членство в натовском рейхе, - это выжженные термоядерные пустоши (в случае чего)
  7. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 14:55
    0
    Выход один. Рубить этой гидре основную голову, чтобы других не растила.
  8. km-21
    km-21 Сегодня, 14:55
    0
    Сначала нас приучат к близким пролетам разведчиков.
    Потом - бомбардировщиков.
    А потом...
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:56
    0
    Это все было ожидаемо. Вопрос в другом: чем ответим? Хотя, ответить надо было ещё вчера.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:02
    -1
    Ничего удивительного все друг за другом следят.
  11. Степан S
    Степан S Сегодня, 15:07
    0
    Нам нужны свои самолеты РЭР и много самолетов для постоянного дежурства вдоль границ НАТО. А то как то одни фиги с земли показывать и озабоченности выражать - толку мало.