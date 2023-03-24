«Картонная броня»: С какой целью радикально облегчили БМП-1, пожертвовав защитой

В адрес защищенности БМП-1, вставшей на вооружение армии СССР в 1966 году, было высказано немало критики. Многие эксперты и вовсе называют ее броню «картонной», так как она неспособна защитить от ПТРК, РПГ и даже 12,7-мм пулемёта, а также крайне уязвима к подрывам.К слову, о последних. Именно поэтому в ходе Чеченских и Афганской войн российские десантники старались передвигаться на данной машине, так сказать, «верхом». Впрочем, и данный прием не всегда спасал бойцов от ранений в случае «наезда» боевой машины на мину.В то же время, другие характеристики БМП-1 оказались довольно сбалансированными и удачными для выполнения поставленных задач. Так в чем же причина установки на машину столь «слабой» брони?Многие считают, что это напрямую связано с «плавучестью». Якобы именно по этой причине массу машины «втиснули» в 13 тонн, из-за чего пришлось пожертвовать броней.В то же время, новейший «Курганец-25» весит около 25 тонн и также умеет плавать. Таким образом, версия с отказом от более мощной брони в пользу «плавучести» имеет право на жизнь, но едва ли является главной причиной решения советских конструкторов.Основным же фактором в пользу «картонной брони» было банальное «удешевление» изделия. Все дело в том, что в середине 60-х, в разгар «Холодной войны» и «гонки вооружений», противоборствующие стороны готовились к ядерному противостоянию.По мнению советского военного руководства, в подобном конфликте необходимо обладать как можно большим парком боевых машин пехоты, чтобы хоть часть из них могла уцелеть и прорваться к установленным рубежам. не зря ведь ее прозвали «машиной судного дня».Собственно говоря, в СССР данная задача была выполнена с «завидным энтузиазмом». Всего было выпущено около 20 тысяч БМП-1. Для сравнения, американцы смогли «потянуть» производство 6 тысяч БМП «Брэдли» разных модификаций, а ФРГ около 2 тыс. БМП «Мардер».