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«Картонная броня»: С какой целью радикально облегчили БМП-1, пожертвовав защитой

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«Картонная броня»: С какой целью радикально облегчили БМП-1, пожертвовав защитой

В адрес защищенности БМП-1, вставшей на вооружение армии СССР в 1966 году, было высказано немало критики. Многие эксперты и вовсе называют ее броню «картонной», так как она неспособна защитить от ПТРК, РПГ и даже 12,7-мм пулемёта, а также крайне уязвима к подрывам.


К слову, о последних. Именно поэтому в ходе Чеченских и Афганской войн российские десантники старались передвигаться на данной машине, так сказать, «верхом». Впрочем, и данный прием не всегда спасал бойцов от ранений в случае «наезда» боевой машины на мину.

В то же время, другие характеристики БМП-1 оказались довольно сбалансированными и удачными для выполнения поставленных задач. Так в чем же причина установки на машину столь «слабой» брони?

Многие считают, что это напрямую связано с «плавучестью». Якобы именно по этой причине массу машины «втиснули» в 13 тонн, из-за чего пришлось пожертвовать броней.

В то же время, новейший «Курганец-25» весит около 25 тонн и также умеет плавать. Таким образом, версия с отказом от более мощной брони в пользу «плавучести» имеет право на жизнь, но едва ли является главной причиной решения советских конструкторов.

Основным же фактором в пользу «картонной брони» было банальное «удешевление» изделия. Все дело в том, что в середине 60-х, в разгар «Холодной войны» и «гонки вооружений», противоборствующие стороны готовились к ядерному противостоянию.

По мнению советского военного руководства, в подобном конфликте необходимо обладать как можно большим парком боевых машин пехоты, чтобы хоть часть из них могла уцелеть и прорваться к установленным рубежам. не зря ведь ее прозвали «машиной судного дня».

Собственно говоря, в СССР данная задача была выполнена с «завидным энтузиазмом». Всего было выпущено около 20 тысяч БМП-1. Для сравнения, американцы смогли «потянуть» производство 6 тысяч БМП «Брэдли» разных модификаций, а ФРГ около 2 тыс. БМП «Мардер».

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2 комментария
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  1. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 18:06
    0
    Товарищи , я не спец в этом деле и я знаю, что здесь есть спецы - хотел бы послушать их мнение. Заранее спасибо.
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:07
    +1
    Сколько можно пережёвывать одно и то же? Только ленивый о бедной БМП-1 не замолвил слово.