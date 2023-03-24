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Киевский режим собрался ввести санкции против предложившего забрать часть Украины румынского сенатора

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Киевский режим собрался ввести санкции против предложившего забрать часть Украины румынского сенатора

Министерство иностранных дел Украины выступило с инициативой наложения санкций против сенатора Румынии Дианы Шошоакэ, поскольку она создает риски для национальной безопасности страны. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.


Ранее Диана Шошоакэ внесла в сенат Румынии законопроект о разрыве соглашения о добрососедских отношениях с Украиной. По мнению сенатора, это необходимо для того, чтобы присоединить к Румынии часть территорий, которые в Бухаресте считают исторически румынскими, но которые сейчас входят в состав Украины.

Николенко сравнил действия Шошоакэ с политикой России, поскольку она подвергла сомнению территориальную целостность Украины. Однако в действительности Румыния никогда особо и не скрывала своих устремлений относительно части украинских территорий.

Шошоакэ предлагает вернуть Румынии Северную Буковину, то есть часть Черновицкой области, Буджак, включая молдавский город Кагул и украинские Болград и Измаил, область в Карпатских горах Марамуреш и остров Змеиный в Одесской области. По утверждению румынского сенатора, эти территории якобы несправедливо были отторгнуты в свое время от Румынии. Сейчас, вероятно, для возврата контроля над ними настал подходящий момент, считает Шошоакэ.

Был поднят в румынском сенате и вопрос о защите прав этнических румын, проживающих на Украине. Шошоакэ, в свою очередь, назвала российско-украинский конфликт противостоянием РФ и США, в котором нет особой заинтересованности для Румынии, так как страна может рассматриваться Вашингтоном и Москвой лишь как потенциальный театр военных действий, а ее граждане – как новое «пушечное мясо» для удовлетворения геополитических амбиций американского руководства.

Естественно, что такое заявление не могло не вызвать резко негативную реакцию киевского режима. Но Шошоакэ лишь рупор определенной части румын, включая и элиты, которые решили, что пора «под шумок» делить Украину.
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11 комментариев
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  1. Sergio_7
    Sergio_7 Сегодня, 14:57
    +1
    Пора «под шумок» делить Украину.

    Это нам решать, а не румынам!
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:15
      +3
      Цитата: Sergio_7
      Пора «под шумок» делить Украину.

      Это нам решать, а не румынам!

      Не всё так однозначно как нам бы хотелось и можно предположить, что когда дело для оставшейся части Украины совсем запахнет керосином Румыния, Венгрия, Словакия и Польша явочным порядком введут свои войска в регионы Западной Украины под предлогом "защиты национальных меньшинств" (уж не знаю от кого).
      Может так статься, что костяк НАТО не впишется за эту четвёрку, но даст нам понять, что дальнейшее движение российских войск к западной границе Украины может привести к войне уже со странами НАТО и предложит отдать регионы Западной Украины этим странам, Украину признать аннулированной, а топор войны зарыть до лучших (для США и блока НАТО) времён.
  2. spirit
    spirit Сегодня, 14:57
    +2
    Шошоакэ

    Она Шо?обалдела? Землицы Украинской она захотела.Фиг вам, а не землицы.это все для Польши!!!
    Сказал Николенко laughing
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 14:59
      +1
      И как размахнулся своим... Санкцием
    2. кредо
      кредо Сегодня, 15:33
      0
      Ну как же тут не вспомнить времена СССР самым лучшим словом, когда его боялись и слово не могли сказать всякие там румынии, венгрии или просто польши о желании поживится чужим добром.

      Боялись и даже пикнуть не могли. А сейчас? А сейчас они как пернатые и млекопитающиеся падальщики почувствовали раненую добычу грозного восточного медведя и решили поживится задарма. Осмелели поганые. angry
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:00
    +1
    "Ми не против" (из к/ф "Служили два товарища"), но без острова и г. Измаил. Суворовские места, знаете ли....
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:01
    0
    Киевский режим собрался ввести санкции против предложившего забрать часть Украины румынского сенатора
     Буря, в стакане.
  5. Everevil
    Everevil Сегодня, 15:04
    +1
    Министерство иностранных дел Украины выступило с инициативой наложения санкций против сенатора Румынии Дианы Шошоакэ...

    Интересно, в чём будут заключаться эти санкции? Ну вот что они ей могут сделать? Запретить въезд? Ну ладно, допустим. Что ещё? Вариантов, кроме "обидеться и заплакать" я не вижу laughing
  6. Трус
    Трус Сегодня, 15:13
    0
    «Вы что делаете? Я же ещё не умер!»
    Не помню откуда эта фраза, то ли из фильма, то ли из спектакля.
  7. Сергей_Симонов
    Сергей_Симонов Сегодня, 15:16
    +1
    о. Змеиный (СССР)
    С детства помню.
    "Маленькая земля в большом море".
    Какая нафиг Румыния
  8. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 15:24
    0
    Историческая память это дело такое...сложно выполнимое на политическом уровне.