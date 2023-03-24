Киевский режим собрался ввести санкции против предложившего забрать часть Украины румынского сенатора

Министерство иностранных дел Украины выступило с инициативой наложения санкций против сенатора Румынии Дианы Шошоакэ, поскольку она создает риски для национальной безопасности страны. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.
Ранее Диана Шошоакэ внесла в сенат Румынии законопроект о разрыве соглашения о добрососедских отношениях с Украиной. По мнению сенатора, это необходимо для того, чтобы присоединить к Румынии часть территорий, которые в Бухаресте считают исторически румынскими, но которые сейчас входят в состав Украины.
Николенко сравнил действия Шошоакэ с политикой России, поскольку она подвергла сомнению территориальную целостность Украины. Однако в действительности Румыния никогда особо и не скрывала своих устремлений относительно части украинских территорий.
Шошоакэ предлагает вернуть Румынии Северную Буковину, то есть часть Черновицкой области, Буджак, включая молдавский город Кагул и украинские Болград и Измаил, область в Карпатских горах Марамуреш и остров Змеиный в Одесской области. По утверждению румынского сенатора, эти территории якобы несправедливо были отторгнуты в свое время от Румынии. Сейчас, вероятно, для возврата контроля над ними настал подходящий момент, считает Шошоакэ.
Был поднят в румынском сенате и вопрос о защите прав этнических румын, проживающих на Украине. Шошоакэ, в свою очередь, назвала российско-украинский конфликт противостоянием РФ и США, в котором нет особой заинтересованности для Румынии, так как страна может рассматриваться Вашингтоном и Москвой лишь как потенциальный театр военных действий, а ее граждане – как новое «пушечное мясо» для удовлетворения геополитических амбиций американского руководства.
Естественно, что такое заявление не могло не вызвать резко негативную реакцию киевского режима. Но Шошоакэ лишь рупор определенной части румын, включая и элиты, которые решили, что пора «под шумок» делить Украину.