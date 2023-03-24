Киевский режим собрался ввести санкции против предложившего забрать часть Украины румынского сенатора

Министерство иностранных дел Украины выступило с инициативой наложения санкций против сенатора Румынии Дианы Шошоакэ, поскольку она создает риски для национальной безопасности страны. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.Ранее Диана Шошоакэ внесла в сенат Румынии законопроект о разрыве соглашения о добрососедских отношениях с Украиной. По мнению сенатора, это необходимо для того, чтобы присоединить к Румынии часть территорий, которые в Бухаресте считают исторически румынскими, но которые сейчас входят в состав Украины.Николенко сравнил действия Шошоакэ с политикой России, поскольку она подвергла сомнению территориальную целостность Украины. Однако в действительности Румыния никогда особо и не скрывала своих устремлений относительно части украинских территорий.Шошоакэ предлагает вернуть Румынии Северную Буковину, то есть часть Черновицкой области, Буджак, включая молдавский город Кагул и украинские Болград и Измаил, область в Карпатских горах Марамуреш и остров Змеиный в Одесской области. По утверждению румынского сенатора, эти территории якобы несправедливо были отторгнуты в свое время от Румынии. Сейчас, вероятно, для возврата контроля над ними настал подходящий момент, считает Шошоакэ.Был поднят в румынском сенате и вопрос о защите прав этнических румын, проживающих на Украине. Шошоакэ, в свою очередь, назвала российско-украинский конфликт противостоянием РФ и США, в котором нет особой заинтересованности для Румынии, так как страна может рассматриваться Вашингтоном и Москвой лишь как потенциальный театр военных действий, а ее граждане – как новое «пушечное мясо» для удовлетворения геополитических амбиций американского руководства.Естественно, что такое заявление не могло не вызвать резко негативную реакцию киевского режима. Но Шошоакэ лишь рупор определенной части румын, включая и элиты, которые решили, что пора «под шумок» делить Украину.