«Никто не поседел»: В Кремле ответили на вопрос о поездке президента РФ на Донбасс

18 марта президент России Владимир Путин посетил освобожденный Мариуполь (ДНР), что вызвало немалый резонанс в СМИ, особенно зарубежных.
При этом авторы некоторых западных публикаций и вовсе доходили до абсурда, утверждая и выискивая на фото российского лидера доказательства, что визит в Мариуполь совершил его двойник. На Украине, естественно, с готовностью «подхватили» данную версию.
Между тем Владимир Путин, прилетев в освобожденный город на Донбассе, сел за руль автомобиля и объехал несколько районов Мариуполя. Кроме того, российский лидер пообщался с местными жителями, что по утверждению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, изначально не было запланировано.
В то же время, официальный представитель Кремля ответил обозревателю из «Комсомольской правды» на вопрос о том, как в администрации президента отнеслись к визиту Владимира Путина в Мариуполь, особенно к его незапланированной части.
Никто не поседел
- заявил Песков.
В свою очередь, чиновник отметил, что восстановление и дальнейшее развитие новых регионов страны для президента является крайне важной задачей. При этом, как выразился пресс-секретарь Кремля, Путин всегда старается получать информацию из максимально возможного числа источников. С этим, в первую очередь, и была связана его поездка в Мариуполь.