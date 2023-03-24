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«Никто не поседел»: В Кремле ответили на вопрос о поездке президента РФ на Донбасс

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«Никто не поседел»: В Кремле ответили на вопрос о поездке президента РФ на Донбасс

18 марта президент России Владимир Путин посетил освобожденный Мариуполь (ДНР), что вызвало немалый резонанс в СМИ, особенно зарубежных.


При этом авторы некоторых западных публикаций и вовсе доходили до абсурда, утверждая и выискивая на фото российского лидера доказательства, что визит в Мариуполь совершил его двойник. На Украине, естественно, с готовностью «подхватили» данную версию.

Между тем Владимир Путин, прилетев в освобожденный город на Донбассе, сел за руль автомобиля и объехал несколько районов Мариуполя. Кроме того, российский лидер пообщался с местными жителями, что по утверждению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, изначально не было запланировано.

В то же время, официальный представитель Кремля ответил обозревателю из «Комсомольской правды» на вопрос о том, как в администрации президента отнеслись к визиту Владимира Путина в Мариуполь, особенно к его незапланированной части.

Никто не поседел

- заявил Песков.

В свою очередь, чиновник отметил, что восстановление и дальнейшее развитие новых регионов страны для президента является крайне важной задачей. При этом, как выразился пресс-секретарь Кремля, Путин всегда старается получать информацию из максимально возможного числа источников. С этим, в первую очередь, и была связана его поездка в Мариуполь.
Автор:
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:11
    0
    Крайне важной задачей является защита этих регионов.Восстановление-хорошо.Но вдруг-"перегруппировка?Вон,тот же Северодонецк,или Рубежное не восстанавливаются..
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:14
      -1
      Сначала "перегруппировка" из Запорожской области, а потом "непростое решение" по Крыму. В случае если не удастся удержать наступление хинзиров.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 15:39
        0
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        В случае если не удастся удержать наступление хинзиров.

        По каким причинам ядерная держава с населением 146 424 729 не сможет удержать наступление х-в?
        Что не предусмотрено? Может быть, пора отправлять в окопы (размещать в первой линии) депутатов ГД, членов СФ, членов правительства? Глядишь, что-то изменится...
  2. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 15:15
    0
    Владимир Путин посетил освобожденный Мариуполь (ДНР), что вызвало немалый резонанс в СМИ,

    Я, наверно, что то пропустил...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:18
      0
      belay Да неделю назад..С Крыма в Мариуполь,потом в Ростов.Хвоста накрутить штабистам СВО
    2. Степан S
      Степан S Сегодня, 15:19
      0
      Я, наверно, что то пропустил...

      Значит пропустили. "Новости" уже неделя, где вы и были все это время? )
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:21
    0
    Какой двойник,англичане перепечатали украинский бред - четверник,и вообще Путин ВВ ,это "путешественник во времени." lol