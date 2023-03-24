Военное обозрение
Войти Регистрация

Военкор рассказал о процессе интеграции Народных милиций Донбасса в ВС РФ

1
Военкор рассказал о процессе интеграции Народных милиций Донбасса в ВС РФ

С самого начала специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации и Народные милиции Донецкой и Луганской Народных Республик, благодаря совместным действиям, обогащали свой боевой опыт. Об этом в своем Telegram-канале пишет военный корреспондент Александр Сладков, поднимая непростую тему интеграции Народных милиций в ВС РФ.


По словам Сладкова, первое время бойцы НМ ДНР и ЛНР и ВС РФ называли друг друга лишь «союзниками», действовали автономно. Российские вооруженные силы при этом считались куда более профессиональными, поскольку были несравнимо лучше обеспечены военной техникой и вооружением.

Однако боевые действия показали, что на некоторых направлениях милиции действовали даже эффективнее регулярной армии. Как отмечает Сладков, российские офицеры, обладавшие классическим системным военным образованием, полученным в военных училищах и академиях, многому учились у командиров Народных милиций, которые воевали непрерывно все восемь лет.

В результате, пишет военкор, произошло общее улучшение в обеспечении вооруженных сил, стало более тесным взаимодействие, а российские военные и «милиционеры» Донбасса перестали называть друг друга «союзниками». В итоге грани между ВС РФ и Народными милициями стерлись. После вхождения республик в состав Российской Федерации Народные милиции закономерно были интегрированы в состав ВС РФ как 1-й и 2-й армейские корпуса.

Сладков отмечает, что негативного опыта в процессе интеграции все же значительно меньше, чем позитивных результатов. Это не может не радовать, учитывая, что донецкие и луганские части уже заняли особое, почетное место в составе российских вооруженных сил.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
1 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:15
    0
    Верно замечено.Действовали лучше,зачастую.Чем ВС РФ.Причина?Наверное качество этих людей.Чувствовали,что защищают свою землю,свои семьи