Военкор рассказал о процессе интеграции Народных милиций Донбасса в ВС РФ

С самого начала специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации и Народные милиции Донецкой и Луганской Народных Республик, благодаря совместным действиям, обогащали свой боевой опыт. Об этом в своем Telegram-канале пишет военный корреспондент Александр Сладков, поднимая непростую тему интеграции Народных милиций в ВС РФ.По словам Сладкова, первое время бойцы НМ ДНР и ЛНР и ВС РФ называли друг друга лишь «союзниками», действовали автономно. Российские вооруженные силы при этом считались куда более профессиональными, поскольку были несравнимо лучше обеспечены военной техникой и вооружением.Однако боевые действия показали, что на некоторых направлениях милиции действовали даже эффективнее регулярной армии. Как отмечает Сладков, российские офицеры, обладавшие классическим системным военным образованием, полученным в военных училищах и академиях, многому учились у командиров Народных милиций, которые воевали непрерывно все восемь лет.В результате, пишет военкор, произошло общее улучшение в обеспечении вооруженных сил, стало более тесным взаимодействие, а российские военные и «милиционеры» Донбасса перестали называть друг друга «союзниками». В итоге грани между ВС РФ и Народными милициями стерлись. После вхождения республик в состав Российской Федерации Народные милиции закономерно были интегрированы в состав ВС РФ как 1-й и 2-й армейские корпуса.Сладков отмечает, что негативного опыта в процессе интеграции все же значительно меньше, чем позитивных результатов. Это не может не радовать, учитывая, что донецкие и луганские части уже заняли особое, почетное место в составе российских вооруженных сил.