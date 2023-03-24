Родственникам погибших украинских военнослужащих присылают похоронки с рекламными объявлениями, размещенными с обратной стороны извещений.В "нагрузку" к погибшему родственнику украинцам предлагается получить: скидку на средства женской гигиены, месяц бесплатной подписки на пиратский онлайн-кинотеатр, ролл "Филадельфия", а также скидку на доставку покупок, сделанных в одном из украинских сетевых супермаркетов.Украинские военкомы, помимо откровенных похищений мужчин призывного возраста с улиц населенных пунктов, магазинов и даже из квартир, теперь зарабатывают, размещая рекламные объявления на высылаемых родственникам погибших военнослужащих, в том числе попавших под насильственную мобилизацию, похоронках.Ранее в социальных сетях появлялись сообщения о том, что сотрудникам украинских военкоматов выплачиваются премии в размере 8 тысяч гривен (около 16 тысяч рублей) за каждого отловленного мужчину призывного возраста. Кроме того, существует норма, согласно которой каждый военком обязан поставить на фронт определенное количество новобранцев. При невыполнении нормы, военкомов могут отправить в окопы на Артемовское направление. Этими факторами объясняется рвение, с которым выполняют свои должностные обязанности сотрудники украинских военкоматов.Киевский режим запретил выезд из страны всем мужчинам призывного возраста, верхняя граница которого определена в 60 лет. Это в очередной раз подтверждает, что власти США готовы воевать с Россией до последнего украинца.