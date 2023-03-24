Военное обозрение
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На Украине размещают рекламу на обратной стороне извещений о смерти военнослужащих ВСУ

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На Украине размещают рекламу на обратной стороне извещений о смерти военнослужащих ВСУ

Родственникам погибших украинских военнослужащих присылают похоронки с рекламными объявлениями, размещенными с обратной стороны извещений.


В "нагрузку" к погибшему родственнику украинцам предлагается получить: скидку на средства женской гигиены, месяц бесплатной подписки на пиратский онлайн-кинотеатр, ролл "Филадельфия", а также скидку на доставку покупок, сделанных в одном из украинских сетевых супермаркетов.

Украинские военкомы, помимо откровенных похищений мужчин призывного возраста с улиц населенных пунктов, магазинов и даже из квартир, теперь зарабатывают, размещая рекламные объявления на высылаемых родственникам погибших военнослужащих, в том числе попавших под насильственную мобилизацию, похоронках.

Ранее в социальных сетях появлялись сообщения о том, что сотрудникам украинских военкоматов выплачиваются премии в размере 8 тысяч гривен (около 16 тысяч рублей) за каждого отловленного мужчину призывного возраста. Кроме того, существует норма, согласно которой каждый военком обязан поставить на фронт определенное количество новобранцев. При невыполнении нормы, военкомов могут отправить в окопы на Артемовское направление. Этими факторами объясняется рвение, с которым выполняют свои должностные обязанности сотрудники украинских военкоматов.

Киевский режим запретил выезд из страны всем мужчинам призывного возраста, верхняя граница которого определена в 60 лет. Это в очередной раз подтверждает, что власти США готовы воевать с Россией до последнего украинца.

Автор:
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:20
    0
    Вечное и не изменное.Для кого война-мать родна..
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:21
      0
      На Украине размещают рекламу на обратной стороне извещений о смерти военнослужащих ВСУ


      Такое мог придумать только циничный бандера.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:21
    0
    Так чего добру(бумаге) то пропадать??? Лишняя гривна чиновничку что разрешил не будет.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:25
      +1
      Ропот 55 hi.

      Це по Эуропейски. Ага.

      ‐------------------
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 15:29
        +1
        Nexcom hi, а то людей кремируют с пользой для общества, жирафов валят тоже не просто так. Короче "Цивилизованный" мир.
  3. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 15:28
    0
    При невыполнении нормы, военкомов могут отправить в окопы на Артемовское направление.
    Ага, как то делал машину товарищу подполковнику. Он меня грозился в армию направить...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:32
      0
      Так плохо сделали что грозился????
  4. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 15:29
    0
    Сомнительная новость.
    Никто не заплатит за рекламу, которая в принципе не может работать, а объявление на похоронке скорее повредит тому, на кого оно указывает.
    Я бы ещё поверил в использование любых доступных листочков из-за нехватки бумаги.
  5. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:34
    0
    Ниже опускаться некуда.

    PS Мнение администрации не несёт полезной информации. am
  6. dmiitriiy
    dmiitriiy Сегодня, 15:40
    0
    А ведь типографии обычно с рекламной печатью тиражом менее 50 тысяч листовок даже не заморачиваются, и притом это только на один город/район.