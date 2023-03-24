Военное обозрение
Войти Регистрация

Три польских САУ «Krab» потеряли ВСУ в ходе боёв на Купянском и Южно-Донецком направлениях - Минобороны

6
Три польских САУ «Krab» потеряли ВСУ в ходе боёв на Купянском и Южно-Донецком направлениях - Минобороны

Иностранные боевики, воюющие в составе так называемого "Иностранного легиона территориальной обороны ВСУ", лишились склада с боеприпасами, а командование "Юг" ВСУ - ангара с беспилотниками. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли серию ударов как по позициям ВСУ, так и вглубь обороны противника. По данным военного ведомства, в ходе этих ударов был уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ, располагавшийся в районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области. Подробности, как всегда, военные не предоставляют.

Кроме того, в районе Константиновки, находящейся на временно оккупированной территории ДНР, уничтожен склад боеприпасов, принадлежащий "Иностранному легиону", в составе которого воюют боевики из других государств. А в районе Степное Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

На основных направлениях встречные бои, больших изменений в обстановке нет, как будто обе стороны выжидают, кто сделает первый ход и перейдет к более масштабным действиям. Если судить по сообщениям из Киева, да западной прессе, то ВСУ готовят контрнаступление, а наши ждут в обороне. При этом на некоторых участках идет "активная оборона", а где и наступление. Это касается Бахмута. Как пишут некоторые военкоры с передовой, в воздухе чувствуется напряжение, скоро на каком-то направлении начнется.

А пока продолжается нанесение ударов по всей линии фронта. На Купянском направлении войска "Западной" группировки отработали по противнику в районах Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР, уничтожив до 60 человек личного состава ВСУ, два броневика, два автомобиля, гаубицу Д-20 и две польские САУ Krab.

На Красно-Лиманском под удар войск группировки "Центр" попали подразделения противника в районах Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР. Здесь потери у противника больше, сообщается об уничтожении до 125 всушников, трех броневиков и одной РСЗО "Град".

На Донецком подразделения "Южной" группировки войск уничтожили свыше 380 украинских военных, один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап и САУ "Гвоздика". На Южно-Донецком и Запорожском направлениях бои идут в районах Угледар, Новомихайловка ДНР, Луговское и Щербаки Запорожской области. Противник потерял более 40 человек личного состава, два пикапа, гаубицу Д-30, а также одну польскую САУ Krab.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, САУ "Гвоздика" и американская гаубица М777.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:23
    0
    Да, не спорю, напряжение на линии растет, и видно и слышно. Дай Бог нашим ратной удачи.
  2. B44
    B44 Сегодня, 15:28
    0
    Этот богатырь с погонами уничтожает технику быстрее, чем Запад доставляет. Дайте фото хоть одного уничтоженного товарища Краба.
  3. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 15:31
    0
    Интересно, на каком минимальном расстоянии от фронта побывал Конашенков?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:34
      +1
      На расстоянии положенном генерал-лейтенанту в должности оффициального представителя ГШ по связям с общественностью (или как там его должность правильно называется)
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:37
      0
      Цитата: kakvastam
      Интересно, на каком минимальном расстоянии от фронта побывал Конашенков?

      Надо было карты чертить курмиротрефом. А не как спиртовометром, как Вася Рогов.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:32
    0
    Практически никогда не упоминалось Конашенковым об ударах артиллерии , ракетных войск ВС РФ и ВКС по обьектам в Сумской области , а между тем эти удары наносятся переодически с июня прошлого года и регулярно с января этого. Только по заявлениям местных источников(глав районов Сумской орбласти) можно понять , что противник в этом районе несет существенные потери как в живой силе, так в технике и вооружении.. С чем это связано? В Сумской и Харьковской области формируются ударные "кулаки" для контрнаступления ВСУ. Сегодня ночью по базам формирования был нанесен массированный удар ВКС РФ управляемыми авиционными бомбами.