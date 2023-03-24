Три польских САУ «Krab» потеряли ВСУ в ходе боёв на Купянском и Южно-Донецком направлениях - Минобороны

Иностранные боевики, воюющие в составе так называемого "Иностранного легиона территориальной обороны ВСУ", лишились склада с боеприпасами, а командование "Юг" ВСУ - ангара с беспилотниками. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли серию ударов как по позициям ВСУ, так и вглубь обороны противника. По данным военного ведомства, в ходе этих ударов был уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ, располагавшийся в районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области. Подробности, как всегда, военные не предоставляют.
Кроме того, в районе Константиновки, находящейся на временно оккупированной территории ДНР, уничтожен склад боеприпасов, принадлежащий "Иностранному легиону", в составе которого воюют боевики из других государств. А в районе Степное Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На основных направлениях встречные бои, больших изменений в обстановке нет, как будто обе стороны выжидают, кто сделает первый ход и перейдет к более масштабным действиям. Если судить по сообщениям из Киева, да западной прессе, то ВСУ готовят контрнаступление, а наши ждут в обороне. При этом на некоторых участках идет "активная оборона", а где и наступление. Это касается Бахмута. Как пишут некоторые военкоры с передовой, в воздухе чувствуется напряжение, скоро на каком-то направлении начнется.
А пока продолжается нанесение ударов по всей линии фронта. На Купянском направлении войска "Западной" группировки отработали по противнику в районах Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР, уничтожив до 60 человек личного состава ВСУ, два броневика, два автомобиля, гаубицу Д-20 и две польские САУ Krab.
На Красно-Лиманском под удар войск группировки "Центр" попали подразделения противника в районах Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР. Здесь потери у противника больше, сообщается об уничтожении до 125 всушников, трех броневиков и одной РСЗО "Град".
На Донецком подразделения "Южной" группировки войск уничтожили свыше 380 украинских военных, один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап и САУ "Гвоздика". На Южно-Донецком и Запорожском направлениях бои идут в районах Угледар, Новомихайловка ДНР, Луговское и Щербаки Запорожской области. Противник потерял более 40 человек личного состава, два пикапа, гаубицу Д-30, а также одну польскую САУ Krab.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, САУ "Гвоздика" и американская гаубица М777.