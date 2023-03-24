Монахи Киево-Печерской лавры отказываются покидать обитель по решению Минкульта Украины

Киевские власти продолжают усиливать дискриминационные действия в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), даже не скрывая, что все притеснения делаются в пользу раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), самопровозглашенной в 2018 году.
Самое жесткое противостояние и борьба, в том числе сугубо имущественная, ведется вокруг права нахождения монахов УПЦ в Киево-Печерской лавре, одном из важнейших исторических центров не только украинского, но и российского православия.
В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь и Успенский собор, разрешив служить в них представителям раскольнической Православной церкви Украины. Позже Министерство культуры Украины предписало монахам покинуть лавру в срок до 29 марта. Остаться в обители они могут, если перейдут на сторону ПЦУ.
Очередную попытку выселения священнослужителей из лавры на этот раз предприняла администрация подконтрольного Минкульту национального заповедника «Киево-Печерская лавра», на территории которого расположен храмовый комплекс. О получении предписания покинуть 34-й корпус в своем видеообращении к президенту Зеленскому рассказал наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь).
Священнослужитель подчеркнул, что не считает это предписание законным, так как в свое время предложение «поселиться в лавре» монахи получили по решению Верховного совета и правительства Украины, а не Министерства культуры. Поэтому покидать 34-й корпус, как, впрочем, и другие здания лавры, они не намерены, заявил Павел.
Митрополит отметил, что братия обращается к президенту, кабинету министров, главе Верховной рады и просит «положить преграждение злу Министерства культуры» и руководства национального заповедника «Киево-Печерская лавра». Павел подчеркнул, что дальнейшие гонения и притеснения служителей УПЦ со стороны властей усиливают раскол в украинском обществе, что «может закончиться очень плачевно».
Каноническая УПЦ является второй на Украине по количеству прихожан после ПЦУ и первой по количеству священнослужителей, приходов монастырей. Гонения, в том числе с принудительным изгнанием из храмов, на Церковь усилились в прошлом году после начала российской спецоперации. Священнослужителей Украинской православной церкви киевский режим, в частности, обвиняет в тайном подчинении Московскому патриархату Русской православной церкви и сочувствии россиянам в целом.