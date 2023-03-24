Дезинформация, которую украинские спецслужбы распространяют в интернет-пространстве, может рассматриваться в качестве одного из косвенных признаков, указывающих на подготовку контрнаступления украинских формирований в ближайшее время. Об этом пишет Telegram-канал «Старше Эдды».
Например, в Белгородской области России происходит распространение различных слухов с помощью т.н. «сарафанного радио». В социальных сетях и мессенджерах появляются сообщения, что «брат свата соседки» видел танки Leopard или Abrams, солдат в униформе американской армии и тому подобное, и они якобы точно «пойдут на Белгород».
Такие вбросы призваны разжечь панику среди мирного населения приграничных регионов России. Но еще более важная их цель – распылить силы российской армии, отвлекая внимание от главного направления готовящегося контрнаступления ВСУ.
Украинское командование делает расчет на то, что российские войска будут вынуждены держать крупные группировки вдоль границ, и это не позволит им воспрепятствовать крупному контрнаступлению ВСУ на действительно важных для киевского режима направлениях. Например, сейчас киевский режим сосредотачивает крупные силы ВСУ в Днепре и Павлограде, и они явно пойдут не на север, а на другие направления.
Распространение подобных слухов и вбросов российскими гражданами, даже если они действуют из «благих» побуждений, играет на руку противнику, поскольку создает нужный ему информационный фон и отвлекает внимание и общества, и армии на неперспективные в действительности направления.