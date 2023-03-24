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Военкоры назвали распространяемую украинскими спецслужбами дезинформацию признаком подготовки контрнаступления ВСУ

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Военкоры назвали распространяемую украинскими спецслужбами дезинформацию признаком подготовки контрнаступления ВСУ

Дезинформация, которую украинские спецслужбы распространяют в интернет-пространстве, может рассматриваться в качестве одного из косвенных признаков, указывающих на подготовку контрнаступления украинских формирований в ближайшее время. Об этом пишет Telegram-канал «Старше Эдды».


Например, в Белгородской области России происходит распространение различных слухов с помощью т.н. «сарафанного радио». В социальных сетях и мессенджерах появляются сообщения, что «брат свата соседки» видел танки Leopard или Abrams, солдат в униформе американской армии и тому подобное, и они якобы точно «пойдут на Белгород».

Такие вбросы призваны разжечь панику среди мирного населения приграничных регионов России. Но еще более важная их цель – распылить силы российской армии, отвлекая внимание от главного направления готовящегося контрнаступления ВСУ.

Украинское командование делает расчет на то, что российские войска будут вынуждены держать крупные группировки вдоль границ, и это не позволит им воспрепятствовать крупному контрнаступлению ВСУ на действительно важных для киевского режима направлениях. Например, сейчас киевский режим сосредотачивает крупные силы ВСУ в Днепре и Павлограде, и они явно пойдут не на север, а на другие направления.

Распространение подобных слухов и вбросов российскими гражданами, даже если они действуют из «благих» побуждений, играет на руку противнику, поскольку создает нужный ему информационный фон и отвлекает внимание и общества, и армии на неперспективные в действительности направления.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:34
    0
    Кстати,Белгородское направление,одно из возможных направлений удара всук.Не зря там распространяют фейки.Пригожин вчера на совещании в штабе об этом говорил.Видео в телегеВО
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:34
    0
    Пустое это, про наступление в сторону Белгорода на ВО еще в январе "наговорились".... Можно рассматривать наступление на Минск, 100% никто не ждет.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:38
    0
    Крупные силы ВСУ сосредотачивает также и в Сумской и Харьковской областях. Сегодня ночью была слита "деза" о якобы оставлении ВС РФ Новой Каховки (Херсонская область) с какой это целью делается ? Да явно с той же ,как и на границе с Белгородской областью.
  4. Фразах
    Фразах Сегодня, 15:40
    0
    Население и так купается в бездонном океане дезинформации со всех сторон, на один правдивый факт приходится куча мусора, в котором он благополучно тонет.