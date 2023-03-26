Военное обозрение
Войти Регистрация

Республиканцы готовят альтернативу Трампу и Десантису на ближайшие выборы в США

8
Республиканцы готовят альтернативу Трампу и Десантису на ближайшие выборы в США

Будущие республиканские праймериз (предварительные внутрипартийные выборы) 2024 года долгое время считались гонкой двух человек - гонкой между Дональдом Трампом и губернатором Флориды Роном Десантисом. Но в последние недели другие кандидаты в президенты от Республиканской партии пытались выделить третью полосу, делая это — отчасти — изображая двух самых известных своих лидеров как банальных клонов.


Бывший посол США в ООН Никки Хейли и бывший вице-президент Майк Пенс начали более агрессивно критиковать позиции Трампа, а теперь и Десантиса по ряду внешних и внутренних вопросов, включая вопросы Украины и внутриамериканских реформ.

На этой неделе Хейли разместила статью в Wall Street Journal, в которой осудила «слабость некоторых политиков» в отношении Украины, а также раскритиковала «отсталое» предположение Десантиса о том, что конфликт является «территориальным спором». В последние дни бывший постпред США в ООН обратилась к Fox News, чтобы раскритиковать Трампа и Десантиса по этой теме и там. Хотя Десантис уже взял свои слова по Украине обратно, Хейли свою критику не остановила.

Трамп в этом неправ.

— сказала она Брайану Килмиду, что стало редким публичным упреком в адрес ее бывшего босса. На всякий случай она добавила, что:
Десантис в отношении взаимодействия с Украиной тоже совершенно не прав.


Рон Десантис, который в Конгрессе был решительным в отношении помощи Украине, на прошлой неделе объявил о своей публичной позиции против дальнейшей военной поддержки страны после якобы давления со стороны Трампа и его союзников. И несмотря на то, что ранее Десантис поддерживал повышение пенсионного возраста и приватизацию социального обеспечения, совсем недавно губернатор Флориды присоединился к Трампу, заявив, что такие программы, как Medicare (изменения в сфере медобслуживания в США), не следует отменять.

На неделе в университете Вашингтона и Ли в Вирджинии Майк Пенс тоже попытался заявить о своих политических отличиях от от Трампа и Десантиса, призвав к «здравому смыслу и состраданию». Повторяя более традиционную позицию Республиканской партии, он сказал репортерам, что не может «поддерживать голоса в нашей партии сегодня, которые просто хотят обойти проблему государственного долга, пообещав никогда не касаться социального обеспечения и медицинской помощи». С госдолгом - типичный приём практически любого американского кандидата. До выборов они заявляют, что потолок госдолга более поднимать не станут, а потом, в случае победы, о своих обещаниях спокойно забывают.

По прогнозам аналитиков Республиканской партии, попытка отличиться от Трампа и Десантиса вряд ли приведет к немедленному всплеску новой поддержки Хейли или Пенса. Но если кампания Трампа рухнет перед лицом многочисленных обвинений, а Десантис не сможет набрать обороты, это может сделать их запасным вариантом и более традиционными республиканскими лидерами.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:21
    +3
    Империя наносит ответный удар. Запускают кракенов чтоб отбить часть голосов от реально неугодных конкурентов, а потом дело техники мертвых душ кподкинуть своему зомби. Демократия в действии.
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 09:01
      0
      Республиканцы готовят альтернативу Трампу и Десантису на ближайшие выборы в США

      Не дай Бог амерсы выберут ,кого нибудь умного ,типо Рейгана или Трумана ,Тэтчер ..России тяжело придется тогда ! Надеюсь Россия успеет к оту времени закрепится и усилится на мировой геополитической арене .Давай ВВП жми дальше ,времени мало осталось
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:11
        0
        Рон Десантис, в Конгрессе был решительным в отношении помощи Украине,

        Я, уже стал забывать what в какой группе учился Ринат Десантин в школе ФСБ?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:37
    +2
    Никки Хейли... Майк Пенс
    А эти на своей коммунальной кухне продолжают плевать в кастрюлю соседа получая от этого моральное удовольствие. Сейчас сначала обольют дерьмом однопартийцев, потом демократы обольют их и все останутся при своем. Лишнее подтверждение того, что кто бы не стал американским президентом политика останется неизменной, а возможно и более агрессивной.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:14
      0
      Цитата: rotmistr60
      подтверждение того, что кто бы не стал американским президентом политика останется неизменной, а возможно и более агрессивной.

      Слово: "возможно" точно лишнее yes
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:44
    +2
    А мне вот прям не терпится увидеть во главе США республиканско-демократическо-либертарианское трансгендеро-многополое чёрно-бело-жёлтое-красное чудо! И тогда будет имям счастье! А нам - бесплатный цирк!
  4. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 09:03
    +1
    Да ушатала её жизнь, судя по внешнему виду. Думал ей лет эдак 65-68, а она моложе меня на 6 лет...
  5. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:17
    +1
    Какая-то мужеподобная дама.
    Ах да, в америке еще женщина не была президентом, причем она должна быть трансгендером и лесбиянкой.