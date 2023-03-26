Республиканцы готовят альтернативу Трампу и Десантису на ближайшие выборы в США

Трамп в этом неправ.

Десантис в отношении взаимодействия с Украиной тоже совершенно не прав.

Будущие республиканские праймериз (предварительные внутрипартийные выборы) 2024 года долгое время считались гонкой двух человек - гонкой между Дональдом Трампом и губернатором Флориды Роном Десантисом. Но в последние недели другие кандидаты в президенты от Республиканской партии пытались выделить третью полосу, делая это — отчасти — изображая двух самых известных своих лидеров как банальных клонов.Бывший посол США в ООН Никки Хейли и бывший вице-президент Майк Пенс начали более агрессивно критиковать позиции Трампа, а теперь и Десантиса по ряду внешних и внутренних вопросов, включая вопросы Украины и внутриамериканских реформ.На этой неделе Хейли разместила статью в Wall Street Journal, в которой осудила «слабость некоторых политиков» в отношении Украины, а также раскритиковала «отсталое» предположение Десантиса о том, что конфликт является «территориальным спором». В последние дни бывший постпред США в ООН обратилась к Fox News, чтобы раскритиковать Трампа и Десантиса по этой теме и там. Хотя Десантис уже взял свои слова по Украине обратно, Хейли свою критику не остановила.— сказала она Брайану Килмиду, что стало редким публичным упреком в адрес ее бывшего босса. На всякий случай она добавила, что:Рон Десантис, который в Конгрессе был решительным в отношении помощи Украине, на прошлой неделе объявил о своей публичной позиции против дальнейшей военной поддержки страны после якобы давления со стороны Трампа и его союзников. И несмотря на то, что ранее Десантис поддерживал повышение пенсионного возраста и приватизацию социального обеспечения, совсем недавно губернатор Флориды присоединился к Трампу, заявив, что такие программы, как Medicare (изменения в сфере медобслуживания в США), не следует отменять.На неделе в университете Вашингтона и Ли в Вирджинии Майк Пенс тоже попытался заявить о своих политических отличиях от от Трампа и Десантиса, призвав к «здравому смыслу и состраданию». Повторяя более традиционную позицию Республиканской партии, он сказал репортерам, что не может «поддерживать голоса в нашей партии сегодня, которые просто хотят обойти проблему государственного долга, пообещав никогда не касаться социального обеспечения и медицинской помощи». С госдолгом - типичный приём практически любого американского кандидата. До выборов они заявляют, что потолок госдолга более поднимать не станут, а потом, в случае победы, о своих обещаниях спокойно забывают.По прогнозам аналитиков Республиканской партии, попытка отличиться от Трампа и Десантиса вряд ли приведет к немедленному всплеску новой поддержки Хейли или Пенса. Но если кампания Трампа рухнет перед лицом многочисленных обвинений, а Десантис не сможет набрать обороты, это может сделать их запасным вариантом и более традиционными республиканскими лидерами.