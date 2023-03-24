The Times: корабли НАТО патрулировали место подрыва «Северных потоков» незадолго до диверсии

Корабли НАТО, принадлежащие ВМС Дании и Швеции, патрулировали место подрыва «Северных потоков» незадолго до диверсии. Они находились в данном районе за несколько дней до того, как в газопроводах обнаружилась утечка.Об этом говорится в статье, опубликованной в британской газете The Times.Первым на место прибыл патрульный корабль P524 Nymfen ВМС Дании. 21 сентября прошлого года он шел в Балтийском море с отключенным транспондером. В течение нескольких часов его было невозможно обнаружить при помощи международных сервисов определения местоположения морских кораблей и судов. Точно известно, что в этот день Nymfen находился рядом с датским островом Борнхольм, рядом с которым по дну пролегают трубопроводы. Британские журналисты также утверждают, что корабль не бывал в данном районе последние несколько лет.В то же время, как Nymfen пропал с радаров, к месту залегания трубопроводов на большой скорости направились корвет и самолет-разведчик, принадлежащие Швеции. В издании предполагают, что такие действия Военно-морских сил НАТО были связаны с обнаружением в данной районе неизвестной субмарины или неопознанного судна.Уже мало кто сомневается, что к диверсии на подводных газопроводах имеют отношение Соединенные Штаты. В отличие от большинства европейских стран, они получили бесспорную выгоду от вывода из строя этих объектов. Поэтому не исключено, что целью публикации The Times является отвлечение внимания от истинных организаторов теракта.