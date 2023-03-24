Военное обозрение
Войти Регистрация

The Times: корабли НАТО патрулировали место подрыва «Северных потоков» незадолго до диверсии

5
The Times: корабли НАТО патрулировали место подрыва «Северных потоков» незадолго до диверсии

Корабли НАТО, принадлежащие ВМС Дании и Швеции, патрулировали место подрыва «Северных потоков» незадолго до диверсии. Они находились в данном районе за несколько дней до того, как в газопроводах обнаружилась утечка.


Об этом говорится в статье, опубликованной в британской газете The Times.

Первым на место прибыл патрульный корабль P524 Nymfen ВМС Дании. 21 сентября прошлого года он шел в Балтийском море с отключенным транспондером. В течение нескольких часов его было невозможно обнаружить при помощи международных сервисов определения местоположения морских кораблей и судов. Точно известно, что в этот день Nymfen находился рядом с датским островом Борнхольм, рядом с которым по дну пролегают трубопроводы. Британские журналисты также утверждают, что корабль не бывал в данном районе последние несколько лет.

В то же время, как Nymfen пропал с радаров, к месту залегания трубопроводов на большой скорости направились корвет и самолет-разведчик, принадлежащие Швеции. В издании предполагают, что такие действия Военно-морских сил НАТО были связаны с обнаружением в данной районе неизвестной субмарины или неопознанного судна.


Уже мало кто сомневается, что к диверсии на подводных газопроводах имеют отношение Соединенные Штаты. В отличие от большинства европейских стран, они получили бесспорную выгоду от вывода из строя этих объектов. Поэтому не исключено, что целью публикации The Times является отвлечение внимания от истинных организаторов теракта.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 15:44
    +3
    Уже мало кто сомневается, что к диверсии на подводных газопроводах имеют отношение Соединенные Штаты.
    Ценность этой информации то какая? Все знают, все об этом говорят, а результат то какой? Вопросов много, а ответ так и не получен, потому как видно из всего происходящего кто сильнее тот и прав.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 16:01
      +1
      Цитата: Gomunkul
      Ценность этой информации то какая? Все знают, все об этом говорят, а результат то какой? Вопросов много, а ответ так и не получен, потому как видно из всего происходящего кто сильнее тот и прав.

      Тут и спорить не о чем - ценность информации нулевая и на все эти западные статейки западные же адвокаты заявят - "А где доказательства того что ходившие по Балтике военные корабли имеют хоть какое то отношение к диверсиям?".

      Это по отношению к неугодным странам и физлицам западная фемида сразу вспоминает универсальное доказательство не подлежащее опровержению - хайли-лайкли, но только когда встаёт вопрос обвинения самих западных стран в преступлениях они сразу же вспоминают презумпцию невиновности и наличие вещественных доказательств для обозрения.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:46
    +2
    Перелив из пустого в порожнее продолжается, там и самолёты НАТО летали и корабли ходили, и спецназы неподалеку тренеровались. И???? Все все знают, и кто отдал приказ и зачем, толку то от тех знаний.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:49
    +2
    По большому счету - ответ никому не нужен, ни им, ни нам. Все все знают. Кривые отмазки, типа яхты, это только подтверждают. Всем известно - хорошая мина при плохой игре.
  4. Приходимец_СЭМ
    Приходимец_СЭМ Сегодня, 16:57
    0
    В то же время, как Nymfen пропал с радаров, к месту залегания трубопроводов на большой скорости направились корвет и самолет-разведчик, принадлежащие Швеции. В издании предполагают, что такие действия Военно-морских сил НАТО были связаны с обнаружением в данной районе неизвестной субмарины или неопознанного судна.


    Если что-то долго ищут и не находят, то это, априори, объявляется российской подводной лодкой. Вот к этому и подводит The Times. Хайли лайкли. DownsѢ