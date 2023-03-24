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Украинская пресса назвала последствия спецоперации для весенней посевной кампании

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Украинская пресса назвала последствия спецоперации для весенней посевной кампании

Пришла весна и на Украине стартует посевная кампания, однако прогнозы по ее результатам вряд ли можно назвать оптимистичными. Украинская пресса пишет о многочисленных проблемах, которые возникают в процессе посевной кампании из-за специальной военной операции российских войск.


Одна из самых значительных проблем – финансовая. Она связана с тем, что логистика очень сильно подорожала. Стоимость вывоза зерна с территории Украины сейчас в четыре с лишним раза дороже, чем до начала спецоперации российских войск. Так, если в 2021 году вывоз тонны зерна стоил 8 долларов, то сейчас он стоит 35 долларов. Цены на зерно, наоборот, снизились. Соответственно, украинские аграрии могут выручить за продажу урожая за рубеж гораздо меньше, чем в предыдущие годы.

Вторая важная проблема – минирование полей. Многие поля остаются заминированными. Естественно, убирать их никто не собирается, так как желающих подорваться на минах среди комбайнеров нет. Поэтому значительная часть полей останется неубранными.

Третья проблема – сомнительные перспективы вывоза зерна. Например, зерновая сделка продлена Российской Федерацией только на 60 дней. Следовательно, не очень понятно, пойдет ли Москва дальше на ее продление или нет.

Украинские аграрии пытаются реагировать на сложившуюся ситуацию, исходя из своих возможностей. Например, важнейшее значение теперь отдается посевам подсолнечника и других масличных культур. Это связано с тем, что они требуют меньше удобрений, а логистика обходится дешевле. Как результат – сажать подсолнечник примерно на 30% выгоднее, чем кукурузу.

Кроме того, в этом году украинские аграрии будут активнее сеять сахарную свеклу и горчицу – по тем же соображениям.

С овощами и бахчевыми ситуация складывается не очень благоприятно. Раньше основную часть арбузов, дынь, лука давали поля Херсонской области. Сейчас Херсонская область вошла в состав России, поэтому часть полей уже не является украинскими, а другие поля, у линии боевого соприкосновения, заминированы. Поэтому киевский режим пытается воздействовать на аграриев, чтобы они сажали бахчевые и овощи в других регионах, прежде всего в Одесской и Кировоградской областях.

Аналитики прогнозируют, что позиции Украины на мировом продовольственном рынке, включая и рынок зерновых, и рынок масличных культур, в любом случае ослабнут. Россия, напротив, укрепит свои позиции.
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16 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:48
    -6
    Угу, Украина замерзнет, от вывоза зерна случиться Голодомор - 2,только на линии фронта не заметно.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 15:55
      -6
      Ага, от слова совсем.""""""
    2. кредо
      кредо Сегодня, 16:13
      0
      Цыплят по осени считают. Это не при ложная истина.
      С учётом серьёзного снижения численности населения на Украине им может быть хватит с лихвой и на еду и на экспорт из того, что будет высажено на остающейся пока у них территории.

      Ну а проблемы в сельском хозяйстве были и есть всегда поэтому сдаётся мне что такие статейки укрСМИ идут в одной обойме с "отсутствием" денег на восстановление местной экономики, закупку вооружений, выплату пенсий и пособий, строительство мостов, дорог и прочих нужд местной действительности.
      В общем такие статьи больше для Запада чем для местного населения.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 16:31
        -1
        кредо hi, без подковырок, мы так с 2014 считаем этих цыплят.
  2. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 15:58
    +4
    Что-то о главной проблеме - прямой конкуренции аграриев с ВСУ в части ГСМ - ничего не говорится. Ну и с удобрениями (основные поставщики Россия и Беларусь) тоже не думаю, что все весело.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:26
      -1
      vadimtt hi, да потому что НЕТ проблем ни с ГСМ, ни с удобрениями и посевную ЕСТЬ КОМУ провести.
  3. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 16:21
    0
    Пусть вас ваши фашингтонские хозяева теперь кормят, хвостоголовые понадусериши.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:28
      -1
      incvizitor hi, так они их и кормят и поят, и на войну снаряжают да социалку поддерживают. Так что всё у них нормально.
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 16:46
        0
        Да с жиру бесятся каждый день тонны свинины закапывают.
  4. Дядя_Миша
    Дядя_Миша Сегодня, 16:25
    +1
    Сегодня получил сообщение от родственника , украинского родственника .Пишет что цены на топливо " рухнули " с 49 гривен до 45 гривен.Соляра всю зиму была в свободной продаже.
  5. Приходимец_СЭМ
    Приходимец_СЭМ Сегодня, 16:31
    0
    Украинская пресса назвала последствия спецоперации для весенней посевной кампании


    Посевная началась в 2013 году, сейчас же идет уборочная.
    "Что посеешь, то и пожнешь."
  6. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 16:33
    +1
    Так как большенство сельхоз. продукции идёт на экспорт, в страны не способные прокормить собственное население, польские, голландскии, французкие фермеры бастуют, удобрения в дифиците на мировых рынках сбыта...как бы не началась нехватка еды, повышения цен на еду,и спекуляцию цен на фондовых биржах. Это дорого обойдется всем людям на Земле
  7. bambr731
    bambr731 Сегодня, 16:50
    +1
    Пришла весна и на Украине стартует посевная кампания

    Какая посевная?! Когда стартует? Ну надо же как Зеля об аграриях и хлебе парится!!! Ну прямо голубь мира. Посевной он озабочен - большего бреда в жизни не слыхал
  8. Алексей Лантух
    Алексей Лантух Сегодня, 16:57
    0
    Масличные культуры кукуруза, подсолнечник требуют много удобрений иначе земля сильно истощается. Вообщем сейчас без удобрений большого урожая не получить.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:05
    +1
    Зато берживики веселятся ,подсолнечное масло упало с1100$ до 800$ за тонну.Подсолнечник с 325 $ за тонну до 250 $.Ради интереса посчитал ,до разлива ,масло стоит 60 руб кг.Нехило кто то наваривается.
    1. Баберметис
      Баберметис Сегодня, 17:15
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Зато берживики веселятся ,подсолнечное масло упало с1100$ до 800$ за тонну.Подсолнечник с 325 $ за тонну до 250 $.Ради интереса посчитал ,до разлива ,масло стоит 60 руб кг.Нехило кто то наваривается.


      Так покупай, раз выгодно. Свенина тоже на бирже упала. Через месяц какая думаешь будет цена?