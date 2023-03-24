Украинская пресса назвала последствия спецоперации для весенней посевной кампании

Пришла весна и на Украине стартует посевная кампания, однако прогнозы по ее результатам вряд ли можно назвать оптимистичными. Украинская пресса пишет о многочисленных проблемах, которые возникают в процессе посевной кампании из-за специальной военной операции российских войск.Одна из самых значительных проблем – финансовая. Она связана с тем, что логистика очень сильно подорожала. Стоимость вывоза зерна с территории Украины сейчас в четыре с лишним раза дороже, чем до начала спецоперации российских войск. Так, если в 2021 году вывоз тонны зерна стоил 8 долларов, то сейчас он стоит 35 долларов. Цены на зерно, наоборот, снизились. Соответственно, украинские аграрии могут выручить за продажу урожая за рубеж гораздо меньше, чем в предыдущие годы.Вторая важная проблема – минирование полей. Многие поля остаются заминированными. Естественно, убирать их никто не собирается, так как желающих подорваться на минах среди комбайнеров нет. Поэтому значительная часть полей останется неубранными.Третья проблема – сомнительные перспективы вывоза зерна. Например, зерновая сделка продлена Российской Федерацией только на 60 дней. Следовательно, не очень понятно, пойдет ли Москва дальше на ее продление или нет.Украинские аграрии пытаются реагировать на сложившуюся ситуацию, исходя из своих возможностей. Например, важнейшее значение теперь отдается посевам подсолнечника и других масличных культур. Это связано с тем, что они требуют меньше удобрений, а логистика обходится дешевле. Как результат – сажать подсолнечник примерно на 30% выгоднее, чем кукурузу.Кроме того, в этом году украинские аграрии будут активнее сеять сахарную свеклу и горчицу – по тем же соображениям.С овощами и бахчевыми ситуация складывается не очень благоприятно. Раньше основную часть арбузов, дынь, лука давали поля Херсонской области. Сейчас Херсонская область вошла в состав России, поэтому часть полей уже не является украинскими, а другие поля, у линии боевого соприкосновения, заминированы. Поэтому киевский режим пытается воздействовать на аграриев, чтобы они сажали бахчевые и овощи в других регионах, прежде всего в Одесской и Кировоградской областях.Аналитики прогнозируют, что позиции Украины на мировом продовольственном рынке, включая и рынок зерновых, и рынок масличных культур, в любом случае ослабнут. Россия, напротив, укрепит свои позиции.