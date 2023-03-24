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Российские войска сорвали наступление ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области

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Российские войска сорвали наступление ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области

Российские войска сорвали наступление ВСУ в Запорожской области, нанеся превентивный удар по подразделениям противника. Основной удар командование украинской группировки готовило в районе города Орехов.


Контрудар командование ВСУ планировало нанести 23-24 марта на Положско-Ореховском направлении, использовав для этого усиленную бронетехникой батальонно-тактическую группу. Основной удар должен был нанесен на Ореховском участке, поэтому дополнительные силы ВСУ были стянуты в город Орехов.

По-видимому, хорошо сработала российская разведка, замысел противника был вскрыт и командование 58-й общевойсковой армии, держащей оборону на данном направлении, приняло решение на нанесение удара по вскрытым местам дислокации подразделений ВСУ и складам вооружений. Что и было исполнено ближе к вечеру, в среду, 22 марта 2023 года. Российская артиллерия работала с 21 часа и до полуночи, также применялись другие средства поражения.


В итоге были поражены все места временной дислокации подразделений ВСУ, а также недавно сформированной штурмовой бригады Нацгвардии Украины "Червона Калина", которая должна была поддерживать наступление. По имеющимся данным, всего было накрыто 20 целей, включая несколько складов боеприпасов, а также стоянки техники. Точные данные о потерях противника не приводятся, командование ВСУ даже отключило в городе интернет, чтобы не допустить утечек информации. Однако, по оценочным данным некоторых ТГ-каналов, в ходе массированного удара противник потерял до 500 человек убитыми и ранеными. Вывоз "трехсотых" из города осуществлялся довольно длительное время через Зализничное в сторону Гуляйполя.

Ранее украинские источники сообщали, что Запорожское направление рассматривается Киевом в качестве основного для проведения контрнаступления, в рамках которого планируется перерезать сухопутный коридор в Крым. Возможно, что сорванное наступление должно было стать разведкой боем перед более крупной операцией.
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10 комментариев
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  1. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 16:02
    +12
    Нашим разведчикам и артилеристам - зачёт!
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 16:09
      +2
      Так им и надо, бандеровцам!

      Все, кто взял оружие и поднял его против нашей армии - враги! И будут разбиты!
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 16:05
    +4
    Возможно, что сорванное наступление должно было стать разведкой боем перед более крупной операцией.

    По классике военной науки так и будет. Иммитация наступа на одном направлении и массированный удар на другом. Ни чего нового в тактике больших подразделений не написано пока.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:20
      +3
      Что за наступление силами одной батальонно-тактической группой?Разведка боем,поиск слабых мест в обороне.Это пока еще "прелюдия"..
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 17:01
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Что за наступление силами одной батальонно-тактической группой?

        Это даже не разведка боем, а поддержание противника в тонусе с принуждением расхода боезапаса.
        Основное наступление начнется на второй-третий, возможно четвертый день после начала ложного, после того, как будут стянуты силы для купирования прорыва.
  3. Попуас
    Попуас Сегодня, 16:06
    +3
    58 армия...родная... good дай бог вам ребята удачи hi
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:07
    +5
    Думаю ВСУ на этом не успокоятся , будут сосредотачивать силы для контрнаступления в другом месте , главное конечно в этом случае это все виды разведки и доразведки.
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:25
    -3
    в ходе массированного удара противник потерял до 500 человек убитыми и ранеными.
    простите, но это ни о чем
  6. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 16:28
    -4
    Тринадцать месяцев войны, а мы уже срываем наступление противника...
    А ещё через годик будем радоваться, перемалывая его на подступах к Москве?
    Если бы после осеннего поражения были сделаны выводы и ситуация хотя бы начала меняться, другое дело, но пока динамика неизменна, так что ждём новых "трудных решений". И не сомневайтесь - такие "трудности" нашему руководству по плечу.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:29
    0
    Цитата: Василенко Владимир
    в ходе массированного удара противник потерял до 500 человек убитыми и ранеными.
    простите, но это ни о чем

    Эк Вы кровожадный; а давайте по другому посчитаем 1000×400. Это я а тому, что потери то сумируются...