Российские войска сорвали наступление ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области

Российские войска сорвали наступление ВСУ в Запорожской области, нанеся превентивный удар по подразделениям противника. Основной удар командование украинской группировки готовило в районе города Орехов.Контрудар командование ВСУ планировало нанести 23-24 марта на Положско-Ореховском направлении, использовав для этого усиленную бронетехникой батальонно-тактическую группу. Основной удар должен был нанесен на Ореховском участке, поэтому дополнительные силы ВСУ были стянуты в город Орехов.По-видимому, хорошо сработала российская разведка, замысел противника был вскрыт и командование 58-й общевойсковой армии, держащей оборону на данном направлении, приняло решение на нанесение удара по вскрытым местам дислокации подразделений ВСУ и складам вооружений. Что и было исполнено ближе к вечеру, в среду, 22 марта 2023 года. Российская артиллерия работала с 21 часа и до полуночи, также применялись другие средства поражения.В итоге были поражены все места временной дислокации подразделений ВСУ, а также недавно сформированной штурмовой бригады Нацгвардии Украины "Червона Калина", которая должна была поддерживать наступление. По имеющимся данным, всего было накрыто 20 целей, включая несколько складов боеприпасов, а также стоянки техники. Точные данные о потерях противника не приводятся, командование ВСУ даже отключило в городе интернет, чтобы не допустить утечек информации. Однако, по оценочным данным некоторых ТГ-каналов, в ходе массированного удара противник потерял до 500 человек убитыми и ранеными. Вывоз "трехсотых" из города осуществлялся довольно длительное время через Зализничное в сторону Гуляйполя.Ранее украинские источники сообщали, что Запорожское направление рассматривается Киевом в качестве основного для проведения контрнаступления, в рамках которого планируется перерезать сухопутный коридор в Крым. Возможно, что сорванное наступление должно было стать разведкой боем перед более крупной операцией.