Основная радиационная опасность от обедненного урана возникает в случае его попадания в организм в виде пыли

Помимо заражения собственного населения, это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству, обрушив любой экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины на многие десятилетия, если не на столетия, в будущем

Российское политическое и военное руководство продолжает жестко критиковать решение Великобритании поставить Киеву боеприпасы с начинкой из обедненного урана. В то время как на Западе называют использование таких снарядов «обычным делом», в России их применение сравнивают с «грязной ядерной бомбой».Сегодня на брифинге об опасных последствиях применения урановых боеприпасов рассказал один из самых компетентных в этом вопросе специалистов — начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Генерал-лейтенант подчеркнул, что особую циничность заявлению замминистра обороны Великобритании о поставке ВСУ снарядов этого типа делает выбор даты. Именно 24 марта 1999 года началась бомбардировка НАТО Югославии, где альянс применял в том числе боеприпасы с обедненным ураном. После этого в странах бывшей Югославии отмечается увеличение количества онкологических заболеваний на 25%.Начальник войск РХБЗ напомнил, что подобный тип боеприпасов используется в военных конфликтах исключительно странами НАТО. Помимо Югославии, Соединенные Штаты использовали боеприпасы с обедненным ураном во время войны в Ираке в 2003-2004 годах, сбросив на города этой страны не менее 300 тонн таких бомб. По данным иракского правительства, в 2005 году заболеваемость раком в стране возросла с 40 до 1 600 случаев на 100 тыс. населения, что стало прямым следствием применения США боеприпасов с обедненным ураном.Кириллов рассказал, как действуют боеприпасы с урановой начинкой. В результате удара такого снаряда или бомбы образуется подвижное мелкодисперсное облако аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при попадании в организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий, прежде всего онкологического характера.— сообщил начальник РХБЗ.Помимо долговременных последствий для здоровья людей, соединения урана оседают в почве, что на длительное время создает серьезную опасность для животных и сельскохозяйственных культур. При этом по данным исследований института экологической политики армии США, проведенных в 1994 году, технологий снижения токсичности обедненного урана не существует, а очистка почвы в районе применения боеприпасов с обедненным ураном «крайне затруднена». Из зоны боевых действий радиоактивные частицы, попавшие в почву, будут разноситься на обширные территории грунтовыми и поверхностными водами и в виде грязи, прилипающей к колесам машин. Все это на Западе прекрасно знают, подчеркнул Кириллов.— предупредил начальник РХБЗ ВС РФ.