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Начальник войск РХБЗ ВС РФ рассказал о последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном на Украине

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Начальник войск РХБЗ ВС РФ рассказал о последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном на Украине

Российское политическое и военное руководство продолжает жестко критиковать решение Великобритании поставить Киеву боеприпасы с начинкой из обедненного урана. В то время как на Западе называют использование таких снарядов «обычным делом», в России их применение сравнивают с «грязной ядерной бомбой».


Сегодня на брифинге об опасных последствиях применения урановых боеприпасов рассказал один из самых компетентных в этом вопросе специалистов — начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что особую циничность заявлению замминистра обороны Великобритании о поставке ВСУ снарядов этого типа делает выбор даты. Именно 24 марта 1999 года началась бомбардировка НАТО Югославии, где альянс применял в том числе боеприпасы с обедненным ураном. После этого в странах бывшей Югославии отмечается увеличение количества онкологических заболеваний на 25%.

Начальник войск РХБЗ напомнил, что подобный тип боеприпасов используется в военных конфликтах исключительно странами НАТО. Помимо Югославии, Соединенные Штаты использовали боеприпасы с обедненным ураном во время войны в Ираке в 2003-2004 годах, сбросив на города этой страны не менее 300 тонн таких бомб. По данным иракского правительства, в 2005 году заболеваемость раком в стране возросла с 40 до 1 600 случаев на 100 тыс. населения, что стало прямым следствием применения США боеприпасов с обедненным ураном.

Кириллов рассказал, как действуют боеприпасы с урановой начинкой. В результате удара такого снаряда или бомбы образуется подвижное мелкодисперсное облако аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при попадании в организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий, прежде всего онкологического характера.

Основная радиационная опасность от обедненного урана возникает в случае его попадания в организм в виде пыли

— сообщил начальник РХБЗ.

Помимо долговременных последствий для здоровья людей, соединения урана оседают в почве, что на длительное время создает серьезную опасность для животных и сельскохозяйственных культур. При этом по данным исследований института экологической политики армии США, проведенных в 1994 году, технологий снижения токсичности обедненного урана не существует, а очистка почвы в районе применения боеприпасов с обедненным ураном «крайне затруднена». Из зоны боевых действий радиоактивные частицы, попавшие в почву, будут разноситься на обширные территории грунтовыми и поверхностными водами и в виде грязи, прилипающей к колесам машин. Все это на Западе прекрасно знают, подчеркнул Кириллов.

Помимо заражения собственного населения, это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству, обрушив любой экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины на многие десятилетия, если не на столетия, в будущем

— предупредил начальник РХБЗ ВС РФ.

Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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34 комментария
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 16:37
    -4
    Начальник войск РХБЗ напомнил, что подобный тип боеприпасов используется в военных конфликтах исключительно странами НАТО

    Ну ну winked
    Согласно информации из открытых источников, российская армия располагает новейшим типом боеприпаса 3БМ60 "Свинец-2", сердечник которого выполнен из так называемого Материала-Б, так в армейских кругах называют сплав обедненного урана с вольфрамом.
    Такой снаряд способен пробить 800-830 мм броню на дистанции в 2 километра. Для сравнения, разработанный в конце 1991 году "Свинец-1" на основе сердечника из карбида вольфрама пробивает броню в 700-740 мм на таком же расстоянии.
    Под такое вооружение, в частности, адаптирован российский модернизированный танк Т-80БВМ.

    https://ria.ru/20230323/uran-1860079178.html
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 16:41
      +2
      В борьбе со снарядами с урановыми сердечниками есть главная проблема - не выйти на самих себя.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:48
        -2
        ЖЭК-Водогрей
        не выйти на самих себя.

        Полностью согласен. Почему заминусовали? Может ЦИПСОшники?
        Румaтa
        Вчера, 11:58
        НОВЫЙ
        -2
        Американский журналист: Передача Украине снарядов с обедненным ураном приближает мир к ядерной войне
        вероятно эти снаряды применяли уже в СВО.


        Чушь. Не применяли. Никто в мире их не применит на своей земле.
        Малобритые относятся к Украине как к Югославии, Ираку.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 16:53
      +3
      В России снаряды с обеднённым ураном есть, никто не отрицает, а не подскажите, где их применяли, кроме полигонных испытаний? Сами-же привели цитату про использование, а не про наличие
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 16:58
        -2
        Цитата: KCA
        В России снаряды с обеднённым ураном есть, никто не отрицает, а не подскажите, где их применяли, кроме полигонных испытаний? Сами-же привели цитату про использование, а не про наличие

        Думаете все эти современные снаряды отложили в сторонку и не используют на СВО? Особенно с учётом что уже эшелоны с техникой 50 годов покатились в сторону фронта. wassat
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 17:31
          0
          Цитата: BlackMokona
          Думаете все эти современные снаряды отложили в сторонку и не используют на СВО?

          А ещё у России есть ЯО, его тоже применяют? Разработанны, и даже приняты на вооружение - ещё не значит что есть в войсках, уж не говоря о применении.
          1. BlackMokona
            BlackMokona Сегодня, 17:33
            0
            Цитата: Владимир_2У
            Цитата: BlackMokona
            Думаете все эти современные снаряды отложили в сторонку и не используют на СВО?

            А ещё у России есть ЯО, его тоже применяют? Разработанны, и даже приняты на вооружение - ещё не значит что есть в войсках, уж не говоря о применении.

            Сравнили ЯО и снаряды с обеднённым ураном, совершенно разные штуки по масштабности. РФ применяет всё кроме ЯО, так как ЯО это конец игры для человечества.
        2. kakvastam
          kakvastam Сегодня, 17:32
          -2
          "Х...ли лайкли?"
          Очень характерный язык.
    3. kakvastam
      kakvastam Сегодня, 17:30
      -1
      Ну ну
      Русский не родной, простительно.
      Иметь и использовать - не одно и то же.
      Или с Хиросимой тоже "ну-ну"?
    4. Аргон
      Аргон Сегодня, 17:42
      -2
      Решение использования этих боеприпасов обусловлено исключительно именно сейчас , когда стало понятно, что эти территории достанутся пророссийской Украине или России! Так что заражение территории это как месть!
  2. Комментарий был удален.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:42
    +3
    А что за бомба с обеденным ураном, кто знает?
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 16:49
      0
      Это вроде как по задумке "грязная" бомба, но есть нюанс... чтобы такая стала грязной, её нужно воткнуть в землю вместе с самолётом, да желательно на форсаже. Только так в югославии и летали видимо. И Ф117 не сбили, а он сам таким образом "проводил бомбометание"
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 16:51
        -3
        Цитата: DMFalke
        Это вроде как по задумке "грязная" бомба, но есть нюанс... чтобы такая стала грязной, её нужно воткнуть в землю вместе с самолётом, да желательно на форсаже. Только так в югославии и летали видимо. И Ф117 не сбили, а он сам таким образом "проводил бомбометание"

        Неа, обеднённый уран абсолютно не подходит для грязной бомбы. Ведь сам по себе природный уран малорадиактивный и с ним можно работать хоть голыми руками. Только респиратор какой носить по причине его ядовитости. А обеднённый уран это природный уран из которого сильно радиоактивные изотопы вынули, от чего радиации от него стало ещё намного меньше.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 16:57
      +7
      сбросив на города этой страны не менее 300 тонн таких бомб.

      Он бредит, и это, , генерал!! Куда катимся????
      1. spirit
        spirit Сегодня, 17:22
        +3
        Он бредит, и это, , генерал!! Куда катимся????

        Да это типичный Хенерал Паркетного)О рхбз и военном деле он знает только из фильмов, что на бумажке написали то и читает.Хорошо что спич-райторы не написали ему о урановых гранатах laughing
      2. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 17:42
        0
        В девяностых на основе изделия BLU-109/B разработали бомбу BLU-116/B. Для нее был создан обновленный корпус из более прочного сплава на основе никеля и обедненного урана. При сохранении прежней массы и толщины стенок, такой корпус позволял пробить до 3,4 м железобетона и затем подорвать бункер. Боевая часть нового типа могла использоваться как в виде неуправляемой бомбы, так и на корректируемых боеприпасах.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:31
      0
      Цитата: tralflot1832
      А что за бомба с обеденным ураном, кто знает?

      Обеднённый уран относится к “ядерным материалам II категории, и в ООН нет документа, который бы ограничивал или запрещал его использование. В 2010 году британская газета The Independent опубликовала исследование профессора университета Олстера Криса Басби, где было сказано, что воздействие на природу и окружающую среду от применения урановых боеприпасов "хуже, чем Хиросима".
    4. Комментарий был удален.
  4. fax66
    fax66 Сегодня, 16:46
    +4
    Опять кучи комментариев, заявлений, опасений, обвинений, разъяснений и т.д. и т.п. от экспертов, военных, политиков, корреспондентов, ученых ( и не очень).... Все понимают про опасность и угрозы, но никто не заостряет внимание на том, что в случае применения "урановых" БП окажется зараженной именно российская территория (которая вновь присоединенная-ЛДНР, Запорожье, Херсонщина), а это в большинстве именно земли сельхозназначения. А это, возможно, по последствиям не легче Чернобыля....
    И если это произойдёт, то не помогут никакие "компенсации, выплаты, индексации и программы".....Т.е. мы эти земли (и людей) теряем?
    Опять рисуем красные линии и ни х...рена не можем сделать, чтобы не допустить этого?
    1. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 16:53
      +1
      Да не красные линии уже рисуем, а ступеньки. А это совсем другое, наверно. Ничего с поставками не делается, подвозят регулярно. Я не специалист, но может какие диверсии надо уже проводить. Неужели нет специально обученных людей?! Если уж бомбить не хотят или не получается.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:41
      0
      Цитата: fax66
      но никто не заостряет внимание на том, что в случае применения "урановых" БП окажется зараженной именно российская территория (которая вновь присоединенная-ЛДНР, Запорожье, Херсонщина)

      Для англосаксов не нужна была земля территория Ирака и Югославии, ей нужно было только установить над ним свою власть, народ этих стран их не волнует, как он будут жить на этих территориях, так сейчас их не волнует народ ЛНДР России и территория где живет этот народ, им нужно одно уничтожить Россию ее народ любым средствами, включая ЯО ( до этого скоро дойдет, первый камень уже брошен бриттами).
  5. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 16:47
    +4
    Соединенные Штаты использовали боеприпасы с обедненным ураном во время войны в Ираке в 2003-2004 годах, сбросив на города этой страны не менее 300 тонн таких бомб.

    Начальник войск РХБЗ belay ? Бомбы с обедненным ураном? Назовите мне практический смысл такой бомбы. Или у них бомбы иной системы и летят строго вниз со скоростью полтора километра в секунду?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:48
      -1
      Цитата: DMFalke
      Соединенные Штаты использовали боеприпасы с обедненным ураном во время войны в Ираке в 2003-2004 годах, сбросив на города этой страны не менее 300 тонн таких бомб.

      Начальник войск РХБЗ belay ? Бомбы с обедненным ураном? Назовите мне практический смысл такой бомбы. Или у них бомбы иной системы и летят строго вниз со скоростью полтора километра в секунду?

      Думаю этот начальник думает, что снаряды с обеднённым ураном делают маленький ядерный взрыв и так пробивают танк. С такой установкой почему не быть бомбам? wassat
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 17:45
        -1
        В девяностых на основе изделия BLU-109/B разработали бомбу BLU-116/B. Для нее был создан обновленный корпус из более прочного сплава на основе никеля и обедненного урана. При сохранении прежней массы и толщины стенок, такой корпус позволял пробить до 3,4 м железобетона и затем подорвать бункер. Боевая часть нового типа могла использоваться как в виде неуправляемой бомбы, так и на корректируемых боеприпасах.

        Вы такие все уумные...
  6. bandabas
    bandabas Сегодня, 16:52
    0
    Люди-одумайтесь. Вы все сошли с ума. Какие посевные? Будут трупы. И много.Очередной женераль пролезший мимо сослуживцев тихим сапом.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:59
      +1
      Цитата: bandabas
      Люди-одумайтесь. Вы все сошли с ума. Какие посевные? Будут трупы. И много.Очередной женераль пролезший мимо сослуживцев тихим сапом.

      В каком смысле будут? Каждый час по сотке трупов можно записывать уверено. Артиллерия с обоих сторон лупит непрерывно, войска активно ведут штурмы, бомбардировщики и ракеты наносят удары и тд.
  7. German Brit
    German Brit Сегодня, 17:03
    0
    Мин здрав предупреждает! Смехота! Эти клоуны в мундирах явно не заметили что будут применять не на украине на на территории России.Которую гарант клялся защитить и не допустить!
  8. Есаул
    Есаул Сегодня, 17:10
    0
    Пора уже решаться господа, либо сдаваться, либо идти до конца со всей серьёзностью, сокрушая всех на своём пути всеми средствами, в том числе СЯС. НАТО не даст России выиграть любой ценой, это и ежу понятно. Давление будет только нарастать, в итоге выиграет тот, кто ударит всеми силами первым.
  9. Joker62
    Joker62 Сегодня, 17:11
    +2
    Цитата: BlackMokona
    Цитата: DMFalke
    Это вроде как по задумке "грязная" бомба, но есть нюанс... чтобы такая стала грязной, её нужно воткнуть в землю вместе с самолётом, да желательно на форсаже. Только так в югославии и летали видимо. И Ф117 не сбили, а он сам таким образом "проводил бомбометание"

    Неа, обеднённый уран абсолютно не подходит для грязной бомбы. Ведь сам по себе природный уран малорадиактивный и с ним можно работать хоть голыми руками. Только респиратор какой носить по причине его ядовитости. А обеднённый уран это природный уран из которого сильно радиоактивные изотопы вынули, от чего радиации от него стало ещё намного меньше.

    Меньше говорите??? Вот возьмите и положите себе на десерт немного пыли от этого дряни. И посмотрим, как запоете через несколько месяцев или лет!
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 17:35
      +1
      Меньше говорите??? Вот возьмите и положите себе на десерт немного пыли от этого дряни. И посмотрим, как запоете через несколько месяцев или лет!

      Только респиратор какой носить по причине его ядовитости

      Говорят если читать коменты, перед тем как на них отвечать. То станет намного лучше жить.
  10. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 17:36
    +1
    Какую то хреновину несёт начальник войск РХБЗ.
    Сердечники эти делать начали все страны-обладатели ЯО ещё в 60-х годах.
    Причём, в отличие от вольфрама - они почти бесплатные, т.к. отходов от производства ЯО и топлива для реакторов (коим и является обеднённый уран) на складах скопилось немеряно.
    Никакой избыточной радиации этот уран не имеет, никакие жуткие последствия после массового применения амерами таких снарядов Ирак, Югославия, Сирия современной науке и медицине неизвестны. Конспирологи конечно на этом зарабатывают, но никакими серьёзными исследованиями ничего этого не подтверждено.
    На данное время такие снаряды имеются на вооружении как НАТО так и России, применение этих боеприпасов не запрещено никакими конвенциями и такие изделия никак невозможно отнести к классу "оружия с ядерным компонентом".
    Однако, возможно, мы хоть немножко чему то научились у дорогих партнёров и вся эта галиматья вещается в СМИ для вызова негативной реакции общества на применение такого вида вооружений. Типа - ай-яй-яй, бедные дети, их будут травить радиацией проклятые натовцы.
    Ну из той же абсурдной области что Асад травил химией своих граждан.

    Правда, у меня имеются обоснованные сомнения в том, что угрозы в стиле "Россия будет вынуждена на это реагировать" будут реализованы. Ну не считать же реагированием привычные выражения озабоченностей и начертание очередных красных линий взамен давно забытых.
  11. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 17:37
    +2
    военное руководство продолжает жестко критиковать решение Великобритании поставить Киеву боеприпасы с начинкой из обедненного урана

    А это точно военное руководство?
    Видимо, единственные доступные им баталии - словесные. Уже за гранью добра и зла.
  12. Керенский
    Керенский Сегодня, 17:43
    +2
    Давайте посмотрим. Сколько тех Челленджеров, 28? БК 52 выстрела к пушке.
    Допустим забились, только урановыми ломами. 1456 ломов. Даже если отстреляли по 2 БК и потерь нет, то всё равно не критично. Надо ещё напомнить, что фонит этот лом Альфой, то есть,его опилки надо глотать.
    Да, неприятно, да, опасно, но это война...
  13. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:58
    0
    Российское политическое и военное руководство продолжает жестко критиковать решение Великобритании поставить Киеву боеприпасы с начинкой из обедненного урана.
    Не заметил. request Жесткая критика доходит только через задницу наших уважаемых коллег (простите за двухсмысленность.), а слюни и сопли ни к чему не приведут, кроме как химчистке погон. Предупредить Лондон, что ответом будет Калибр с обедненным ураном по Вестмистеру, чтобы он лучше рос.... feelКто на западе его будет слышать fool Начальник войск РХБЗ, ах это он для нас старается, что бы мы не дышали урановой пылью.... recourse
  14. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 18:05
    0


    Хороший слайдик - инфографика, почитать надо внимательней