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Asia Times назвало предстоящие поставки урановых боеприпасов ВСУ свидетельством подготовки наступления на Крым

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Asia Times назвало предстоящие поставки урановых боеприпасов ВСУ свидетельством подготовки наступления на Крым

Планы Великобритании передать для вооруженных сил Украины боеприпасы с урановым компонентом (обедненным ураном) анонсированы не случайно. Они указывают на стремление Запада помочь Украине обеспечить скорейшее наступление на Крым, подчеркивает издание Asia Times.


По мнению обозревателя издания, США и НАТО настаивают на том, чтобы киевский режим начал наступление на Крым после прибытия достаточного количества военной техники и вооружений.

Сейчас погода на Украине отличается дождливостью, поэтому тяжелая военная техника способна перемещаться лишь по асфальтированным дорогам. Это, в свою очередь, значительно ослабляет возможности для наступления, поскольку по полям и грунтовым дорогам танки передвигаться не могут.

Издание указывает, что США и Великобритания увеличивают скорость поставок военной помощи. Например, американская администрация пообещала быстрее передать Украине танки Abrams, а британские власти пошли еще дальше и анонсировали поставки боеприпасов с обедненным ураном.

По версии издания, появление американского БПЛА MQ-9, который потом упал в Черное море, вблизи Крымского полуострова, было связано со сбором информации о местах дислокации и активности российских войск в Крыму. Правда, стоит отметить, что для Украины попытки захватить Крымский полуостров могут обернуться катастрофическим поражением. Полуостров слишком хорошо укреплен, его население в подавляющем большинстве относится к киевскому режиму негативно.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Graeme Main/MOD
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11 комментариев
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  1. Sergio_7
    Sergio_7 Сегодня, 16:37
    +2
    Планы Великобритании передать для вооруженных сил Украины боеприпасы с урановым компонентом (обедненным ураном) анонсированы не случайно. Они указывают на стремление Запада помочь Украине обеспечить скорейшее наступление на Крым, подчеркивает издание Asia Times.

    Тут уже нам стоит хорошо подумать, что бы в Англии больше ничего не росло на протяжении долгих лет!
    1. Комментарий был удален.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:08
      0
      что бы в Англии больше ничего не росло

      Гораздо реальнее подумать о том, чтобы в Галиции ничего не росло.
      Идти туда и нести потери плохо. Отдать ляхам - ещё хуже.
      Пусть будет мёртвая зона.
  2. Комментарий был удален.
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 16:43
      0
      Сегодня дождь поливал. И не только у нас
  3. bambr731
    bambr731 Сегодня, 16:42
    -1
    Правда, стоит отметить, что для Украины попытки захватить Крымский полуостров могут обернуться катастрофическим поражением.

    Не могут обернуться, а обернутся
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:51
      0
      В ближайший месяц,два .Решится.Как оно обернется
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:10
      0
      Прекратите!
      Сплюньте немедленно 3 раза через левое плечо и 3 раза по дереву.
      Шапкозакидатели задолбали.
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:57
    0
    До начала "Крымского наступления" ВСУ должны успешно провести южное наступление в Запорожской/Херсонской областях. Слишком уж сильно бегут с Крымом впереди паровоза. На сегодняшний день никаких предпосылок для начала наступления на Крым нет.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:13
      0
      Коц утверждает, что в резерве ВФУ 3 корпуса подготовленных укрофашистов. Только штурмовиков 60К. А к середине мая и оружие подоспеет. Слушай радио КП. Он сейчас на фронте.
  5. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 17:04
    -4
    А почему именно сейчас? Почему никому в голову не пришло защищать Крым в 1954 году? Если тогда он нам был не нужен, то почему сейчас вдруг понадобился?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:28
      0
      Цитата: Катя_Иванова
      Почему никому в голову не пришло защищать Крым в 1954 году?

      Тогда административное подчинение Киеву, как промежуточному звену упрощало экономическое администрирование, а политически ничего не меняло. Вааще.
  6. Daishi
    Daishi Сегодня, 17:16
    0
    А кто сказал что им надо что-то захватывать?
    их цель постоянный конфликт, а для этого ничего не жалко, в первую очередь украинцев