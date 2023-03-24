Asia Times назвало предстоящие поставки урановых боеприпасов ВСУ свидетельством подготовки наступления на Крым

Планы Великобритании передать для вооруженных сил Украины боеприпасы с урановым компонентом (обедненным ураном) анонсированы не случайно. Они указывают на стремление Запада помочь Украине обеспечить скорейшее наступление на Крым, подчеркивает издание Asia Times.
По мнению обозревателя издания, США и НАТО настаивают на том, чтобы киевский режим начал наступление на Крым после прибытия достаточного количества военной техники и вооружений.
Сейчас погода на Украине отличается дождливостью, поэтому тяжелая военная техника способна перемещаться лишь по асфальтированным дорогам. Это, в свою очередь, значительно ослабляет возможности для наступления, поскольку по полям и грунтовым дорогам танки передвигаться не могут.
Издание указывает, что США и Великобритания увеличивают скорость поставок военной помощи. Например, американская администрация пообещала быстрее передать Украине танки Abrams, а британские власти пошли еще дальше и анонсировали поставки боеприпасов с обедненным ураном.
По версии издания, появление американского БПЛА MQ-9, который потом упал в Черное море, вблизи Крымского полуострова, было связано со сбором информации о местах дислокации и активности российских войск в Крыму. Правда, стоит отметить, что для Украины попытки захватить Крымский полуостров могут обернуться катастрофическим поражением. Полуостров слишком хорошо укреплен, его население в подавляющем большинстве относится к киевскому режиму негативно.