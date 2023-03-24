Германия передала ВСУ три инженерных танка Pionierpanzer 2A1 Dachs

Западные страны продолжают накачивать Украину военной техникой и вооружением. Так, украинская пресса сообщает о передаче для вооруженных сил Украины инженерных танков Dachs немецкого производства.
Ранее подобная военная техника украинским формированиям не передавалась. Но сейчас она включена в пакет военной помощи вместе с другими видами вооружений и боеприпасов.
Известно, что немецкий инженерный танк Pionierpanzer 2A1 Dachs, который еще называют «Барсуком», представляет собой вспомогательную бронированную машину на базе основного боевого танка Leopard 1. Данная машина оснащена большой гидравлической экскаваторной стрелой и бульдозерным отвалом.
Такой танк используется инженерными подразделениями для осуществления целого ряда важных работ – освобождения автомобильных дорог от завалов, расчистки территорий, выкапывания траншей и создания окопов и блиндажей, проведения любых видов строительных работ, при которых возникает потребность в мощной специальной технике.
Экипаж инженерного танка состоит всего из трех человек – это командир машины, механик-водитель и еще один член экипажа, который выполняет вспомогательные функции. Механик-водитель управляет самим танком и инженерным оборудованием, командир отвечает за радиосвязь с командованием подразделения и управляет зенитным пулеметом, которым оснащен танк.
В настоящее время подобные инженерные танки используются подразделениями бундесвера Германии, а также вооруженных сил Канады и Чили. Теперь они оказались и на вооружении украинских формирований.
Не исключено, что киевский режим захочет использовать данную технику для обеспечения предстоящего контрнаступления, которое в последнее время постоянно анонсируется и украинской, и западной прессой.