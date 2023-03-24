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Германия передала ВСУ три инженерных танка Pionierpanzer 2A1 Dachs

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Германия передала ВСУ три инженерных танка Pionierpanzer 2A1 Dachs

Западные страны продолжают накачивать Украину военной техникой и вооружением. Так, украинская пресса сообщает о передаче для вооруженных сил Украины инженерных танков Dachs немецкого производства.


Ранее подобная военная техника украинским формированиям не передавалась. Но сейчас она включена в пакет военной помощи вместе с другими видами вооружений и боеприпасов.

Известно, что немецкий инженерный танк Pionierpanzer 2A1 Dachs, который еще называют «Барсуком», представляет собой вспомогательную бронированную машину на базе основного боевого танка Leopard 1. Данная машина оснащена большой гидравлической экскаваторной стрелой и бульдозерным отвалом.

Такой танк используется инженерными подразделениями для осуществления целого ряда важных работ – освобождения автомобильных дорог от завалов, расчистки территорий, выкапывания траншей и создания окопов и блиндажей, проведения любых видов строительных работ, при которых возникает потребность в мощной специальной технике.

Экипаж инженерного танка состоит всего из трех человек – это командир машины, механик-водитель и еще один член экипажа, который выполняет вспомогательные функции. Механик-водитель управляет самим танком и инженерным оборудованием, командир отвечает за радиосвязь с командованием подразделения и управляет зенитным пулеметом, которым оснащен танк.

В настоящее время подобные инженерные танки используются подразделениями бундесвера Германии, а также вооруженных сил Канады и Чили. Теперь они оказались и на вооружении украинских формирований.

Не исключено, что киевский режим захочет использовать данную технику для обеспечения предстоящего контрнаступления, которое в последнее время постоянно анонсируется и украинской, и западной прессой.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Bundeswehr-Fotos
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3 комментария
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  1. Sergio_7
    Sergio_7 Сегодня, 16:50
    +4
    Не исключено, что киевский режим захочет использовать данную технику для обеспечения предстоящего контрнаступления, которое в последнее время постоянно анонсируется и украинской, и западной прессой.

    Конечно киевский режим захочет использовать эту технику! Иначе зачем её передают?)
  2. Сибирь55
    Сибирь55 Сегодня, 17:12
    +1
    А ведь действительно, каждый день по-несколько новостей, те 3-5 штук чего-то поставили, другие ещё 7-12 чего-нибудь.. Каждый день!
    Кто-нибудь считает?
  3. Адрей
    Адрей Сегодня, 17:13
    +1
    Экипаж инженерного танка состоит всего из трех человек – это командир машины, механик-водитель и еще один член экипажа, который выполняет вспомогательные функции.

    Так и просится вставить - стропальщик laughing