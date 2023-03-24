Американский военный эксперт: ВС РФ уничтожат всю западную технику при попытке контрнаступления ВСУ

Российская армия уничтожит имеющиеся на вооружении ВСУ образцы военной техники западного производства, которую украинское командование намеревается использовать для контрнаступления. Об этом заявил американский военный эксперт, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
В ходе интервью YouTube-каналу US Tour of Duty, Риттер подчеркнул, что, несмотря на довольно высокие характеристики немецких танков Leopard и американских Abrams и их оснащение 120 миллиметровой пушкой и системами для контроля огнем, их возможно подбить из стандартных ПТРК, которые в большом количестве стоят на вооружении российской армии.
Экс-сотрудник американской разведки напомнил, что западная военная техника не является непобедимой и существует уже очень давно. Эти боевые машины не являются новейшими разработками, неизвестными российским специалистам. Российская армия десятилетиями готовилась к сражениям с подобными образцами западной техники и располагает противотанковыми системами, созданными для борьбы с такими машинами. Те, кто полагает, что при встрече с бригадами из западной бронетехники российские военные магическим образом сдадутся, фатально ошибаются.
По словам Риттера, российские управляемые ракеты "Корнет" и танки Т-90 способны быстро справиться с новейшими образцами западной техники, встретив их на поле боя.
Русские хороши в этом деле — они прекрасно уничтожают военную технику НАТО
— резюмировал бывший сотрудник американской разведки.
Ранее Риттер заявил о высокой вероятности капитуляции киевского режима уже осенью текущего года. Такой прогноз бывшего американского разведчика обусловлен вероятным прекращением поставок западных вооружений, что лишит Киев возможности оказывать сопротивление.