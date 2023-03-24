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Американский военный эксперт: ВС РФ уничтожат всю западную технику при попытке контрнаступления ВСУ

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Американский военный эксперт: ВС РФ уничтожат всю западную технику при попытке контрнаступления ВСУ

Российская армия уничтожит имеющиеся на вооружении ВСУ образцы военной техники западного производства, которую украинское командование намеревается использовать для контрнаступления. Об этом заявил американский военный эксперт, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.


В ходе интервью YouTube-каналу US Tour of Duty, Риттер подчеркнул, что, несмотря на довольно высокие характеристики немецких танков Leopard и американских Abrams и их оснащение 120 миллиметровой пушкой и системами для контроля огнем, их возможно подбить из стандартных ПТРК, которые в большом количестве стоят на вооружении российской армии.

Экс-сотрудник американской разведки напомнил, что западная военная техника не является непобедимой и существует уже очень давно. Эти боевые машины не являются новейшими разработками, неизвестными российским специалистам. Российская армия десятилетиями готовилась к сражениям с подобными образцами западной техники и располагает противотанковыми системами, созданными для борьбы с такими машинами. Те, кто полагает, что при встрече с бригадами из западной бронетехники российские военные магическим образом сдадутся, фатально ошибаются.

По словам Риттера, российские управляемые ракеты "Корнет" и танки Т-90 способны быстро справиться с новейшими образцами западной техники, встретив их на поле боя.

Русские хороши в этом деле — они прекрасно уничтожают военную технику НАТО

— резюмировал бывший сотрудник американской разведки.

Ранее Риттер заявил о высокой вероятности капитуляции киевского режима уже осенью текущего года. Такой прогноз бывшего американского разведчика обусловлен вероятным прекращением поставок западных вооружений, что лишит Киев возможности оказывать сопротивление.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/ Exército Brasileiro
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16 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 17:27
    +2
    Оно конечно так, но крови всё это попьёт, да ещё и на фоне преимущества в средствах космической разведки.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:47
      +5
      Скотт Риттер, как всегда, излучает оптимизм по поводу победных действий ВС РФ. Его бы устами да медку зачерпнуть. Не стоит считать никуда негодным хламом ту сборную солянку из западной техники и вооружений, что сейчас поставляется на Украину. Крови она попьет изрядно и принесёт много горя в наши семьи.
      1. Reklastik
        Reklastik Сегодня, 18:04
        +1
        Меня тоже всегда удивляет присутствие в наших СМИ исключительно положительных для нас персонажей и их прогнозов. Недиалектично. Некритично. Слабо. Необъективно. Опасно.
  2. spirit
    spirit Сегодня, 17:30
    +10
    Я даже статью не открывая ,уже понял что этим "военным экспертом" окажеться Скотт Риттер laughing
    ВО думает что на всю Америку есть только один военный эксперт и это знаменитый мистерр Скотт.Правда в самих США о нем мало кто знает laughing good
    1. Mishka78
      Mishka78 Сегодня, 17:53
      +1
      Скотт Риттер это такой их эксперт, который типа нашего Филькенгауэра или какого нить псевдополковника Коротченко. Которых тоже везде и всюду военными экспертами называли и даже в журналах печатали..
  3. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 17:33
    +5
    Почитал что писал этот ритер в августе перед нашей перегруппировкой . Это американская Ахиджакова, он ещё смешнее Юры Подаляки в своих прогнозах.Ура- патриотов подмасливать , таких ребят нужно слушать когда совсем плакать хочется , они даже в самой глубокой ж... Видят перспективы.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:34
    +4
    Прочитал заголовок.Дальше только два варианта.Риттер или потомок боевых шотландцев...Все,дальше можно не читать
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 17:49
      +1
      Точно. Либо он, либо Дункан Маклауд... То есть, Дуглас Макгрегор.
  5. Игорь Тараканов
    Игорь Тараканов Сегодня, 17:46
    +2
    С нашим командованием не удивлюсь, что в итоге будут приняты " непростые решения " и очередные "перегруппировки".
  6. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 17:48
    0
    Российская армия уничтожит имеющиеся на вооружении ВСУ образцы военной техники западного производства, которую украинское командование намеревается использовать для контрнаступления
    Может я, конечно, устарел, но в прежние времена сроки, направление, используемые силы и цели наступления держались в строжайшей тайне. А тут и Запад рисует стрелы наступления ВСУ и сами украинцы хвалятся, когда и куда они устроят наступ - пугают нас, или себя вдохновляют?
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 17:52
      0
      Видимо сейчас от разведки ничего не скрыть..Как ни скрывай а спутники все видят..
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:48
    +1
    Работайте в этом направлении, производя массово барражирующие боеприпасы «Ланцет» и придавая им достаточную мощность в некоторых вариантах, чтобы уничтожать тяжелые танки.
    1. Комментарий был удален.
  8. ishinmaikl
    ishinmaikl Сегодня, 17:50
    +1
    На манеже те же..
    Ему не Подоляка сценарий пишет интересно?
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:51
    +1
    Всю не уничтожат, это нереально в принципе. Если посмотреть объективную статистику потерь техники у нас и у хохла, то там еще много чего у противника осталось. Безусловно, любые поставки вооружений работают против нас и это в конечном итоге жизни наших солдат, но в том что мы сумеем Победить Запад сомнений нет, не те они соперники. Гнилые, ссыкливые, у них нет идеи. Все захватчики, кто пришел на Русь войной проиграли в итоге именно из-за того, что это была не их война.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:54
    0
    Американский военный эксперт: ВС РФ уничтожат всю западную технику при попытке контрнаступления ВСУ
    Так её начали уничтожать и до того, до всяких контр и на тупо... пока не расползлась, по полям, по степям.
    Так и надо делать, остатки в полях объем!
  11. ishinmaikl
    ishinmaikl Сегодня, 17:55
    +1
    **Русские хороши в этом деле — они прекрасно уничтожают военную технику НАТО

    — резюмировал бывший сотрудник американской разведки.**
    Каждый день Конашенкова наверно слушает)