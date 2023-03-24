Премьер-министр Польши похвастал «очень хорошей компенсацией» от Евросоюза за отправляемое на Украину польское оружие

Евросоюз отблагодарит Польшу за поставки вооружений киевскому режиму. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая перед журналистами по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.
Моравецкий отметил, что Варшаву ждет «очень хорошая компенсация» за то, что она играет одну из ведущих ролей в снабжении Украины разнообразным оружием и военной техникой. Ранее, кстати, польское руководство с гордостью заявляло, что Польша находится на втором после США месте в списке стран, оказывающих военную помощь Украине.
Польский премьер-министр озвучил и размеры компенсации от властей Евросоюза. По его словам, еще до Пасхи Варшава получит 300 миллионов евро, а затем «очередные» 500-600 миллионов евро. Тем самым, один из ключевых союзников киевского режима не скрывает финансовой заинтересованности в военной помощи Украине, а стало быть – и в дальнейшем продолжении украинского конфликта, по крайней мере – в его текущем виде.
По словам Моравецкого, Варшава в ближайшие месяцы станет крупнейшим получателем финансовых средств из Европейского фонда мира. Эти деньги польское правительство сможет тратить уже на нужды обеспечения безопасности и обороны самой Польши. Например, планируется приобретать для Войска Польского современное вооружение американского и европейского производства, а также создавать, развивать и совершенствовать собственные линии производства оружия, военной техники и боеприпасов, подчеркнул глава польского кабинета министров.
Отметим, что Россия негативно оценивает передачу Западом военной техники и вооружения Украины. Министерство иностранных дел РФ неоднократно предупреждало Запад, что «оружейные транши» влекут за собой лишь дальнейшую эскалацию вооруженного конфликта.