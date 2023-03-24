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Премьер-министр Польши похвастал «очень хорошей компенсацией» от Евросоюза за отправляемое на Украину польское оружие

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Премьер-министр Польши похвастал «очень хорошей компенсацией» от Евросоюза за отправляемое на Украину польское оружие

Евросоюз отблагодарит Польшу за поставки вооружений киевскому режиму. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая перед журналистами по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.


Моравецкий отметил, что Варшаву ждет «очень хорошая компенсация» за то, что она играет одну из ведущих ролей в снабжении Украины разнообразным оружием и военной техникой. Ранее, кстати, польское руководство с гордостью заявляло, что Польша находится на втором после США месте в списке стран, оказывающих военную помощь Украине.

Польский премьер-министр озвучил и размеры компенсации от властей Евросоюза. По его словам, еще до Пасхи Варшава получит 300 миллионов евро, а затем «очередные» 500-600 миллионов евро. Тем самым, один из ключевых союзников киевского режима не скрывает финансовой заинтересованности в военной помощи Украине, а стало быть – и в дальнейшем продолжении украинского конфликта, по крайней мере – в его текущем виде.

По словам Моравецкого, Варшава в ближайшие месяцы станет крупнейшим получателем финансовых средств из Европейского фонда мира. Эти деньги польское правительство сможет тратить уже на нужды обеспечения безопасности и обороны самой Польши. Например, планируется приобретать для Войска Польского современное вооружение американского и европейского производства, а также создавать, развивать и совершенствовать собственные линии производства оружия, военной техники и боеприпасов, подчеркнул глава польского кабинета министров.

Отметим, что Россия негативно оценивает передачу Западом военной техники и вооружения Украины. Министерство иностранных дел РФ неоднократно предупреждало Запад, что «оружейные транши» влекут за собой лишь дальнейшую эскалацию вооруженного конфликта.
Использованы фотографии:
Министерство национальной обороны Польши
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11 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:17
    +3
    Да и так понятно было, что поляки не бесплатно дружат с Украиной. И не только они.
    1. Sergio_7
      Sergio_7 Сегодня, 17:20
      +3
      Поляки спят и видят "всходни кресы" в своём составе!)
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 17:32
        +2
        Поляки сносят памятники российским воинам-освободителям от фашизма. А когда мы снесём памятники в Катыни и устроим на этом месте мусорный полигон?
        1. alavrin
          alavrin Сегодня, 17:44
          +1
          //////И чем ты будешь от них отличаться?
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 18:07
            0
            Цитата: alavrin
            И чем ты будешь от них отличаться?

            Мы всегда, даже во времена ВОВ, отличались к освобожденным народам Европы и Германии своей добротой. До 1991 года все эти страны молчали, а потом началась вакханалия, нас сравнили с гитлеровцами, даже сами немцы, а сейчас даже нам приписывают захват "суверенной гитлеровской Германии. Все добро все хорошее забыто.
            Так вот вопрос - "А зачем нам быть другими ?" Какими бы мы не были, все одно мы для них нелюди.
            Здесь христианские заповеди - «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два» (Мф 5:38-41), давно не действуют в мире Сатаны.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:17
    +2
    Поляки хвастаются кровавыми деньгами. Шакалы, что с них взять....
  3. B44
    B44 Сегодня, 17:23
    +2
    Гиена всегда знает, куда дует ветер и где мясо. Они избавятся от всей советской техники, они на ней заработают, а Байден, все еще довольный, будет давать им скидки на американскую технику, потому что знает, что запчасти, обслуживание и последующие закупки будут для Америки чистым бизнесом. Евросоюз с радостью бросит 1000 танков и 500 химарсов, потому что покупает себе мир и буфер на Востоке.
  4. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 17:24
    0
    Отметим, что Россия негативно оценивает передачу Западом военной техники и вооружения Украины.

    Не может быть, а со стороны и не заметно. Хоть один танк поцарапали при доставке?
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:29
    0
    Польша похвасталась очень хорошей компенсацией от ес за оружие.-Она умрет.
  6. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 17:42
    0
    По логике вещей нэнька должна потребовать себе от поляков часть этой компенсации :) Очень уж это будет в национальном духе :)
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:48
      0
      Пока что поляки заявили что будут заставлять возвращать украинских беженцев выданные пособия.