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Киевский чиновник: Россия продолжит наносить массированные удары по украинской инфраструктуре

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Киевский чиновник: Россия продолжит наносить массированные удары по украинской инфраструктуре

Россия продолжит наносить массированные комплексные удары по украинской инфраструктуре. Их угроза вполне реальна.

Такое заявление сделал глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко, ссылаясь на командование ВСУ.

Системный анализ воздушных атак на Киев и Украину в целом за последний период четко сигнализирует – враг не отказался от своей тактики... На аэродромах России сосредоточены стратегические бомбардировщики типа Ту-95МС, Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3 находятся в готовности к применению

- утверждает он.

Попко также отметил, что в Черном море в полной готовности к очередной атаке находятся российские военные корабли и подводные лодки. Как минимум речь идет о трех надводных кораблях и одной субмарине, вооруженных крылатыми ракетами.

Назвав Россию «страной-террористом», киевский чиновник предположил, что Вооруженные силы РФ будут и далее наносить удары с применением широкого комплекса ракетного вооружения. При этом он отметил, что российские военные особое внимание уделяют подавлению украинских средств противовоздушной обороны.

Агрессор регулярно пытается выявить систему нашей ПВО

- заявил Попко.

Обращаясь к киевлянам, чиновник посоветовал им адекватно реагировать на сигналы воздушной тревоги, чтобы не подвергать себя излишнему риску. Он уверен, что комплексные удары россиян по инфраструктурным объектам Украины в ближайшее время не прекратятся.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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9 комментариев
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  1. Daishi
    Daishi Сегодня, 17:14
    +1
    А где он видел массированные?
    так это, чё то полетали для картинки для ТВ
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 17:23
      +4
      Россия продолжит наносить массированные комплексные удары по украинской инфраструктуре.

      Россия их даже не начинала. Хотя давно уже пора погасить свет и выключить воду, заодно прекратив железнодорожное сообщение. Чем раньше сделать - тем меньше потерь будет.
  2. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 17:20
    +3
    Ну чисто Братец Кролик: "Только в терновый куст не бросай!"
    Ни одного удара по мостам и тоннелям, какая инфраструктура?
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:21
    +5
    А эта говорящая попка решил что СВО закончилась? Отчего должны прекращаться удары? Пока укрорейх не капитулирует буду прилёты и днём и ночью.
  4. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:27
    +3
    Bylo by velkou chybou, kdyby Rusko přestalo!! Nesmí dávat naději fašistickému západu, ani Banderovcům na Ukrajině!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:28
      +4
      Для России было бы большой ошибкой остановиться!! Он не должен давать надежды ни фашистскому Западу, ни бандеровцам на Украине!
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:46
    0
    Какая глубокая мысль у этого шароварного экспЭрДа.
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:46
    0
    Атака на их энергетическую систему нанесла им большой ущерб. Западу пришлось выложить еще большую сумму в евро и долларах, чтобы поддержать украинскую экономику.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:52
    0
    Россия продолжит наносить массированные комплексные удары по украинской инфраструктуре. Их угроза вполне реальна.
    . Будет отмазка, для хозяев/спонсоров, почему/когда у них ничего не получится, а ресурсы закончатся....
    Будут просить ещё и ещё больше!
    МАЛАСЫ, давайте, давите на жалость, мож чего ещё обломится, а тож, кое кто мало, видать, наскирдовал зелени, в свои закрома...