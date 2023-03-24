Киевский чиновник: Россия продолжит наносить массированные удары по украинской инфраструктуре

Системный анализ воздушных атак на Киев и Украину в целом за последний период четко сигнализирует – враг не отказался от своей тактики... На аэродромах России сосредоточены стратегические бомбардировщики типа Ту-95МС, Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3 находятся в готовности к применению

Агрессор регулярно пытается выявить систему нашей ПВО

Россия продолжит наносить массированные комплексные удары по украинской инфраструктуре. Их угроза вполне реальна.Такое заявление сделал глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко, ссылаясь на командование ВСУ.- утверждает он.Попко также отметил, что в Черном море в полной готовности к очередной атаке находятся российские военные корабли и подводные лодки. Как минимум речь идет о трех надводных кораблях и одной субмарине, вооруженных крылатыми ракетами.Назвав Россию «страной-террористом», киевский чиновник предположил, что Вооруженные силы РФ будут и далее наносить удары с применением широкого комплекса ракетного вооружения. При этом он отметил, что российские военные особое внимание уделяют подавлению украинских средств противовоздушной обороны.- заявил Попко.Обращаясь к киевлянам, чиновник посоветовал им адекватно реагировать на сигналы воздушной тревоги, чтобы не подвергать себя излишнему риску. Он уверен, что комплексные удары россиян по инфраструктурным объектам Украины в ближайшее время не прекратятся.