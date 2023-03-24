Американский флот получит второй авианосец класса Gerald R. Ford USS John F. Kennedy (CVN 79) на год позже

Новейший американский авианосец типа Gerald R. Ford - USS John F. Kennedy (CVN 79), будет передан в состав ВМС США на год позже, чем планировалось. Об этом сообщает USNI News со ссылкой на планы компании Huntington Ingalls Industries (HII).
По данным издания, передача американскому второго авианосца класса Gerald R. Ford состоится в 2025 году, а не в 2024, как планировалось ранее. Связано это, в первую очередь, с желанием военных получить более боеготовый корабль, а не доводить его после передачи в состав ВМС, как это традиционно делается в американском флоте. Согласно первичному контракту между ВМС и HII, строительство авианосца John F. Kennedy было рассчитано на двухэтапную поставку. Т.е. на первом этапе корабль передавали флоту в "базовом" варианте и уже на втором дооснащали корабль дополнительным оборудованием, включая интеграцию палубной версии истребителей пятого поколения F-35C. Однако затем было принято решение завершить строительство авианосца в один этап.
Военно-морской флот реализует стратегию переноса базовых работ с периода готовности после восстановления (PSA) на период строительства, чтобы обеспечить больше возможностей при передаче корабля
- говорится в документах ВМС США.
Также подтверждается, что после передачи корабля военным, он будет развернут в Индо-Тихоокеанском регионе для противостояния растущей мощи Китая.
Авианосец John F. Kennedy является вторым в серии из десяти кораблей типа Gerald R. Ford. Новые атомные авианосцы должны заменить в Военно-морских силах США корабли типа Nimitz, которые находятся в эксплуатации с 1975 года. Церемония официальной закладки авианосца прошла 22 августа 2015 года, хотя фактически его постройка была начата в декабре 2010 года, а церемония первой резки стали состоялась 25 февраля 2011 года. Спуск корабля на воду прошел 7 декабря 2019 года, тогда же состоялась церемония крещения авианосца.
Новые авианосцы имеют длину 337 м, максимальную ширину — 78 м, водоизмещение — порядка 100 000 тонн. Согласно заявленным характеристикам, могут нести на себе авиакрыло численностью до 90 самолётов и вертолётов. На них планируется размещать самолёты F-35, F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, а также вертолёты MH-60R/S.