Крылатые ракеты Х-22 и Х-32 в Спецоперации

Ракета Х-22 в музее. Фото Missilery.info
Заметный вклад в принудительную демилитаризацию Украины делает дальняя авиация воздушно-космических сил России. Дальние бомбардировщики всех типов регулярно выполняют боевые вылеты и применяют вооружение разных моделей. Для поражения части наземных целей противника используются относительно старые крылатые ракеты Х-22 «Буря». Кроме того, имеются сведения о применении более нового изделия того же класса Х-32.
Боевое применение
Уже в первые недели Спецоперации по защите Донбасса появились сообщения об участии в ней дальних бомбардировщиков Ту-22М3. При помощи штатного вооружения эти самолеты и их экипажи начали атаковать различные объекты противника. В дальнейшем такие новости поступали с завидной регулярностью.
В рамках текущей операции бомбардировщики Ту-22М3 решали боевые задачи при помощи крылатых ракет Х-22 «Буря». Время от времени появляются предположения и отрывочные сведения о возможном применении новой ракеты Х-32, созданной на основе «Бури». Практика показала, что оба изделия справляются с поставленными задачами и являются эффективным оружием.
По известным данным, при помощи ракет Х-22 и Х-32 поражались разнообразные наземные цели. С их помощью выполнялись удары по местам базирования живой силы и техники противника, по военной инфраструктуре, объектам двойного назначения и т.д. Ракеты показали свою способность проходить через оставшуюся у противника противовоздушную оборону и наносить критический урон целям или вовсе уничтожать их.
Ракеты Х-22 на самолете Ту-22М3. Фото Wikimedia Commons
Ракеты продемонстрировали свою способность разрушать различные сооружения и постройки, а также выводить из строя или уничтожать разную технику, специальное оборудование и т.д. Такие результаты обусловлены применением тяжелой 960-кг проникающей боевой части.
При этом показана достаточно высокая точность попадания. Несмотря на большой возраст, ракета Х-22 остается эффективным оружием и способна решать определенные боевые задачи. Новая Х-32 имеет ряд преимуществ перед предшественницей, и эти качества, вероятно, тоже используют при решении задач.
Реакция противника
Любопытна реакция украинской стороны на применение ракет Х-22. Сначала ее пропаганда упражнялась в остроумии и придумывала для таких изделий обидные эпитеты – их обзывали металлоломом, а также именовали старыми и бесполезными. Кроме того, обещали без труда сбивать все такие угрозы. В дальнейшем украинская ПВО неоднократно рассказывала об успешном поражении российских крылатых ракет, причем без реальных поводов для подобного хвастовства.
Впрочем, даже пропаганде приходилось признавать, что ракеты успешно прорываются к своим целям. Но в этом случае Х-22 обвинялись в ударах по гражданским объектам. Об использовании этих объектов в военных целях, естественно, умалчивалось.
Не так давно заявления украинской пропаганды о Х-22 резко изменились. Так, 14 января украинская ПВО попыталась сбить такую ракету в небе над г. Днепропетровск. Ей удалось повредить летящую ракету, из-за чего та изменила курс и попала в жилой дом. Разрушения и жертвы заставили украинскую пропаганду резко изменить мнение и отказаться от предыдущих заявлений. Внезапно выяснилось, что имеющаяся ПВО не может работать по ракетам Х-22, а все более ранние сообщения об успешных перехватах не соответствуют действительности.
Взлет бомбардировщика с изделием Х-22. Фото Минобороны РФ
Очевидно, что боевое применение ракет Х-22 и Х-32 будет продолжаться и в будущем, вероятно, до самого конца Спецоперации. Сколько раз украинская сторона успеет изменить мнение об этом оружии и до каких заявлений дойдет, покажет время.
Последовательное развитие
Перспективная противокорабельная крылатая ракета воздушного базирования Х-22 разрабатывалась в ОКБ-155-1 (ныне МКБ «Радуга») с конца пятидесятых годов. Она должна была стать ключевым компонентом ракетного комплекса К-22 для бомбардировщика Ту-22. Летные испытания комплекса и ракеты начались в 1963 г., но доводка серьезно затянулась. Готовый комплекс К-22 приняли на вооружение только в 1971 г.
В дальнейшем ракета Х-22 прошла ряд модернизаций с заменой оборудования и повышением основных тактико-технических характеристик. Параллельно развивался комплекс К-22. В частности, его адаптировали к использованию на новых носителях. Так, к середине семидесятых в строевых частях появились ракетоносцы Ту-22М с комплексом К-22. Комплекс получило и некоторое количество дальних бомбардировщиков Ту-95К-22.
К настоящему времени единственными носителями ракет Х-22 остались дальние бомбардировщики Ту-22М3. Под крылом и фюзеляжем такого самолета подвешивается до трех ракет. Задачей таких авиационных комплексов является нанесение ударов по наземным или надводным целям противника, включая крупные и прикрытые ПВО.
Еще в 1990 г. стартовал проект глубокой модернизации ракеты Х-22, направленной на повышение общих характеристик и улучшение боевых качеств. К концу девяностых его довели до летных испытаний опытных ракет, но затем работы остановились по причине отсутствия финансирования. Проект под обозначением Х-32 возобновили только в конце двухтысячных. По итогам этих работ, в 2016 г. на вооружение был принят модернизированный комплекс с новой ракетой.
Ракета Х-22 за мгновения до поражения цели, июнь 2022 г., г. Кременчуг. Фото Telegram / Dambiev
По известным данным, ракета Х-32 предназначена для модернизированных бомбардировщиков Ту-22М3М. Такой самолет получает обновленный комплекс радиоэлектронного оборудования, в т.ч. современную систему управления вооружением. Последняя позволяет использовать все функции и возможности современной крылатой ракеты.
Технические особенности
Крылатая ракета Х-22 исходно предназначалась для борьбы с крупными кораблями противника, в т.ч. с авианосцами. В связи с этим изделие отличается большими размерами и массой. Ракета имеет цилиндрический корпус с оживальным головным обтекателем. Предусмотрены треугольное крыло малого удлинения и складное хвостовое оперение. Конструкция изделия выполнена из стали и титана. Длина ракеты достигает 11,6 м, диаметр корпуса – 900 мм. Размах крыла – 3 м. Стартовая масса составляет 5,9 т.
Изделия Х-22 всех модификаций оснащаются жидкостными ракетными двигателями, и большая часть внутренних объемов отдана под горючее и окислитель общей массой до 3 т. Такой двигатель позволяет ракете развивать скорость до 4000 км/ч и подниматься на большую высоту. Дальность пуска основных модификаций Х-22 превышала 350-400 км.
На ракете использовалась комбинированная система управления с инерциальной навигационной системой и радиолокационной головкой самонаведения. Предлагались активная и пассивная АР ГСН, за счет чего ракета могла самостоятельно искать цель или наводиться на ее излучение.
Ракеты Х-23 на испытаниях. Фото Airwar.ru
Тяжелая ракета несет боевую часть массой 960 кг; выпускалось несколько типов зарядов. Основная масса ракет комплектовалась фугасно-кумулятивной боевой частью проникающего действия. Также существовала ядерная БЧ с мощностью от 350 кт до 1 Мт. Прорабатывались и другие варианты оснащения.
Модернизированная ракета Х-32 сохранила основные черты предшественника, но практически все узлы и агрегаты были заменены. Так, внедрен новый жидкостный двигатель с улучшенными характеристиками. С его помощью дальность полета увеличилась более чем вдвое, до 1000 км, а потолок вырос до 40 км. Использована новая помехозащищенная радиолокационная ГСН, а прежний автопилот уступил место современной системе управления.
Таким образом, новое изделие Х-32, при всем сходстве с предшественником, имеет очевидные преимущества. Оно летит выше и дальше, несет схожую боевую часть и точнее доставляет ее к цели, в т.ч. в условиях противодействия со стороны противника.
Старая и современная
Крылатая ракета Х-22 была создана полвека назад и за прошедшее время успела морально устареть. Предъявляются объективные претензии к сложной в эксплуатации двигательной установке, к недостаточно совершенной ГСН и т.д. Все эти особенности сокращают боевой потенциал ракеты и ее ценность для войск. Однако в определенных ситуациях и устаревшая Х-22 вполне способна решать боевые задачи и поражать намеченные цели.
Кроме того, на базе старой ракеты создан новый боеприпас с современным оснащением и без ее недостатков. Изделие Х-32 способно решать тот же круг задач, но делает это более эффективно и в большем диапазоне дальностей. Прямо сейчас ракеты двух типов демонстрируют свои возможности в условиях реального конфликта. И противник уже успел усвоить, какую угрозу они представляют.