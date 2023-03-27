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Крылатые ракеты Х-22 и Х-32 в Спецоперации

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Крылатые ракеты Х-22 и Х-32 в Спецоперации
Ракета Х-22 в музее. Фото Missilery.info



Заметный вклад в принудительную демилитаризацию Украины делает дальняя авиация воздушно-космических сил России. Дальние бомбардировщики всех типов регулярно выполняют боевые вылеты и применяют вооружение разных моделей. Для поражения части наземных целей противника используются относительно старые крылатые ракеты Х-22 «Буря». Кроме того, имеются сведения о применении более нового изделия того же класса Х-32.

Боевое применение


Уже в первые недели Спецоперации по защите Донбасса появились сообщения об участии в ней дальних бомбардировщиков Ту-22М3. При помощи штатного вооружения эти самолеты и их экипажи начали атаковать различные объекты противника. В дальнейшем такие новости поступали с завидной регулярностью.

В рамках текущей операции бомбардировщики Ту-22М3 решали боевые задачи при помощи крылатых ракет Х-22 «Буря». Время от времени появляются предположения и отрывочные сведения о возможном применении новой ракеты Х-32, созданной на основе «Бури». Практика показала, что оба изделия справляются с поставленными задачами и являются эффективным оружием.

По известным данным, при помощи ракет Х-22 и Х-32 поражались разнообразные наземные цели. С их помощью выполнялись удары по местам базирования живой силы и техники противника, по военной инфраструктуре, объектам двойного назначения и т.д. Ракеты показали свою способность проходить через оставшуюся у противника противовоздушную оборону и наносить критический урон целям или вовсе уничтожать их.


Ракеты Х-22 на самолете Ту-22М3. Фото Wikimedia Commons

Ракеты продемонстрировали свою способность разрушать различные сооружения и постройки, а также выводить из строя или уничтожать разную технику, специальное оборудование и т.д. Такие результаты обусловлены применением тяжелой 960-кг проникающей боевой части.

При этом показана достаточно высокая точность попадания. Несмотря на большой возраст, ракета Х-22 остается эффективным оружием и способна решать определенные боевые задачи. Новая Х-32 имеет ряд преимуществ перед предшественницей, и эти качества, вероятно, тоже используют при решении задач.

Реакция противника


Любопытна реакция украинской стороны на применение ракет Х-22. Сначала ее пропаганда упражнялась в остроумии и придумывала для таких изделий обидные эпитеты – их обзывали металлоломом, а также именовали старыми и бесполезными. Кроме того, обещали без труда сбивать все такие угрозы. В дальнейшем украинская ПВО неоднократно рассказывала об успешном поражении российских крылатых ракет, причем без реальных поводов для подобного хвастовства.

Впрочем, даже пропаганде приходилось признавать, что ракеты успешно прорываются к своим целям. Но в этом случае Х-22 обвинялись в ударах по гражданским объектам. Об использовании этих объектов в военных целях, естественно, умалчивалось.

Не так давно заявления украинской пропаганды о Х-22 резко изменились. Так, 14 января украинская ПВО попыталась сбить такую ракету в небе над г. Днепропетровск. Ей удалось повредить летящую ракету, из-за чего та изменила курс и попала в жилой дом. Разрушения и жертвы заставили украинскую пропаганду резко изменить мнение и отказаться от предыдущих заявлений. Внезапно выяснилось, что имеющаяся ПВО не может работать по ракетам Х-22, а все более ранние сообщения об успешных перехватах не соответствуют действительности.


Взлет бомбардировщика с изделием Х-22. Фото Минобороны РФ

Очевидно, что боевое применение ракет Х-22 и Х-32 будет продолжаться и в будущем, вероятно, до самого конца Спецоперации. Сколько раз украинская сторона успеет изменить мнение об этом оружии и до каких заявлений дойдет, покажет время.

Последовательное развитие


Перспективная противокорабельная крылатая ракета воздушного базирования Х-22 разрабатывалась в ОКБ-155-1 (ныне МКБ «Радуга») с конца пятидесятых годов. Она должна была стать ключевым компонентом ракетного комплекса К-22 для бомбардировщика Ту-22. Летные испытания комплекса и ракеты начались в 1963 г., но доводка серьезно затянулась. Готовый комплекс К-22 приняли на вооружение только в 1971 г.

В дальнейшем ракета Х-22 прошла ряд модернизаций с заменой оборудования и повышением основных тактико-технических характеристик. Параллельно развивался комплекс К-22. В частности, его адаптировали к использованию на новых носителях. Так, к середине семидесятых в строевых частях появились ракетоносцы Ту-22М с комплексом К-22. Комплекс получило и некоторое количество дальних бомбардировщиков Ту-95К-22.

К настоящему времени единственными носителями ракет Х-22 остались дальние бомбардировщики Ту-22М3. Под крылом и фюзеляжем такого самолета подвешивается до трех ракет. Задачей таких авиационных комплексов является нанесение ударов по наземным или надводным целям противника, включая крупные и прикрытые ПВО.

Еще в 1990 г. стартовал проект глубокой модернизации ракеты Х-22, направленной на повышение общих характеристик и улучшение боевых качеств. К концу девяностых его довели до летных испытаний опытных ракет, но затем работы остановились по причине отсутствия финансирования. Проект под обозначением Х-32 возобновили только в конце двухтысячных. По итогам этих работ, в 2016 г. на вооружение был принят модернизированный комплекс с новой ракетой.


Ракета Х-22 за мгновения до поражения цели, июнь 2022 г., г. Кременчуг. Фото Telegram / Dambiev

По известным данным, ракета Х-32 предназначена для модернизированных бомбардировщиков Ту-22М3М. Такой самолет получает обновленный комплекс радиоэлектронного оборудования, в т.ч. современную систему управления вооружением. Последняя позволяет использовать все функции и возможности современной крылатой ракеты.

Технические особенности


Крылатая ракета Х-22 исходно предназначалась для борьбы с крупными кораблями противника, в т.ч. с авианосцами. В связи с этим изделие отличается большими размерами и массой. Ракета имеет цилиндрический корпус с оживальным головным обтекателем. Предусмотрены треугольное крыло малого удлинения и складное хвостовое оперение. Конструкция изделия выполнена из стали и титана. Длина ракеты достигает 11,6 м, диаметр корпуса – 900 мм. Размах крыла – 3 м. Стартовая масса составляет 5,9 т.

Изделия Х-22 всех модификаций оснащаются жидкостными ракетными двигателями, и большая часть внутренних объемов отдана под горючее и окислитель общей массой до 3 т. Такой двигатель позволяет ракете развивать скорость до 4000 км/ч и подниматься на большую высоту. Дальность пуска основных модификаций Х-22 превышала 350-400 км.

На ракете использовалась комбинированная система управления с инерциальной навигационной системой и радиолокационной головкой самонаведения. Предлагались активная и пассивная АР ГСН, за счет чего ракета могла самостоятельно искать цель или наводиться на ее излучение.


Ракеты Х-23 на испытаниях. Фото Airwar.ru

Тяжелая ракета несет боевую часть массой 960 кг; выпускалось несколько типов зарядов. Основная масса ракет комплектовалась фугасно-кумулятивной боевой частью проникающего действия. Также существовала ядерная БЧ с мощностью от 350 кт до 1 Мт. Прорабатывались и другие варианты оснащения.

Модернизированная ракета Х-32 сохранила основные черты предшественника, но практически все узлы и агрегаты были заменены. Так, внедрен новый жидкостный двигатель с улучшенными характеристиками. С его помощью дальность полета увеличилась более чем вдвое, до 1000 км, а потолок вырос до 40 км. Использована новая помехозащищенная радиолокационная ГСН, а прежний автопилот уступил место современной системе управления.

Таким образом, новое изделие Х-32, при всем сходстве с предшественником, имеет очевидные преимущества. Оно летит выше и дальше, несет схожую боевую часть и точнее доставляет ее к цели, в т.ч. в условиях противодействия со стороны противника.

Старая и современная


Крылатая ракета Х-22 была создана полвека назад и за прошедшее время успела морально устареть. Предъявляются объективные претензии к сложной в эксплуатации двигательной установке, к недостаточно совершенной ГСН и т.д. Все эти особенности сокращают боевой потенциал ракеты и ее ценность для войск. Однако в определенных ситуациях и устаревшая Х-22 вполне способна решать боевые задачи и поражать намеченные цели.

Кроме того, на базе старой ракеты создан новый боеприпас с современным оснащением и без ее недостатков. Изделие Х-32 способно решать тот же круг задач, но делает это более эффективно и в большем диапазоне дальностей. Прямо сейчас ракеты двух типов демонстрируют свои возможности в условиях реального конфликта. И противник уже успел усвоить, какую угрозу они представляют.
Автор:
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26 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 06:25
    +2
    Под крылом и фюзеляжем такого самолета подвешивается до трех ракет.
    Только для транспортировки без горючего и окислителя, это касалось и ампулизированного горючего.
    В качестве нормальной нагрузки строевые Ту-22М и Ту-95К-22 могли нести одну, а максимальной - две ракеты. Три ракеты Х-22 на все типы самолетов подвешивались только в транспортировочном варианте это связано с трудностями перевозки ракеты. Для перевозки одной Х-22 требовался самолет АН-12 или одна железнодорожная платформа...
    стало введение ампульной заправки с помощью специального агрегата. ... Заправка выполнялась непосредственно перед стрельбами, хранение снаряженных ракет уже не допускалось.
  2. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 06:26
    0
    Вот интересно использует ли Точку-У наша армия. Её много на складах она вполне пригодна на своей дистанции поражения и её можно применять для выявления средств ПВО противника. Украина использует её и вполне успешно. soldier
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:43
      -1
      Цитата: Солдатов В.
      Вот интересно использует ли Точку-У наша армия. Её много на складах она вполне пригодна
      Последние ракеты лет 15 назад произвели, и в отличие от укров наши вряд ли переснаряжали двигатели, так что все сроки хранения вышли.
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 06:52
      0
      Цитата: Солдатов В.
      использует ли Точку-У наша армия

      "Официально"-нет ! Фактически-не знаю...Но применение "Точки " "неудобно" для командования ВСР по имиджевым или "политическим" соображениям ! Ведь ВСУ неоднократно заявляли,что не они обстреливают города Донбасса с мирным населением ; а российские войска (военные ДНР, ЛНР) обстреливают "сами себя",чтобы "показать ВСУ в негативном свете" ! В ответ руководство СВО заявляло постоянно,что на вооружении ВСР нет ТРК "Точка-У"...эти комплексы сняты с вооружения российской армии ! Вот и как их теперь применять ? request
    3. Alex_mech
      Alex_mech Сегодня, 07:16
      +1
      Использует, конечно. Есть фото. Но официально, конечно, это отрицается.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 07:24
        0
        Цитата: Alex_mech
        Использует, конечно. Есть фото. Но официально, конечно, это отрицается.
        Конечно есть, с разборами что ЦиПсошные накидушки.
        Да хiхлы именно так и накидывают, что ВС РФ по укровским городам Точкой-У бьют.
  3. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 06:44
    0
    Цитата: Солдатов В.
    Вот интересно использует ли Точку-У наша армия. Её много на складах она вполне пригодна на своей дистанции поражения и её можно применять для выявления средств ПВО противника. Украина использует её и вполне успешно. soldier



    А я вот думаю: А почему мы ракеты для С-300, срок хранения которых заканчивается - не можем использовать для стрельбы по НАЗЕМНЫМ целям?! request Уничтожать впустую что ли?

    И второе: если зенитная ракета, которая предназначена для стрельбы по воздушной цели - летит на 120 км, то при стрельбе по земле она, вероятно - пролетит и 130 км. Ей то не надо подниматься очень высоко. what
    1. Alex_mech
      Alex_mech Сегодня, 07:18
      -1
      Они именно так и используются. Другой вопрос, какова точность зенитной ракеты при стрельбе по земле? Наверняка невысокая, если не сказать что случайная.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 07:22
        -1
        Цитата: Alex_mech
        Они именно так и используются. Другой вопрос, какова точность зенитной ракеты при стрельбе по земле? Наверняка невысокая, если не сказать что случайная.

        Вот странно, хiхлы именно так и накидывают, что ВС РФ по укровским городам ракетами С-300 бьют. Совпадение?
    2. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 07:33
      0
      Цитата: Сулла__Славный
      Цитата: Солдатов В.
      Вот интересно использует ли Точку-У наша армия. Её много на складах она вполне пригодна на своей дистанции поражения и её можно применять для выявления средств ПВО противника. Украина использует её и вполне успешно. soldier



      А я вот думаю: А почему мы ракеты для С-300, срок хранения которых заканчивается - не можем использовать для стрельбы по НАЗЕМНЫМ целям?! request Уничтожать впустую что ли?

      И второе: если зенитная ракета, которая предназначена для стрельбы по воздушной цели - летит на 120 км, то при стрельбе по земле она, вероятно - пролетит и 130 км. Ей то не надо подниматься очень высоко. what

      Была интересная статья, здесь, на ВО. Смысл в том, что те ракеты комплекса, которые имеются у ВСУ имеют только радиокомандное наведение на цель, т.е. локатор должен устойчиво видеть цель. При всей высоте мачты локатора, наземный объект он будет видеть не дальше, чем на 30, ну 40 км. Так что дешевле использовать РСЗО.
    3. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 08:02
      -1
      Цитата: Сулла__Славный
      почему мы ракеты для С-300, срок хранения которых заканчивается - не можем использовать для стрельбы по НАЗЕМНЫМ целям?!

      Утверждения ВСУ-щников о применении ВС РФ зенитных ракет по наземным целям Сомнительны ! Применять ЗУРы по наземным целям можно,но не "айс" ! ЗУР "на 120 км" не полетит " по земле" на 130 км (!)... полетит на расстояние,гораздо меньшее 100 км из-за особенностей "стрельбы " ЗУРами !
      P.S. Это всё подробно "разбиралось " в интернете и на ВО ,в частности !
  4. aars
    aars Сегодня, 06:51
    +2
    На фотке какая-то частная теплица...
    На неё тратить ракету?
    С 50% КВО 300метров от неё мало толку, ПМСМ
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 07:04
      -2
      Цитата: aars
      На фотке какая-то частная теплица...
      На неё тратить ракету?

      То что ангар какой то через проулок, куда и пикирует ракета, не видно, не?

      Цитата: aars
      С 50% КВО 300метров от неё мало толку, ПМСМ

      Х-22НА, принята на вооружение в 1976 году, система управления инерциальная с коррекцией по рельефу местности, точность наведения до нескольких метров.
      1. Alex_mech
        Alex_mech Сегодня, 07:22
        0
        Фото подписано "Кременчуг". Это как раз тот случай, когда ракета попала по торговому центру Амстор, а не по цеху завода неподалеку?
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 08:08
          -1
          Цитата: Alex_mech
          Фото подписано "Кременчуг". Это как раз тот случай, когда ракета попала по торговому центру Амстор, а не по цеху завода неподалеку?

          27 июня 2022 года ракета X-22 попала по торговому центру «Амстор» в Кременчуге[18][19][8], погибло не менее 20 человек и были ранены не менее 56[20][21]. Вторая ракета взорвалась в 450 метрах восточнее, что могло быть намеченной целью удара — завода дорожного машиностроения «Кредмаш»

          Дада, вот только первая ракета и могла быть промахнувшейся С-300, только укровской, а не как вы любите.
          1. aars
            aars Сегодня, 08:12
            0
            Цитата: Владимир_2У
            могла быть промахнувшейся С-300
            Так на фотке какая ракета?
      2. aars
        aars Сегодня, 07:56
        0
        Цитата: Владимир_2У
        То что ангар какой то через проулок, куда и пикирует ракета, не видно, не?
        Ангар?!
        Блин, реально не вижу!
        Ничего не понятно, стена, но не ангара.
        Цитата: Владимир_2У
        Х-22НА, принята на вооружение в 1976 году, система управления инерциальная с коррекцией по рельефу местности, точность наведения до нескольких метров.
        Откуда цитата?
        Если из вики то с отсутствующими там "авторскими" дополнениями о точности.
        Вот это из вики
        Ракета имеет инерциальную навигационную систему на основе гироскопа и примитивного радара, который известен своей низкой точностью[5]: только около половины выстрелов попадает в пределах 600 метров от точки нацеливания[6][7][8].
        Х-22 известна своей неточностью и при использовании против наземных целей, так как её радиолокационная система наведения плохо различает цели в городской местности[9].
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 08:17
          0
          Цитата: aars
          Х-22НА, принята на вооружение в 1976 году, система управления инерциальная с коррекцией по рельефу местности, точность наведения до нескольких метров.
          Откуда цитата?
          Если из вики то с отсутствующими там "авторскими" дополнениями о точности.
          Ну если Вики это авторитет, то конечно... Хотя даже в вики указана модификация Х-22НА, а "знаменитая неточность" про вообще некую Х-22 неизвестно какого года и точно без коррекции по местности. Но для вас это похоже сложновато.


          Цитата: aars
          Блин, реально не вижу!
          Ничего не понятно, стена, но не ангара.
          И у ангаров есть стены, представляете! А если не верите, то вот вам ссылка, из Вики, как вы любите.

          "Также ангарами называют промышленные и хозяйственные помещения арочного, прямостенного, полигонального или шатрового типа. Часто ангар представляет собой быстровозводимое здание."
  5. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 07:11
    0
    Ну,насчёт Х-22 и Х-32 мне кое-что не совсем понятно... В своё время появились сообщения о создании на базе Х-22 новой(!) ракеты Х-32 ...то есть , как я понял, эти ракеты должны производиться с "нуля" ! Спустя некоторое время , появились сообщения,что "старые " Х-22 будут модернизироваться до уровня Х-32... даже "индекс" новый указывался для обозначения модернизированных ракет...Таким образом получается,что в ВКС могут быть ракеты упоминаемого типа в 3 версиях: 1.Х-22 ; 2. Х-22 "бис"; 3. Х-32... Но ,недавно "порывшись" в инете, я инфу об этом уже не нашёл. И на стр-х сайта уже подвергался "критике"после высказывания своего мнения...
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 07:43
      0
      P.S. Ракеты Х-22/32 иной раз "обзывают" "окологиперзвуковыми" ! Скорость до М= 4-4,5 это "позволяет"... Но была экспериментальная Х-22 "истинно" гиперзвуковая ...до М=6 ! И вот тут-то хочется добавить,что на базе Х-22 была создана "летающая лаборатория" для изучения гиперзвука... Это "изделие" обладало гиперзвуковой скоростью и оснащалось ПВРД ! Вот и повод "погадать" ...почему на смену Х-22 сделали Х-32 с ЖРД,а не с ПВРД !?
      Кстати , "предшественником " Х-22/32 была Х-15...тоже "окологиперзвуковая" ! Снята с вооружения после 2010 года...
      1. aars
        aars Сегодня, 08:02
        0
        Даже если Х-22 "не модные" на практике это не мешает - сбить её ничем украинцы не могут, времени реакции не хватает.
        Ракету пускают со 100-200 км и летит она быстро.
  6. Alex_mech
    Alex_mech Сегодня, 07:15
    0
    Заметный вклад в принудительную демилитаризацию Украины
    Демилитаризация - это что, удары по энергетике? Ну что-то на ситуации на фронте это никак не отразилось, да и на энергетике тоже. Но, конечно, ни дня без статей об эффективности "нашего" и "мало/старое/не умеют пользоваться" ихнего.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 07:20
    0
    При этом показана достаточно высокая точность попадания.
    Вот только в Кременчуге одна из Х-22 метров 100 не долетела до забора цели, в результате чего сгорел Торговый Центр в городе...
    Да и использование гептила в составе её горючего не есть "АЙС"...
    1. spektr9
      spektr9 Сегодня, 08:09
      0
      Вот только в Кременчуге одна из Х-22 метров 100 не долетела до забора цели, в результате чего сгорел Торговый Центр в городе..

      И что, ракета вообще задумывалась как носитель спец БЧ, тут +\- 100 метров значение не имеет
    2. aars
      aars Сегодня, 08:14
      0
      Честно говоря - а плевать нам на их торговый центр.
      Это война, не получается воевать идеально ни у кого.
  8. Vincent Price
    Vincent Price Сегодня, 07:29
    0
    Все лучшее, все анало говнетов, все соответствует высочайшим требованиям, предъявляемым к современному вооружению. А пво украины как было так и есть, авиация как была так и есть, штаьы как были так и есть. Камаемо самой ракеты. Если она такая распрекрасная, почему жив залужный? Нет разведки? Нет агентуры? Неможем попасть? Ботмся последствий?